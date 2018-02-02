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Московский листок

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 41

офшор лихтенштейн детсад грудинин совхоз
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

Кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Павел Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24". 

"Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер", - сказал он. "Есть непонимание у нас", - добавил Булаев. "Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты. Павел Николаевич обещал все представить сегодня-завтра", - пояснил Булаев.

Я что-то в полном изумлении.

Во-первых, у абсолютно честного Павла Николаевича, помимо счетов в Liechtensteinische Landesbank, имеются еще какие-то два счета в Швейцарии, о которых вообще никто ничего не знал, кроме руководтва ЦИК?

То есть все дружно, и кандидат, и ЦИК, нае... обманывали общественность, говоря только о счетах в Liechtensteinische Landesbank? 

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Во вторых, а как же закон?

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".

Уж извините, но до дня глосования осталось у нас 44 дня всего...

Может у зампреда ЦИК какой-то свой, особый календарь, но согласно общеупотребительному в РФ григорианскому календарю, проблемы у кандидата Грудинина есть, и носят они неразрешимый характер - если, конечно, нет у него машины времени.

Это не говоря о том, на каком основании его вообще зарегистрировали?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 41
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(без названия)
Муз. написал 02.02.2018 22:39
Так возмущенные РОТФРОНТ и Лисицина будут подавать в суд на ЦВК за дездействие по отношению к Грудинину, или все как всегда закончится трепом?
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надо понять кто за спиной вора грудинина дергает нитки
мутабор 77 написал 02.02.2018 22:32
И отчего и почему вору грудинину все сходит с рук любое его откровенное вранье. Кто что думает по этому поводу.
Подпидорам кпрф и тролям заворовским грудининмким не беспокоиться и не мешать своим визгливым ором - за вора грудинина.
Так какой такой скрытый двинул вора и кто такой или такие тихо 'посоветовали" ьвари зюганову и шобле нпср орать за воровскую чурку грудинина. А согласитесь, какая мерзская у чурки грудинина рожа , вьеебать по рылу этрй чурки воровской разве не возникает желания.
Короче кто выдернул чурку грудинина из воровского навоза и все ему прощает.
Кто кукловод вора?
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Re:
недопонимание написал 02.02.2018 22:29
" были не акции, а ноты"-какая разница: ноты ,рисунки ,билеты ммм,биткоины, стихи ..все проза жизни-командованием приказано мочить в сортире конкурента , и все тут.
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Re: Вопрос-ответ.
недопонимание написал 02.02.2018 22:21
"Как понять: "Не до конца закрытые счета в банках?" Банк не закрыл ?"-многие банки так шутят,для отчета о количестве своих клиентов. Демонстрируя фиктивно огромную долю рынка ,для надувания цен на свои акции , собственной заманчивости ,рейтинговых агенств, требований регуляторов . У многих даже счет раз сдуру открыл ,потом не закроешь если они сами не пожелают.Потом ,бывает что,таким клиентам выставляют счета за обслуживание, которого де факто и не было (а, без судов порой в цивилизованном мире не докажешь а, они стоят денег)особенно это любят делать с клиентами-иностранцами , в электронном банкинге.
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Re: голосу
Сейчас. написал 02.02.2018 22:17
И чего ж вы тупые такие, у Грудинина в Австрии были не акции, а ноты, краткосрочные облигации, ни акций, ни облигаций по 200 тыс баксов за штуку не выпускают, облигации у Грудинина были по 1000 баксов за штуку, всего 200 штук. Вы человек не компетентный, поэтому воздержитесь давать советы, никому.
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Re:
недопонимание написал 02.02.2018 22:09
"сейчас грудинин расскажет очередную байку о том, что у него есть еще один больной родственник, который лечится в швейцарии"-а, может выяснится что, это был обычный однофамилец , или в банке накосячили источники,преступно раскрывая под заказ,за бабло чужим агентам тайну вкладов у самых надежных ее хранителей в мире-"швейцарских гномов" ?
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Re: Re:
Потому написал 02.02.2018 22:07
"Почему он /Путин/ не закрыл Российские счета в США и не вывел деньги в Россию???"
.
Потому что со стороны США пока не было серьезных санкций - нет и серьезного ответа. Пока не было серьезных действий ни у нас, ни у них.
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Re:
недопонимание написал 02.02.2018 21:58
"Путин представляет Россию. Почему он не закрыл я
Российские счета в США и не вывел деньги в Россию??? И продолжает держать стабилизационный фонд в Америке???"- если члены его команды все время утверждают что, путин есть рф ,рф есть путин то, вопрос к цике вполне актуальный, почему не снимают этого кандидата за незакрытые за бугром счета , с сотнями миллиардов ?!!!!
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(без названия)
STARIK написал 02.02.2018 21:58
Странно что некоторые обличители Павла Грудинина не знают, что хранить деньги в российских банках очень опасно: они лопаются один за другим, а банкиры, с миллиардами, уплывают за рубеж.
Автор данной заметки, направленной против Грудинина, явно играет на стороне паразитического класса.
Даже если Павел Грудинин не потянет президентство, он явится переходным звеном от власти паразитов, к власти созидателей.
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Скучно, девочки
Радар написал 02.02.2018 21:55
Греют деньги душу чуваку,
И % бежит, когда он на боку.
Земли продал он колхоза,
Вот такая жизни проза.
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(без названия)
Голос написал 02.02.2018 21:17
сейчас грудинин расскажет очередную байку о том, что у него есть еще один больной родственник, который лечится в швейцарии (другой как мы помним - больной родственник - лечится в австрии), а еще гебнюк грудинин впаривал, что акций за 200К баксов не существует в природе!
Ну а не закрывают его потому, что этот шут нужен только и исключительно для поднятия явки.
Кстати дурачки, запомните всех тех, кто в его комманде (болдырев и другие) - это все такие же чекистские статисты-наепщики!
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Про свободных гордоукров
ВатникЪ написал 02.02.2018 20:59
"Рабы они и есть рабы".
.
У нас тут постоянно пишут, что гордоукры - сумасшедшие. Это совершенно неверно - они свободные человеки. Свободный человек - хозяин своего слова. Если хотца - жжет покрышки на майдан. Он же завтра свободно заявляет, что покрышки проплачены Путиным. Если нужно свободному укру - Конституция становится коммунистической или Конституцией Януковича. Свободный человек поливает полицая коктейлем Молотова, потому что он свободен. Или жжет ватников в Доме профсоюзов. Или лежит пьяный посередине дороги. Он имеет право спрятать все вещи перед приходом родственников в комод под замок - он уважает право других свободных людей брать все, что плохо лежит. У свободных людей не бывает воров или коррупционеров просто потому, что они свободны.
Вопрос: есть еще хоть один м"дак, заявляющий, что свободные гордоукры и рабы ватники - один народ? Кстати, в Раде свободные люди таки сообразили, что про рабов они маханулись, и рабы им не нужны, а нужна лишь их земля.
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Re: Сергей Угаров
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 02.02.2018 20:51
Сдается мне,мил человек,что врешь ты все.Не может быть ТАКОГО собрания и ТАКИХ установок.Рассказывать о выборах и напоминать об участии будут.а вот вот "о том, что ВСЕМ НАДО ЯВИТЬСЯ НА ВЫБОРЫ. ".да еще на общем собрании,вряд ли.Да еще и до обеда,это вообще бред.Так что,не верю я вам,бюджетник вы наш.А вот то,что бюджетник-верю.И даже догадываюсь из какого бюджета вам платят всякие "поварята путина".Прыгают тролли по всем сайтам-дурят мозги,сеют несбыточную надежды,запугивают и обманывают и цель у всех ваших действий одна-повысить явку на этих "выборах" и тем самым обеспечить Путину легитимность перед остальным миром,как законно (якобы) избранного президента,в демократической (условно) процедуре.
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явку легко отследить, голосовать,естественно пойду.
не пойду написал 02.02.2018 20:34
и бюлик твой потом через рентген просветят и отпечатки возьмут,смотри не обделайся от уважения и любви. Рабы они и есть рабы.
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Угарову
Будет весело и страшно/// написал 02.02.2018 20:07
Я бюджетник,уважаю своего начальника(с)...Дальше мог и не продолжать.Одно предложение,а характер уже раскрыт.
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Выборы,выборы-кандидаты пи....
Будет весело и страшно///// написал 02.02.2018 19:50
Ну чего,грудиноманы и грудинофилы,опять виноват кто угодно,только не "красный буржуй"?Чего-то слишком много он накосячил,не правда ли?И как с гуся вода.Вон Лисицину бортонули,а этому хоть бы хрен по-дороге...Дурят вас,а вы ухи развесили.Честный кандидат,единственная альтернатива..Тьфу,противно аж.
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(без названия)
Тульская глубинка написал 02.02.2018 19:40
Путин представляет Россию. Почему он не закрыл я
Российские счета в США и не вывел деньги в Россию??? И продолжает держать стабилизационный фонд в Америке???
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Для фыва-23
Сергей Угаров написал 02.02.2018 19:35
Я бюджетник, уважаю своего начальника (женщину)
На днях нас собрали (в организации 30 человек), и провели серьезную беседу о том, что ВСЕМ НАДО ЯВИТЬСЯ НА ВЫБОРЫ. Желательно проголосовать до обеда. В противном случае у начальника будут неприятности.
Живу в провинции, все друг друга знают, явку легко отследить, голосовать,естественно пойду.
Думаю, подобные собрания были везде.
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Re: Миша
= написал 02.02.2018 19:15
Самюэль Клеменс был миллиардером и отжал земельные доли
совхозников?
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(без названия)
Технарь написал 02.02.2018 19:13
Даешь Президента - Инженера!
И пусть у него счета будут хоть
в Антарктиде.
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