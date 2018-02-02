Эрдоган ждёт приказов Аллаха чтобы уничтожить больше членов РПК

Спецназ жандармерии Турции в ходе спецоперации уничтожил четырех членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), двое из которых входили в составленный Министерством внутренних дел список наиболее разыскиваемых преступников. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил телеканал Habertürk.

Операция была проведена в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Среди ликвидированных членов РПК оказался 33-летний Мурат Учер, он считается одним из высокопоставленных функционеров организации (МВД назначило за него награду в 1,5 миллиона лир, или около 400 тысяч долларов).

Мурат Учер считается виновным почти в десяти терактах и нападениях на юго-востоке Турции, в результате которых погибли 18 и пострадали около 60 человек.

Вторым ликвидированным из списка МВД стал Вели Ташкыран, один из региональных координаторов отрядов партии.

Силы безопасности в ходе операции изъяли три автомата, ручные гранаты, пистолет и документацию РПК. Также были задержаны 13 человек, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности: шестеро мужчин и семь женщин.

Возглавляемая Абдуллахом Оджаланом Рабочая партия Курдистана ведет с 1984 года вооруженную борьбу за автономию для курдов на части турецкой территории. Конфликт унес более 40 тысяч жизней. Все попытки пойти на перемирие неизбежно проваливались.

Сам Оджалан в феврале 1999 года был схвачен турецкой разведкой в Кении. В июне того же года суд в Турции приговорил его к смертной казни по обвинению в террористической деятельности и государственной измене. Оджалана поместили в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. Впоследствии смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение без права на амнистию.

Отметим, что именно противостояние с РПК стало одной из главных причин для вторжения Турции в сирийский Африн. Операция, получившая название "Оливковая ветвь", ведется против курдских формирований из "Сил народной самообороны" и "Демократического союза". Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана.

В минувшие выходные турецкие военные объявили, что с начала операции уничтожили почти 400 курдов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что его солдаты при необходимости пойдут вплоть до Идлиба - "если на то будет воля Аллаха".

Данные из Африна поступают и со стороны РПК.

Фотография бойца YPJ Барин Кобани, замученной турецкими солдатами 1 февраля в деревне Курне.

Африн. Мать несет оружие убитого сына. Данный жест обладает символическим смыслом. В курдском революционном движении действует определенный нравственный принцип - на место погибшего революционера в движение должен вступить его родственник. Подхватив его оружие, он продолжает борьбу, которую начал мученик.

Боец YPJ оплакивает погибшего товарища...

От редакции: Ну, а что же наш миротворец Шойгу, так картинно крестившийся под Спасской башней? А миротворец Шойгу отошёл в сторонку: мочите себе в сортире ваших врагов, господа-партнёры. Потому что турецкий террор на территории Сирии в союзе со вчерашними "врагами России", в своюзе с джихадистами - террор, развязанный на глазах ООН против членов светской РПК и против курдов как нации - это не террор... А вот котракт Газпрома и Турции - это да, это контракт. Не "служу России", а "служу Газпрому" - теперь лозунг армии бывшей Советской, бывшей Красной армии. Впрочем, новости из Африна не испортят юбилея Сталинградской битвы господину Шойгу - конечно, не испортят, всё идёт хорошо и правильно, как велел Путин в Сочи: "Сирия возвращается к мирной жизни"...

Д.Ч.