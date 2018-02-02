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Московский листок

Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 5

кпрф выборы президент грудинин
Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пока не убедились в том, что Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ для участия в выборах президента России, действительно закрыл, как того требует закон, все счета в иностранных банках. 

«Есть непонимание у нас — два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать», — сказал заместитель главы ЦИК Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Грудинин был зарегистрирован как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он выдвигался от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку. 

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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
недопонимание написал 02.02.2018 22:34
"Коммунист миллиардер-это полный фейк."- Красин был большевиком, из настоящих богачей и еще много таких делали Великую Октябрьскую Социалистическую революцию .
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
Саша написал 02.02.2018 18:00
Ну чего опять всполошились, ЦИК говна на вентилятор подбросил? А какая сумма на этих счетах? Или так, формальные пустышки?
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В от это Генка нашел деньгастого....
хи-хи написал 02.02.2018 17:31
Вот это Генка.... нашел деньгастого....ФУХ-ты нуты у него ,два счета в ШВЕЙЦАРИИ,два счета в Австрии,ну может ищо где нибудь в офшорах.
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(без названия)
Лис написал 02.02.2018 16:31
Коммунист миллиардер-это полный фейк.
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