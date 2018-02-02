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Московский листок

ООН не видит террора джихадистов в Африне, но беспокоится по поводу братских могил мусульман-рохинджа в Мьянме

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 1

сша оон курды мьянма африн
ООН не видит террора джихадистов в Африне, но беспокоится по поводу братских могил мусульман-рохинджа в Мьянме

Госдепартамент США в четверг, 1 февраля, заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с появившейся информацией об обнаружении массовых захоронений мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме, где военных обвиняют в гонениях на представителей этого национального меньшинства, сообщает агентство Reuters. В свою очередь, в ООН также заявили об озабоченности из-за сообщений о братских могилах рохинджа. 

Ранее агентство Associated Press сообщило об обнаружении пяти массовых захоронений в одной из деревень в штате Ракхайн, в которой проживали мусульмане народности рохинджа. Власти опровергают обвинения в истреблении представителей народности. 

Лидеры общин рохинджа в лагерях беженцев составили список, согласно которому в деревне Гу-Дар-Пюин в результате нападения военных 27 августа 2017 года погибли 75 человек. Местные жители считают, что число жертв может достигать 400 человек. Выжившие во время бойни получили огнестрельные ранения. 

"Мы очень глубоко обеспокоены сообщениями о братских могилах", - приводит The Guardian слова пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт, сказанные ею на брифинге в Вашингтоне. Она отметила, что Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на оказании помощи для выявления виновных в нарушениях прав человека в Мьянме. 

ООН обеспокоена сообщениями СМИ об обнаружении массовых захоронений в штате Ракхайн, но не может проверить эту информацию, так как организация лишена необходимого доступа в регион. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. 

"Мы очень обеспокоены этими сообщениями. На мой взгляд, подобная информация подчеркивает необходимость предоставления ООН доступа в штат Ракхайн - как для правозащитных механизмов, так и для гуманитарных работников, а также для СМИ", - сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС). По его словам, офис ООН в Мьянме готов "оказать необходимую помощь в реализации долгосрочных решений, которые позволят устранить первопричины конфликта в штате Ракхайн". 

Напомним, 25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности в ответ начали в регионе силовую операцию. 

По официальным данным, в столкновениях погибли более 400 человек. Однако в международной организации "Врачи без границ" заявляют, что лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тысячи человек. 

Власти Мьянмы называют рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то что представители народности считают себя коренным населением штата Ракхайн. 

На этой неделе Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что число представителей народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш за последние месяцы, приблизилось к 690 тысячам человек и беженцы продолжают прибывать. Общее число рохинджа в округе Кокс-Базар выросло примерно до 900 тысяч человек, сообщил на брифинге в Женеве в минувший вторник официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. 

Мьянма и Бангладеш в ноябре прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий начало процесса возвращения беженцев в Мьянму в течение двух месяцев. Управление ООН по делам беженцев призвало 23 января власти Мьянмы предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в Ракхайн.

От редакции: ООН действительно имеет какое-то очень избирательное внимание к проблемам, имеющим место на планете. И не случайно в заголовках мы всё чаще встречаем через запятую "США, ООН", в общем - как Трамп и обещал, либо организация будет выполнять волю "мажоритарного акционера", либо перестанет существовать. Вот, например - миссия в Донбассе, которую всячески зазывают туда Сурков, а значит и Путин... Тема важная, но не важнейшая. А почему ООН до сих пор не видит вторжения турецких вооружённых сил в суверенную Сирию? Почему ООН ни нотки не издала по поводу турецкого и мусульманского террора в Африне - причём уничтожают они светское мирное население помимо членок РПК, которые взяли оружие в руки? Ведь явное безучастие к явному же нарушению международных норм - только вот здесь, в отличие от маленькой победоносной войны Путина в Сирии, РФ уже не хочет выступать миротворцем - курды оказались никому не нужными, США дали им оружие и на этом поддержка закончилась. Нужна очередная точка нестабильности и сбыта оружия - экономический кризис-то не кончался...

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну сколько можно...
просто парень написал 02.02.2018 21:48
Там эта народность пришлая. И постоянно провоцирует местных. А как только правительство собралось их выкинуть туда, откель пришли, сразу посыпались обвинения. Кто и против кого там организовал эту зону нестабильности? Вот на этот вопрос и следует отвечать. А все остальное песня ни об чем...
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