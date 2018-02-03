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Московский листок

Имя России (Экипаж галеры боевой)

Опубликовано 03.02.2018 автором С.Ильин в разделе комментариев 4

сша война рф
Имя России (Экипаж галеры боевой)

Нет, нет, это не об Александре Невском – полумифическом персонаже, известном главным образом благодаря сталинскому кинематографу, внезапно вспомянутом не так давно и ненадолго по случаю уже забытого дураковатого конкурса*.

Лучше поздно, чем никогда, видимо, решили янки и с диким запозданием вынесли на суд людской свой список имен России, который многих позабавил, но, по мнению истинных патриотов РФ, может поспособствовать народному единству, ведь в этом списке публика, как на подбор – один другого живее.

Многие поняли этот список буквально и даже принялись возмущаться, почему это, мол, туда не включен, например, какой-нибудь Сиракузькин - всем известный вор и мерзавец. Тот в свою очередь тоже возмущается, почему это, мол, меня не включили, хотя я - всем известный патриот** и столп российской государственности. Заметим, что оба возмущающихся (и вором, и столпом) говорят об одном и том же. Но многие попавшие не возмущаются, а гордятся, подразумевая, понятное дело, не коррупционные, а государствообразующие критерии пригодности для занесения в список. Впрочем, и тут – оба критерия говорят об одном и том же.

Все эти списки и санкции замечательно бодрят фантазию публики. Патриотическая, официальная фантазия состоит в том, что вставшая с колен РФ ведет титаническую борьбу не просто ради трубы на Запад в обход Украины или трубы на Восток, и даже не из близкого всем нам принципа «ты меня уважаешь?», а за ценности, альтернативные «ценностям» Запада. Поэтому истинный патриот не станет жалеть сил ради всяческого повышения места РФ в придуманном им рейтинге тамошних страхов и надежд. Разумеется, той же цели в его глазах будет служить и столь взбодривший его проскрипционный список.

В рамках патриотической версии ответ со стороны РФ на список наверняка последует. Местные ребята будут упражняться в остроумии, корчить страшные рожи перед зеркалом и «бомбить Воронеж» Этой бомбежкой по обыкновению будет расширяться круг действующих и потенциальных агентов госдепа с приданием этому кругу юридического статуса с поражением в правах, вроде обязательной для них регистрации как «иностранных агентов» (в компанию агентов, например, недавно угодил профсоюз МПРА). Вполне возможно дело дойдет до обязательной нашивки на одежду особых знаков - по германскому образцу желтых нашивок для евреев или талибанскому для индуистов.

Для рядовых и даже для многих командующих патриотов списки и таящиеся за ними обидные, конечно, санкции в большинстве своем сами по себе совершенно не страшны и физически не ощутимы, как, например, было бы совершенно не ощутимо ограничение доступа заготовителей лыка к лазерным технологиям. Вдобавок, пресловутые санкции просто смешны по сравнению с ответными санкциями, которые являются для властей РФ доступным способом отвести душу на собственных гражданах. Санкции против друзей Путина преобразуются в «антироссийские» исключительно переложением их тягот на плечи граждан в виде «контрсанкций» и утолением их печалей за счет госбюджета.

Что же касается ответов, которые могли бы услышать в США, то в рамках такой условно-патриотической версии никаких ресурсов у РФ нет. Свежий списочек представляет собой слишком очевидную отписку администрации Трампа докучливому Конгрессу в ходе их бодания. Вся эта мутная списочная публика Трампу не очень интересна, зато интересна всем охотникам до моченого Трампа, в рецептуре которого очень кстати такая приправа, как РФ. Если бы она не попалась им под руку, сгодилось бы что-нибудь другое. Пресловутый список представляет собой артефакт внутренней политики США в степени гораздо большей, чем политики международной.

Конечно, помимо пользы делу оживления внутриамериканских разборок, надобность во внимании к такому медвежьему углу мировой экономики, как РФ, у Запада еще остается, и будет оставаться, пока не сбудется вековая мечта сечиных-миллеров об освобождении Украины от коломойского гнета. А пока этого не произошло, патриоту следует быть чуть гибче и не пренебрегать простой мудростью жизни, подсказанной А.К.Толстым еще в 1870 году:

Будь настойчив в правом споре,

В пустяках уступчив будь,

Жилься докрасна в запоре,

А поноса вспять не нудь.

 

(Уж извините, но относиться к расейской действительности с серьезностью пожилого носорога или члена совфеда – опасно для психики).

Пока что государственная машина США показывает, что способна подрихтовать любого Трампа, так что «будем посмотреть», чем все-таки бойче дается ход колесу истории – хитрыми планами кремля или рутиной этой американской машины.

*Конкурс можно было бы и не устраивать, вполне хорош был бы обычай научных кругов – индекс цитирования, то есть частота упоминаний по всякому поводу и без него. По такому объективному критерию Сталин - вне конкуренции.

**Необходимо заметить, что в РФ патриот – это работа такая. Недавно в соцсетях наехали на некоего Лопушкова из программы «Со скрипом» (честно говоря, телевизор не смотрю, так что с тамошними именами и названиями могу напутать). Говорят, он большой патриот, но часто в Европах прохлаждается. Но помилуйте, вы же не станете требовать, например, от офицера, чтобы он отпуск проводил непременно в окопах и блиндаже.



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Всего комментариев к статье: 4
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терпилы,
послушайте, написал 03.02.2018 10:00
можно ведь и с олигархата спросить, как предлагают патриоты. Есть вполне реальный шанс:
https://newdaynews.ru/ekb/626986.html
ну если вы конечно обгаживаетесь со страху от одной мысли, что Прежнева не переизберут, то шанс не для вас. Но шанс-то есть, и отвечать за его неиспользованеи придется вам и вашим детям.
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(без названия)
ватник из ада написал 03.02.2018 09:45
ильин много буков нацарапал разбирая патриотизму .
а мог бы коротко , по-Ленински написать ,
что патриотизм понятие классовое . а капитал
наднационален и буржуй и его прихлебаи в принципе не могут быть патриотами своей страны .
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(без названия)
sergey534 написал 03.02.2018 02:54
Тяга к курению "умирает" за один день если воспользоваться дедовским советом Я и сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать тысячу раз, но больше пары недель не мог продержатся, а этот метод помог http://tyn.ee/nekuri - полгода не курю и не тянет!
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Все не так просто, как кажется
Владимир Прозоров написал 03.02.2018 01:21
Список произведен по объявленному ранее плану партнерами Путина и полностью
отвечает интересам США (и Трампа) в сохранении ельцинско- путинского авторитарного режима, успешно разваливающего все эти годы Россию в духе почившего Бзежинского ( но дело его живет !) и мирового сионизма, превратившего мою страну в свою сырьевую колонию. Во времена избирательной кампании " Выборы
Путина 2018 " с прицелом и на 2024 год "Список элиты нацлидера" от стратегического противника превращает этих людоедов в глазах большой части нашего зомби-ТВ электората в белых и пушистых патриотов в - помощь Суркову и К.
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