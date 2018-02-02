"Хиджаб - не на лицо, на палку": в Тегеране свободы женщин отстаивают и парни

Полиция Тегерана арестовала 29 женщин, принявших участие в протестах против действующего в стране закона, обязывающего женщин носить хиджаб. Активистки были задержаны после того, как появились в общественном месте без головных платков, передает Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что задержанных обвинили в нарушении общественного порядка. Решением вопроса о привлечении их к ответственности занимается прокуратура.

Когда именно состоялись протесты, не уточняется. В соцсетях распространяется несколько изображений женщин, участвовавших в акции. Как правило, протестующие взбираются на какую-либо возвышенность (бордюры, лавки или столбы) и стоят, держа в руках палки с привязанными к ним платками. Некоторые из этих изображений опубликованы 29, 30 и 31 января.

Судя по изображениям, в протестах участвуют не только противницы хиджабов, но и сторонницы, а также мужчины.

В среду, 31 января, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что акции протестующих были срежиссированы из-за рубежа.

Напомним, что началось всё с одиночного пикета в декабре прошлого года. Женщина, которая взобралась на почтовый ящик в центре Тегерана, сняла хиджаб, привязала его к палке и размахивала ей, была арестована. Адвокат её заявила, что видела официальное досье, согласно которому женщина в данный момент находится на свободе. Официальные представители иранских властей эту информацию не комментируют.

Адвокат заявила, что явилась в суд, чтобы следить за делом женщины, устроившей пикет против ношения хиджаба, и узнала о том, что та была выпущена накануне. "Надеюсь, против нее не сфабрикуют дело в суде за пользование неотъемлемыми правами. Она не сделала ничего такого, за что полагается преследование по суду", - добавила адвокат. По некоторым данным, женщина - 31-летняя молодая мать.

Резонансные фотографии и видео женщины, которая выступила с открытым протестом против дресс-кода в стране, сняв хиджаб и привязав его к палке, были сделаны 27 декабря - за день до начала массовых протестов в Иране, благодаря которым ролик и набрал популярность в Сети.

Новости по теме:

Устроившая в Тегеране одиночный пикет против ношения хиджаба молодая мать освобождена

ООН не видит террора джихадистов в Африне, но беспокоится по поводу братских могил мусульман-рохинджа в Мьянме