Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Хиджаб - не на лицо, на палку": в Тегеране свободы женщин отстаивают и парни

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 5

иран ислам феминизм тегеран
"Хиджаб - не на лицо, на палку": в Тегеране свободы женщин отстаивают и парни

Полиция Тегерана арестовала 29 женщин, принявших участие в протестах против действующего в стране закона, обязывающего женщин носить хиджаб. Активистки были задержаны после того, как появились в общественном месте без головных платков, передает Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что задержанных обвинили в нарушении общественного порядка. Решением вопроса о привлечении их к ответственности занимается прокуратура. 

Когда именно состоялись протесты, не уточняется. В соцсетях распространяется несколько изображений женщин, участвовавших в акции. Как правило, протестующие взбираются на какую-либо возвышенность (бордюры, лавки или столбы) и стоят, держа в руках палки с привязанными к ним платками. Некоторые из этих изображений опубликованы 29, 30 и 31 января.

Судя по изображениям, в протестах участвуют не только противницы хиджабов, но и сторонницы, а также мужчины. 

В среду, 31 января, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что акции протестующих были срежиссированы из-за рубежа.

Напомним, что началось всё с одиночного пикета в декабре прошлого года. Женщина, которая взобралась на почтовый ящик в центре Тегерана, сняла хиджаб, привязала его к палке и размахивала ей, была арестована. Адвокат её заявила, что видела официальное досье, согласно которому женщина в данный момент находится на свободе. Официальные представители иранских властей эту информацию не комментируют. 

Адвокат заявила, что явилась в суд, чтобы следить за делом женщины, устроившей пикет против ношения хиджаба, и узнала о том, что та была выпущена накануне. "Надеюсь, против нее не сфабрикуют дело в суде за пользование неотъемлемыми правами. Она не сделала ничего такого, за что полагается преследование по суду", - добавила адвокат. По некоторым данным, женщина - 31-летняя молодая мать. 

Резонансные фотографии и видео женщины, которая выступила с открытым протестом против дресс-кода в стране, сняв хиджаб и привязав его к палке, были сделаны 27 декабря - за день до начала массовых протестов в Иране, благодаря которым ролик и набрал популярность в Сети. 

Новости по теме:

Устроившая в Тегеране одиночный пикет против ношения хиджаба молодая мать освобождена

ООН не видит террора джихадистов в Африне, но беспокоится по поводу братских могил мусульман-рохинджа в Мьянме



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:13
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
Ответить
(без названия)
россиянинъъ написал 02.02.2018 19:00
Мне и так указывают, как мне одеваться - без штанов по улице не хожу. И ничего, живой.
Ответить
Re: россиянинъъ - долой стыд!
фыва-23 написал 02.02.2018 17:24
Давайте и к вам приставим юриста, чтобы он указывал вам как вам одеваться.
Ответить
долой стыд!
россиянинъъ написал 02.02.2018 16:36
Давайте и мы начнем протестовать против одежды. Почему бы не ходить по улицам без штанов, а?
Ответить
Даешь Светский Иран!!!
Лис написал 02.02.2018 16:15
Долой сексизм и ксенофобию!!!Да здравствует Сексуальная революция!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Семеро против Путина
Семеро против Путина
02.02.2018
Путин vs Ахмадинеджад: комбайн и овцы не про нашу честь
Путин vs Ахмадинеджад: комбайн и овцы не про нашу ...
02.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Малодушно не вернувший Сталинграду имя к 75-летию битвы Путин равняется на дедов (3)
Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой (5)
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? (41)
Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты (5)
"Хиджаб - не на лицо, на палку": в Тегеране свободы женщин отстаивают и парни (5)
Единоросс Железняк обрадован польским неприятием бандеровщины (2)
ООН не видит террора джихадистов в Африне, но беспокоится по поводу братских могил мусульман-рохинджа в Мьянме (1)
Эрдоган ждёт приказов Аллаха чтобы уничтожить больше членов РПК (5)
Гражданский брак как оптимальную форму бытия в государстве поддерживают почти 40% граждан РФ (16)
Суверенные резервы России сократились на 23 млрд рублей за месяц (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Воспоминания о Волгограде
Максим Калашников Максим Калашников: Ураганный огонь по рейтингу Грудинина открыт
Максим Калашников Максим Калашников: 282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
Максим Калашников Максим Калашников: Новости от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Совсем не Белых
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss