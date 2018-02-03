Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 7

украина днр лнр новороссия
Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы

Дал комментарий "Свободной прессе" по очень серьезному вопросу - вечером 1 февраля неизвестные обстреляли из гранатомета здание Министерства обороны ДНР. К сожалению, и по понятным причинам, часть комментария выпала, поэтому дам для читателей ФОРУМа.мск полную версию. 

По информации источников в ДНР, это могло быть покушение на главу военного ведомства Владимира Кононова. Сообщается, что сам министр не пострадал. О  том, что Киев хочет его устранить, министр знал еще несколько месяцев назад. Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. 

Многие эксперты отметили, что почерк очень похож на тот, что был применен год назад для убийства Михаила Толстых (Гиви) в его собственном кабинете при помощи выстрела из реактивного огнемета «Шмель». Означает ли это, что за нынешним покушением стоят те же люди?

- Цель был именно Кононов или кто еще? Зачем стреляли по Министерству обороны?

- Идет война, и министерство обороны – важная цель для противника, как для регулярных сил, скажем, ВВС или артиллерии, так и для диверсионных групп. Если это украинские диверсанты, то сейчас они, наверно, делают дырочки для орденов – вполне заслуженных. И мне кажется, сейчас куда более важный вопрос не был ли целью лично министр Кононов или били наугад, а как вообще возможно, что диверсанты наносят удар по министерству обороны? Как там вообще организовано боевое охранение, на каком уровне находится контрразведка?

- Кто может стоять за покушением? Схема та же, с помощью которой был убит Гиви. Можно ли сказать, что это делали одни и те же люди?

- За покушением на Кононова могут стоять либо украинские спецслужбы, либо свои. С противником все понятно. Со своими – вопросы. Ведь практически все знаковые фигуры «русской весны» на Донбассе убиты, и никто не убит в бою – застрелены из-за угла, взорваны. И даже отравлены на территории России. Как это объяснить? И особенно неприятно, если это свои дали возможность чужим сделать «черную работу». Это вообще днище.

- Чего хотели этим добиться заказчики? В случае успеха покушения на Кононова, это бы ослабило армию ДНР?

- Кононов не является столь знаковой фигурой, как Мозговой, Гиви или Моторола. Пропагандистский эффект был бы скорее от должности – вот, можно просто так взять, и убить министра обороны. Много украинских «героев», из тех, кто в крови по нижнюю губу, убито? Правильно, ни одного. А в донбасских республиках – через одного. Получается, украинская разведка проходит ДНР и ЛНР как нож через масло, а в ответ тишина. Вот этого пропагандистского эффекта и хотят добиться, и добились уже.

- Можно ли ожидать продолжения диверсионных атак, или это была разовая акция? Если да, то против кого?

- Какая разовая акция, если все знаковые фигуры уже убиты? И какие есть основания считать, что диверсионные акции прекратятся? Мне кажется, только усилятся – ведь очевидна же безнаказанность. Ответом может быть только эффективная работа контрразведки, но она, кажется, больше увлечена «охотой на ведьм» и коммерцией. Я не обвиняю, я сужу по результатам. А объектом может стать любой, кто выделяется на общем фоне. Прежде всего руководители республик, но и те, кто не обладает государственным статусом, к кому легко подобраться.

- Насколько, по-вашему, республики готовы к повторению таких атак? Извлечены ли уроки из убийств других известных командиров?

- Не вижу, чтоб какие-то уроки были извлечены. Сами же говорите, что покушение на Кононова точь в точь повторяет убийство Гиви. Все «в одну калитку»…



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 12
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Луганде бунт: подземные обезьяны отказываются умирать за родину
Светослав......................... написал 03.02.2018 10:38
На планете обезьян неспокойно: шахтеры Луганды устроили бунт против т.н. "учебных военных сборов", сообщил прихвостень "русскаго мiра", житель Луганска некий Н.Вулич:
.
"Успокоив граждан Республики недостоверностью информации по мобилизации, власть решила пойти другим путем. Всю мобилизацию обвернули в красивую бумагу с надписью сборы резервистов.
.
Армия Республики несет очень серьезные потери. Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами. Во 2 омсбр -- 3 защитники, 7 омсбр -- 4 защитники. Их места неким заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать на прямую о мобилизации власть боится, поскольку это приведет к сильным бунтам.
.
30 января в Луганске прошел второй этап сборов резервистов. На 17 февраля запланировано третий этап. Согласно плану сборов, до 15 февраля на учет в наши военкоматы должны стать все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые по состоянию здоровья могут принять участие в этих сборах.
.
Среди населения Республики начинаются негодования такой политикой властей. Все, кто имеет возможность выехать из Республики -- готовы это сделать в любой момент.
.
Людям надоела заезженная пластинка о светлом будущим Республики. За неполных четыре года власть не удосужилась ни поднять экономику, ни решить вопрос о международном признании Республики. Могу с уверенностью сказать, что властям это не нужно. Как заявил И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, у всех властьимуших есть украинские паспорта. Они найдут себе укромное местечко, чтобы спрятаться.
.
Мои друзья из Красного Партизана сообщили, что там шахтеры не выдержали беспредела властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомовские забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, высказав недовольство действиями властей. Воевать, к сожалению, никто не хочет.
.
И ЛНР, и ДНР сейчас как пороховые бочки. Если власти не найдут решения мобилизации -- нас укропы возьмут тепленькими, без единого выстрела.
.
Ответить
Печально все это
Антон К написал 03.02.2018 09:33
"Ведь практически все знаковые фигуры &#171;русской весны&#187; на Донбассе убиты, и никто не убит в бою &#8211; застрелены из-за угла, взорваны. И даже отравлены на территории России". - На фоне сказанного все непригляднее выглядит "командарм" Гиркин, которому многие продолжают верить.
Ответить
в Донецке, насколько известно, нет армии
брэд написал 03.02.2018 08:48
Так в Донецке, насколько известно, нет армии, а все вооруженные числятся как милиция.
И получается, министр обороны есть, а армии нет.
Наверное, потому и стреляют в подобный кабинет - потому что он всего лишь какой-то странный атрибут.
Ответить
Re: предателю.
Назад. написал 03.02.2018 08:37
Вот оно, продолжение политики самоотстранения от борьбы, на выборы не пойдем, Донбасс защищать не хотим. А ведь Донбасс это НАША, общая родина, Это Русь, Святая, единая и неделимая. Как можно отдавать галицким национал-фашистам территорию родины? Оказывется можно, за отмену санкций. Да Дондасс во сто крат дороже! Откуда берутся такие отщепенцы, сидят на дороге, воображая, что куда-то идут, и мешают другим идти. При этом стараются нагадить побольше. Народ, дорогу осилит идущий, все на выборы, все на защиту Донбасс!
Ответить
(без названия)
......... . . написал 03.02.2018 01:46
мечтать о "русской весне" под руководством кремлинов могут только самизнаетекто. но и они похоже начинают что то подозревать.
Ответить
(без названия)
Кремлю нужно заканчивать с огрызком Донбасса написал 03.02.2018 01:37
Срочно засунуть назад в Украину это уродливое образование и пусть ипуться с ним как хотят. И снимать с России санкции.
Ответить
(без названия)
в калитку написал 03.02.2018 01:37
кому выгодно устранить преступника, предварительно не усадив его на скамью подсудимых?
не Украине. Тому, кто после 18 марта готовится уйти из лугандона и заметает следы.
кстати о лугандоне
где отдыхает знакомый Баранову Плотницкий?
последний раз его видели в ноябре, ехал в наручниках в отдел ФСБ. Дальше все?
не поведает миру об ихтамнетах которым в отличии от Агеева повезло меньше, так и останутся прокопанными?
классика ру$$ко-совейского мира "здесь валяется неизвестный солдат - сдох неизвестно за что, и вааще ихтамнет"!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
03.02.2018
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране!
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала ...
03.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Титане, возможно, есть жизнь, для нас совершенно бесполезная (22)
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране! (1)
Не хотите идти в крепостные - отберем детей! Но после выборов (4)
Имя России (Экипаж галеры боевой) (4)
Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы (7)
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками (2)
Малодушно не вернувший Сталинграду имя к 75-летию битвы Путин равняется на дедов (10)
Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой (7)
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? (42)
Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АП, куку!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мандавошки в космос не летают
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Воспоминания о Волгограде
Максим Калашников Максим Калашников: Ураганный огонь по рейтингу Грудинина открыт
Максим Калашников Максим Калашников: 282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss