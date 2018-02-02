Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пока не убедились в том, что Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ для участия в выборах президента России, действительно закрыл, как того требует закон, все счета в иностранных банках.

«Есть непонимание у нас — два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать», — сказал заместитель главы ЦИК Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Грудинин был зарегистрирован как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он выдвигался от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

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