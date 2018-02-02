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Московский листок

Малодушно не вернувший Сталинграду имя к 75-летию битвы Путин равняется на дедов

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 3

вов силовигархия сталинград
Малодушно не вернувший Сталинграду имя к 75-летию битвы Путин равняется на дедов

В Волгограде (бывшем Сталинграде) празднование 75-летия Сталинградской битвы проходит на федеральном уровне. На праздничный концерт, приуроченный к этой дате, прибыл президент России Владимир Путин, который в своем выступлении призвал не проявлять малодушия и равняться на "свершения отцов и дедов", отстоявших Сталинград. 

"Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность, мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших", - цитирует Путина ТАСС. 

Сражение за Сталинград он назвал величайшей битвой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и всей истории человечества. По словам президента, страна встала тогда перед фашистами "несокрушимой твердыней". 

Президент поблагодарил ветеранов за великую победу, которая была одержана в Сталинграде, "за нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны". "Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России", - подчеркнул Путин. 

Президент отметил, что нужно так же, как герои войны, идти к поставленным целям и добиваться большего, чем уже удалось. "Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа", - сказал Путин.

От редакции: Ну, прислониться к юбилею такой победы, который сам же и "подписал" праздновать не в Сталинграде, а в Волгограде - дело святое и пиар бесплатный, тут всё ясно. Однако хотелось бы внимательнее вглядеться в сказанное Путиным и соотнести с имеющимся на данный момент. Это что за верность России завещали войны Красной Армии, которые защищали в Великой отечественной не республику-Россию, а весь СССР, который имел совершенно иные границы? Что, путриоты - будете оправдываться тем, что это всё (Казахстан, Белоруссию, Украину, Прибалтику) продемократили Горбачёв и Ельцин, а не Путин? Тогда какого чёрта он в 2004-м продолжил дело Ельцина, сдав КНР остров Тарабаров?! Есть какие-то конспирологические теории на этот счёт?  

"За нашу родину, которую вы спасли" - да где эта родина, опять же? Нет этой родины, нет социалистического государства, которое дорогой ценой своих жизней отстояли вовсе не те, кому свою лапшу вешает Путин сейчас. Хотя, и они - но большей части подлинных героев-коммунистов, что гибли первыми в атаке, нет на Земле давно, а вот в земле есть. Есть список Форбс, есть двести друзей Путина, за миллионные сверхприбыли которых, выходит, и были отданы миллионы жизней советских людей. Советская нефть, советский газ, советская индустрия - где они? Все свои красивые, выверенные фразы Путин произносит на фоне руин Сталинградского (Волгоградского) Тракторного завода - в городе, которому он же не посмел, очканул, проще говоря, вернуть героическое имя. Вот такова его смелость "не дадим в обиду великие победы". Уже дали, если стыдитесь имени города-героя! И что это за "высота созидания" такая демагогическая? ЗАвещали строить коммунизм - Путин собирается строить коммунизм, или же продолжать реставрацию царизма с собой во главе и миллиардерами типа Сечина и Миллера в окружении?

Вражий класс, руки прочь от победы Красной Армии! Ты, спокойно наблюдающий (мысленно подсчитывая газпромовские прибыли от продажи Турции газа), как турецкий и исламистский террор в Сирии стирает твои моральные победы - пшёл со своим штандартом-триколоришком вон из Сталинграда!  

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
россиянинъъ написал 02.02.2018 22:24
"в городе, которому он же не посмел, очканул, проще говоря, вернуть героическое имя"
--
Вот именно, имя Царицын.
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Да здравствует Русская Социалистическая революция!!!
Лис написал 02.02.2018 21:17
За Родину!!! За Сталина!!!
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Дмитрию Черному Гражданину СССР
г жопинск написал 02.02.2018 20:11
Спасибо!!!
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