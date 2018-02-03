Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы

Дал комментарий "Свободной прессе" по очень серьезному вопросу - вечером 1 февраля неизвестные обстреляли из гранатомета здание Министерства обороны ДНР. К сожалению, и по понятным причинам, часть комментария выпала, поэтому дам для читателей ФОРУМа.мск полную версию.
По информации источников в ДНР, это могло быть покушение на главу военного ведомства Владимира Кононова. Сообщается, что сам министр не пострадал. О том, что Киев хочет его устранить, министр знал еще несколько месяцев назад. Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра.
Многие эксперты отметили, что почерк очень похож на тот, что был применен год назад для убийства Михаила Толстых (Гиви) в его собственном кабинете при помощи выстрела из реактивного огнемета «Шмель». Означает ли это, что за нынешним покушением стоят те же люди?
- Цель был именно Кононов или кто еще? Зачем стреляли по Министерству обороны?
- Идет война, и министерство обороны – важная цель для противника, как для регулярных сил, скажем, ВВС или артиллерии, так и для диверсионных групп. Если это украинские диверсанты, то сейчас они, наверно, делают дырочки для орденов – вполне заслуженных. И мне кажется, сейчас куда более важный вопрос не был ли целью лично министр Кононов или били наугад, а как вообще возможно, что диверсанты наносят удар по министерству обороны? Как там вообще организовано боевое охранение, на каком уровне находится контрразведка?
- Кто может стоять за покушением? Схема та же, с помощью которой был убит Гиви. Можно ли сказать, что это делали одни и те же люди?
- За покушением на Кононова могут стоять либо украинские спецслужбы, либо свои. С противником все понятно. Со своими – вопросы. Ведь практически все знаковые фигуры «русской весны» на Донбассе убиты, и никто не убит в бою – застрелены из-за угла, взорваны. И даже отравлены на территории России. Как это объяснить? И особенно неприятно, если это свои дали возможность чужим сделать «черную работу». Это вообще днище.
- Чего хотели этим добиться заказчики? В случае успеха покушения на Кононова, это бы ослабило армию ДНР?
- Кононов не является столь знаковой фигурой, как Мозговой, Гиви или Моторола. Пропагандистский эффект был бы скорее от должности – вот, можно просто так взять, и убить министра обороны. Много украинских «героев», из тех, кто в крови по нижнюю губу, убито? Правильно, ни одного. А в донбасских республиках – через одного. Получается, украинская разведка проходит ДНР и ЛНР как нож через масло, а в ответ тишина. Вот этого пропагандистского эффекта и хотят добиться, и добились уже.
- Можно ли ожидать продолжения диверсионных атак, или это была разовая акция? Если да, то против кого?
- Какая разовая акция, если все знаковые фигуры уже убиты? И какие есть основания считать, что диверсионные акции прекратятся? Мне кажется, только усилятся – ведь очевидна же безнаказанность. Ответом может быть только эффективная работа контрразведки, но она, кажется, больше увлечена «охотой на ведьм» и коммерцией. Я не обвиняю, я сужу по результатам. А объектом может стать любой, кто выделяется на общем фоне. Прежде всего руководители республик, но и те, кто не обладает государственным статусом, к кому легко подобраться.
- Насколько, по-вашему, республики готовы к повторению таких атак? Извлечены ли уроки из убийств других известных командиров?
- Не вижу, чтоб какие-то уроки были извлечены. Сами же говорите, что покушение на Кононова точь в точь повторяет убийство Гиви. Все «в одну калитку»…
Светослав......................... написал 03.02.2018 10:38
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"Успокоив граждан Республики недостоверностью информации по мобилизации, власть решила пойти другим путем. Всю мобилизацию обвернули в красивую бумагу с надписью сборы резервистов.
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Армия Республики несет очень серьезные потери. Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами. Во 2 омсбр -- 3 защитники, 7 омсбр -- 4 защитники. Их места неким заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать на прямую о мобилизации власть боится, поскольку это приведет к сильным бунтам.
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30 января в Луганске прошел второй этап сборов резервистов. На 17 февраля запланировано третий этап. Согласно плану сборов, до 15 февраля на учет в наши военкоматы должны стать все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые по состоянию здоровья могут принять участие в этих сборах.
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Среди населения Республики начинаются негодования такой политикой властей. Все, кто имеет возможность выехать из Республики -- готовы это сделать в любой момент.
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Людям надоела заезженная пластинка о светлом будущим Республики. За неполных четыре года власть не удосужилась ни поднять экономику, ни решить вопрос о международном признании Республики. Могу с уверенностью сказать, что властям это не нужно. Как заявил И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, у всех властьимуших есть украинские паспорта. Они найдут себе укромное местечко, чтобы спрятаться.
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Мои друзья из Красного Партизана сообщили, что там шахтеры не выдержали беспредела властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомовские забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, высказав недовольство действиями властей. Воевать, к сожалению, никто не хочет.
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И ЛНР, и ДНР сейчас как пороховые бочки. Если власти не найдут решения мобилизации -- нас укропы возьмут тепленькими, без единого выстрела.
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Антон К написал 03.02.2018 09:33
брэд написал 03.02.2018 08:48
И получается, министр обороны есть, а армии нет.
Наверное, потому и стреляют в подобный кабинет - потому что он всего лишь какой-то странный атрибут.
Назад. написал 03.02.2018 08:37
......... . . написал 03.02.2018 01:46
Кремлю нужно заканчивать с огрызком Донбасса написал 03.02.2018 01:37
в калитку написал 03.02.2018 01:37
не Украине. Тому, кто после 18 марта готовится уйти из лугандона и заметает следы.
кстати о лугандоне
где отдыхает знакомый Баранову Плотницкий?
последний раз его видели в ноябре, ехал в наручниках в отдел ФСБ. Дальше все?
не поведает миру об ихтамнетах которым в отличии от Агеева повезло меньше, так и останутся прокопанными?
классика ру$$ко-совейского мира "здесь валяется неизвестный солдат - сдох неизвестно за что, и вааще ихтамнет"!