А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

Кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Павел Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер", - сказал он. "Есть непонимание у нас", - добавил Булаев. "Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты. Павел Николаевич обещал все представить сегодня-завтра", - пояснил Булаев.
Я что-то в полном изумлении.
Во-первых, у абсолютно честного Павла Николаевича, помимо счетов в Liechtensteinische Landesbank, имеются еще какие-то два счета в Швейцарии, о которых вообще никто ничего не знал, кроме руководтва ЦИК?
То есть все дружно, и кандидат, и ЦИК, нае... обманывали общественность, говоря только о счетах в Liechtensteinische Landesbank?
Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!
Во вторых, а как же закон?
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".
А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".
Уж извините, но до дня глосования осталось у нас 44 дня всего...
Может у зампреда ЦИК какой-то свой, особый календарь, но согласно общеупотребительному в РФ григорианскому календарю, проблемы у кандидата Грудинина есть, и носят они неразрешимый характер - если, конечно, нет у него машины времени.
Это не говоря о том, на каком основании его вообще зарегистрировали?
Анатолий Баранов
Муз. написал 02.02.2018 22:39
мутабор 77 написал 02.02.2018 22:32
Подпидорам кпрф и тролям заворовским грудининмким не беспокоиться и не мешать своим визгливым ором - за вора грудинина.
Так какой такой скрытый двинул вора и кто такой или такие тихо 'посоветовали" ьвари зюганову и шобле нпср орать за воровскую чурку грудинина. А согласитесь, какая мерзская у чурки грудинина рожа , вьеебать по рылу этрй чурки воровской разве не возникает желания.
Короче кто выдернул чурку грудинина из воровского навоза и все ему прощает.
Кто кукловод вора?
недопонимание написал 02.02.2018 22:29
недопонимание написал 02.02.2018 22:21
Сейчас. написал 02.02.2018 22:17
недопонимание написал 02.02.2018 22:09
Потому написал 02.02.2018 22:07
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Потому что со стороны США пока не было серьезных санкций - нет и серьезного ответа. Пока не было серьезных действий ни у нас, ни у них.
недопонимание написал 02.02.2018 21:58
Российские счета в США и не вывел деньги в Россию??? И продолжает держать стабилизационный фонд в Америке???"- если члены его команды все время утверждают что, путин есть рф ,рф есть путин то, вопрос к цике вполне актуальный, почему не снимают этого кандидата за незакрытые за бугром счета , с сотнями миллиардов ?!!!!
STARIK написал 02.02.2018 21:58
Автор данной заметки, направленной против Грудинина, явно играет на стороне паразитического класса.
Даже если Павел Грудинин не потянет президентство, он явится переходным звеном от власти паразитов, к власти созидателей.
Радар написал 02.02.2018 21:55
И % бежит, когда он на боку.
Земли продал он колхоза,
Вот такая жизни проза.
Голос написал 02.02.2018 21:17
Ну а не закрывают его потому, что этот шут нужен только и исключительно для поднятия явки.
Кстати дурачки, запомните всех тех, кто в его комманде (болдырев и другие) - это все такие же чекистские статисты-наепщики!
ВатникЪ написал 02.02.2018 20:59
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У нас тут постоянно пишут, что гордоукры - сумасшедшие. Это совершенно неверно - они свободные человеки. Свободный человек - хозяин своего слова. Если хотца - жжет покрышки на майдан. Он же завтра свободно заявляет, что покрышки проплачены Путиным. Если нужно свободному укру - Конституция становится коммунистической или Конституцией Януковича. Свободный человек поливает полицая коктейлем Молотова, потому что он свободен. Или жжет ватников в Доме профсоюзов. Или лежит пьяный посередине дороги. Он имеет право спрятать все вещи перед приходом родственников в комод под замок - он уважает право других свободных людей брать все, что плохо лежит. У свободных людей не бывает воров или коррупционеров просто потому, что они свободны.
Вопрос: есть еще хоть один м"дак, заявляющий, что свободные гордоукры и рабы ватники - один народ? Кстати, в Раде свободные люди таки сообразили, что про рабов они маханулись, и рабы им не нужны, а нужна лишь их земля.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 02.02.2018 20:51
не пойду написал 02.02.2018 20:34
Будет весело и страшно/// написал 02.02.2018 20:07
Будет весело и страшно///// написал 02.02.2018 19:50
Тульская глубинка написал 02.02.2018 19:40
Российские счета в США и не вывел деньги в Россию??? И продолжает держать стабилизационный фонд в Америке???
Сергей Угаров написал 02.02.2018 19:35
На днях нас собрали (в организации 30 человек), и провели серьезную беседу о том, что ВСЕМ НАДО ЯВИТЬСЯ НА ВЫБОРЫ. Желательно проголосовать до обеда. В противном случае у начальника будут неприятности.
Живу в провинции, все друг друга знают, явку легко отследить, голосовать,естественно пойду.
Думаю, подобные собрания были везде.
= написал 02.02.2018 19:15
совхозников?
Технарь написал 02.02.2018 19:13
И пусть у него счета будут хоть
в Антарктиде.