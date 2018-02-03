Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы

Дал комментарий "Свободной прессе" по очень серьезному вопросу - вечером 1 февраля неизвестные обстреляли из гранатомета здание Министерства обороны ДНР. К сожалению, и по понятным причинам, часть комментария выпала, поэтому дам для читателей ФОРУМа.мск полную версию.

По информации источников в ДНР, это могло быть покушение на главу военного ведомства Владимира Кононова. Сообщается, что сам министр не пострадал. О том, что Киев хочет его устранить, министр знал еще несколько месяцев назад. Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра.

Многие эксперты отметили, что почерк очень похож на тот, что был применен год назад для убийства Михаила Толстых (Гиви) в его собственном кабинете при помощи выстрела из реактивного огнемета «Шмель». Означает ли это, что за нынешним покушением стоят те же люди?

- Цель был именно Кононов или кто еще? Зачем стреляли по Министерству обороны?

- Идет война, и министерство обороны – важная цель для противника, как для регулярных сил, скажем, ВВС или артиллерии, так и для диверсионных групп. Если это украинские диверсанты, то сейчас они, наверно, делают дырочки для орденов – вполне заслуженных. И мне кажется, сейчас куда более важный вопрос не был ли целью лично министр Кононов или били наугад, а как вообще возможно, что диверсанты наносят удар по министерству обороны? Как там вообще организовано боевое охранение, на каком уровне находится контрразведка?

- Кто может стоять за покушением? Схема та же, с помощью которой был убит Гиви. Можно ли сказать, что это делали одни и те же люди?

- За покушением на Кононова могут стоять либо украинские спецслужбы, либо свои. С противником все понятно. Со своими – вопросы. Ведь практически все знаковые фигуры «русской весны» на Донбассе убиты, и никто не убит в бою – застрелены из-за угла, взорваны. И даже отравлены на территории России. Как это объяснить? И особенно неприятно, если это свои дали возможность чужим сделать «черную работу». Это вообще днище.

- Чего хотели этим добиться заказчики? В случае успеха покушения на Кононова, это бы ослабило армию ДНР?

- Кононов не является столь знаковой фигурой, как Мозговой, Гиви или Моторола. Пропагандистский эффект был бы скорее от должности – вот, можно просто так взять, и убить министра обороны. Много украинских «героев», из тех, кто в крови по нижнюю губу, убито? Правильно, ни одного. А в донбасских республиках – через одного. Получается, украинская разведка проходит ДНР и ЛНР как нож через масло, а в ответ тишина. Вот этого пропагандистского эффекта и хотят добиться, и добились уже.

- Можно ли ожидать продолжения диверсионных атак, или это была разовая акция? Если да, то против кого?

- Какая разовая акция, если все знаковые фигуры уже убиты? И какие есть основания считать, что диверсионные акции прекратятся? Мне кажется, только усилятся – ведь очевидна же безнаказанность. Ответом может быть только эффективная работа контрразведки, но она, кажется, больше увлечена «охотой на ведьм» и коммерцией. Я не обвиняю, я сужу по результатам. А объектом может стать любой, кто выделяется на общем фоне. Прежде всего руководители республик, но и те, кто не обладает государственным статусом, к кому легко подобраться.

- Насколько, по-вашему, республики готовы к повторению таких атак? Извлечены ли уроки из убийств других известных командиров?

- Не вижу, чтоб какие-то уроки были извлечены. Сами же говорите, что покушение на Кононова точь в точь повторяет убийство Гиви. Все «в одну калитку»…