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Московский листок

Единоросс Железняк обрадован польским неприятием бандеровщины

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 2

украина польша вов вторая мировая
Единоросс Железняк обрадован польским неприятием бандеровщины

В руководстве "Единой России" поддержали принятие польским сенатом закона о введении уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма и отрицание геноцида поляков в ходе Волынской резни. Закон, принятый в ночь на 1 февраля, еще на стадии обсуждения в парламенте вызвал резкую критику на Украине и в Израиле. 

"Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине", - цитирует 2 февраля замсекретаря Генсовета ЕР, члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка его пресс-служба. 

По словам парламентария, в России глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности. "В нашей стране любые проявления и пропаганда нацизма и фашизма подлежат уголовному наказанию", - отметил политик. 

"Мы с негодованием следим за тем, как на Украине вольготно чувствуют себя нацисты, которые фактически диктуют свою политику киевскому руководству, устраивая кровавые акты геноцида и активно участвуя в войне против народа Донбасса", - заявил Железняк. Он подчеркнул, что "парламент Польши проявил политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам". 

Верхняя палата польского парламента в ночь на 1 февраля приняла закон об Институте национальной памяти, который предполагает, в частности, запрет "бандеровской идеологии" и наказание за отрицание "преступлений украинских националистов". Закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. 

Последний пункт вызвал особенно резкую критику со стороны Израиля и США, так как получается, что институт может привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму на срок до трех лет выживших жертв Холокоста, которые рассказывают свою историю. 

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой. Хотя он еще может воспользоваться своим вето при подписании закона, для этого потребуется снова вступить в противоречие с националистическим дискурсом правящей партии "Право и справедливость", которая использует все средства для отказа от всякого вмешательства со стороны иностранных держав, пишет Le Monde в переводе InoPressa. 

Ранее украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично осудить польский законопроект и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Железняк явно знаток истории Второй мировой, с таким не поспоришь! Особенно про невинные жертвы - которые, конечно же, были, но ведь был и собственный антисемитизм и погромы уже после освобождения Польши Красной Армией. Как прокомментирует такое единоросс Железняк? Волынской резне нет оправдания - а погрому в Кельце 1946-го года или августовскому погрому в Кракове 1945-го года оправдание в "ЕдРе" имеется? Нет, пусть нас миллионер и гражданин мира Железняк просветит - может, какая-то линия партии имеется в данном случае. Может, на антисоветский вандализм нынешних правящих польских правых "ЕдРо" тоже готовит некое официальное заявление: мол, как и проклятую бандеровщину, проклятый большевизм необходимо осудить, запретить, декоммунизировать города и сёла, их топонимику (что уже сделано), площади, и России Путинской надобно сделать то же самое. Сводить счёты с украинскими правыми руками польских правых - убогая доля "ЕдРа", которое замечено в поддержке и русского нацизма и антисоветчинки местами (МГЕР с благословения Ивана Демидова часто использует группировки скинов как своих боевиков против левых). Так что лучше вообще бы не одобрямсить ничего - а то ведь придётся договаривать, а не договариваться. 

Материал по теме:

Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже 



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Всего комментариев к статье: 2
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Про этих ваших евреев
просто парень написал 02.02.2018 21:42
То есть ибреи утверждают, что поляки виноваты в геноциде евреев? Ну лан, пусть так. Но как быть с информацией, что еще до войны сионисты называли цифру в 6 млн погибших евреев? Вот интересно. И как евреи, протестующие против холокоста, будут разбираться с сионистами? Вопросов много. А ответов как всегда ноль.
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И не только единоросс Железняк.
Что это? написал 02.02.2018 20:17
Любой нормальный человек охреневает от наглости тупых бандеровцев. Да еще в замесе с тупым бандитизмом, результатом деградации.
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