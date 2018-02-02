А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

Кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Павел Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер", - сказал он. "Есть непонимание у нас", - добавил Булаев. "Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты. Павел Николаевич обещал все представить сегодня-завтра", - пояснил Булаев.

Я что-то в полном изумлении.

Во-первых, у абсолютно честного Павла Николаевича, помимо счетов в Liechtensteinische Landesbank, имеются еще какие-то два счета в Швейцарии, о которых вообще никто ничего не знал, кроме руководтва ЦИК?

То есть все дружно, и кандидат, и ЦИК, нае... обманывали общественность, говоря только о счетах в Liechtensteinische Landesbank?

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Во вторых, а как же закон?

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".

Уж извините, но до дня глосования осталось у нас 44 дня всего...

Может у зампреда ЦИК какой-то свой, особый календарь, но согласно общеупотребительному в РФ григорианскому календарю, проблемы у кандидата Грудинина есть, и носят они неразрешимый характер - если, конечно, нет у него машины времени.

Это не говоря о том, на каком основании его вообще зарегистрировали?

Анатолий Баранов