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Московский листок

Эрдоган ждёт приказов Аллаха чтобы уничтожить больше членов РПК

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 5

турция террор курды африн
Эрдоган ждёт приказов Аллаха чтобы уничтожить больше членов РПК

Спецназ жандармерии Турции в ходе спецоперации уничтожил четырех членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), двое из которых входили в составленный Министерством внутренних дел список наиболее разыскиваемых преступников. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил телеканал Habertürk. 

Операция была проведена в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Среди ликвидированных членов РПК оказался 33-летний Мурат Учер, он считается одним из высокопоставленных функционеров организации (МВД назначило за него награду в 1,5 миллиона лир, или около 400 тысяч долларов). 

Мурат Учер считается виновным почти в десяти терактах и нападениях на юго-востоке Турции, в результате которых погибли 18 и пострадали около 60 человек. 

Вторым ликвидированным из списка МВД стал Вели Ташкыран, один из региональных координаторов отрядов партии. 

Силы безопасности в ходе операции изъяли три автомата, ручные гранаты, пистолет и документацию РПК. Также были задержаны 13 человек, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности: шестеро мужчин и семь женщин. 

Возглавляемая Абдуллахом Оджаланом Рабочая партия Курдистана ведет с 1984 года вооруженную борьбу за автономию для курдов на части турецкой территории. Конфликт унес более 40 тысяч жизней. Все попытки пойти на перемирие неизбежно проваливались. 

Сам Оджалан в феврале 1999 года был схвачен турецкой разведкой в Кении. В июне того же года суд в Турции приговорил его к смертной казни по обвинению в террористической деятельности и государственной измене. Оджалана поместили в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. Впоследствии смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение без права на амнистию. 

Отметим, что именно противостояние с РПК стало одной из главных причин для вторжения Турции в сирийский Африн. Операция, получившая название "Оливковая ветвь", ведется против курдских формирований из "Сил народной самообороны" и "Демократического союза". Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана. 

В минувшие выходные турецкие военные объявили, что с начала операции уничтожили почти 400 курдов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что его солдаты при необходимости пойдут вплоть до Идлиба - "если на то будет воля Аллаха".

Данные из Африна поступают и со стороны РПК. 

Фотография бойца YPJ Барин Кобани, замученной турецкими солдатами 1 февраля в деревне Курне.

Африн. Мать несет оружие убитого сына. Данный жест обладает символическим смыслом. В курдском революционном движении действует определенный нравственный принцип - на место погибшего революционера в движение должен вступить его родственник. Подхватив его оружие, он продолжает борьбу, которую начал мученик.

Боец YPJ оплакивает погибшего товарища...

От редакции: Ну, а что же наш миротворец Шойгу, так картинно крестившийся под Спасской башней? А миротворец Шойгу отошёл в сторонку: мочите себе в сортире ваших врагов, господа-партнёры. Потому что турецкий террор на территории Сирии в союзе со вчерашними "врагами России", в своюзе с джихадистами - террор, развязанный на глазах ООН против членов светской РПК и против курдов как нации - это не террор... А вот котракт Газпрома и Турции - это да, это контракт. Не "служу России", а "служу Газпрому" - теперь лозунг армии бывшей Советской, бывшей Красной армии. Впрочем, новости из Африна не испортят юбилея Сталинградской битвы господину Шойгу - конечно, не испортят, всё идёт хорошо и правильно, как велел Путин в Сочи: "Сирия возвращается к мирной жизни"... 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:11
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
вася опять 25 написал 02.02.2018 14:54
РПК-это российская партия комунистов? Тада он молодец!
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справочник
по геноциду написал 02.02.2018 14:33
все известно - геноцид армян, каппадокийских и понтийских греков, ассирийев-несториан
проводился на территории османской империи и кемалистской турецкой республике в 1914-1925.
геноцид многомилионный, задукоментированный, его отрицание преследуется интерполом.
но мало кто знает кто проводил резню христианского неселения.
нет, это не турки. те просто смотрели как резню с удовольствием выполняют курды.
Даже турки были поражены действиям этих палачей!
Курды - отбросы человечества. Живущие на чужих, украденных у Греции и Армении землях,
занявшие эти земли путем геноцида, окончательно решив на местах вопрос армян, ассирийцев и греков.
Посмотрите внимательно на любую местность населенную курдами.
Найдете остатки древней и недавней христианской культуры. Разрушенные греческие храмы,
разрушенные деревни так и лежащие в руинах, жизнь в которых оборвалась сто лет назад.
Всего сто лет назад район непонятно откуда явившегося "курдинстана" был населен европейцами - греками и армянами!
Каждый европеец должен знать - всякий курд есть нелюдь подлежащая уничтожению!
Уничтожать бешеных курдских собак! Либо их, либо они.
Отбросы закапывают и желательно живьем, не правда ли?
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(без названия)
Лис написал 02.02.2018 14:08
При Эрдогане Турция стала расистской клерикальной помойкой наподобие православного Мордора.Вся разница только в том что Гундяев с Путиным убивают всех прогрессивных русских а Эрдоган с "Аллахом" убивают турков и курдов.
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(без названия)
Хам написал 02.02.2018 14:03
Давно пора это террористическое отребье перебить.
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