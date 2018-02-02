Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой

Преподаватель Таганрогского металлургического техникума, заслуженный учитель России Виктор Макаренко был уволен с должности вскоре после того, как написал обращение премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, в котором пожаловался на отсутствие индексации зарплат педагогам. В Министерстве образования Ростовской области заверяют, что эти два факта между собой никак не связаны.

Как сообщает портал 161.ru, члены педагогического коллектива во главе с Макаренко ранее потребовали от Министерства образования и лично от губернатора Василия Голубева объяснить, почему нарушается трудовое законодательство РФ.

Авторов обращения возмутил тот факт, что в постановлении властей от 2016 года "Об оплате труда работников государственных бюджетных государственных учреждений системы образования Ростовской области" для педагогов предусматривается размер ставки в размере 8289 рублей. Точно такую же зарплату они получали в 2012 году.

"Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50 процентов. А где же положенная по статье 134 ТК РФ индексация? По данным Росстата, прожиточный минимум на Дону составляет более 10000 рублей. При ставке в 8289 рублей в месяц после уплаты налогов остается 7211 рублей. Только для того, чтобы преподавателю по доходам дотянуться до прожиточного минимума в регионе, его зарплату должны поднять на 40 процентов, но этого нет даже в намерениях", - заявили преподаватели, отметив, что исполнение майских указов президента Владимира Путина "успешно саботируется".

Между тем в областном Министерстве общего и профессионального образования заявили, что Виктора Макаренко уволили не за письмо Медведеву, а за "накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме". О каких конкретно проступках идет речь, в ведомстве не уточнили. В самом учреждении комментировать произошедшее отказались, сославшись на отсутствие права разглашать персональные данные работников.

От редакции: Восемь тысяч! Не в два раза больше (что тоже было бы позорно мало), а именно восемь с копейками. Вы вдумайтесь - это даже не в школе, это в техникуме столько платят. Да у нас в Москве коммуналка уже столько же стоит - а им предлагают жить вместе с семьёй на эти крохи? Мордовороты из медведевского окружения (не секьюритины, шоферня, дворня, домашняя прислуга в "Золотых ключах", где преемничек проживает - у этих сотни тысяч, а не миллионы месячный доход) столько за раз на одно рыло в ресторане проедают - это их обычный обед, ежедневный... А те, в чьих руках воспитание специалистов для базовой в стране индустрии, для металлургии, вот их содержат на уровне дворников (впрочем, в Москве и дворники столько не получают)... Да значит не нужна металлургия силовигархии, всему правящему классу - отдадут они её всяким Митталам, а своей, отечественной им явно не нужно, по таким окладам судя. И они же, эти мордовороты, которых уже США облагают санкциями, чтоб жрали поменьше народного, нашего - они будут рассказывать про разжигание социальной розни, которое мы, левые, мол, только и устраиваем в сырьевой счастливой империи!

А что пожаловался - так уже виноват. Что, не слушал, товарищ Макаренко, как Димон Медведев велел затянуть пояса? Вон же, как Алекперов-то затянул свой пояс, аж за день лишился после введения санкций США 226 млн долларов. Представляете, сколько у него одного осталось? Зачем столько одному рылу? Увы, Система не даёт на это ответа: просто надо, и всё. Иначе не будет бизнес-мотивации, нефть качаться не будет за рубеж. На социальном неравенстве и работает Система - а когда кто-то пытается её запустить на ином "горючем", тому сильно бьют по рукам резиновой дубинкой, увольняют, сажают... Символично, что фамилия педагога Макаренко - так История словно укоряет его современников: не место Макаренко в нынешнем воспитании студентов, когда конкуренция заменяет собой принцип товарищества и взаимовыручки. Студенты сидят в одной аудитории, чтобы потом отталкивать друг друга локтями от бюджетного кусмана, либо же частно формируемой "маржи"... Так что, товарищ Макаренко - идите-ка вы сразу в дворники или охранники. Есть такая нынче профессия - чужую собственность охранять и подметать. Там больше платят - вот в Томске уже педагог, посмевший приглашать студентов на антимедведевскую акцию - был тоже уволен и нашёл более высокооплачиваемую специальность... Как в СССР, только идеологический конфликт тут обратный: те изгои готовили реставрацию капитализма, нынчешние - просто вынуждены прокладывать своими судьбами путь Второй социалистической революции.

Д.Ч.

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