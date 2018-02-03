Не хотите идти в крепостные - отберем детей! Но после выборов

31 января 2018 года жильцов общежития по улице Победы 27 (Петропавловск– Камчатский), выкупленного вместе с людьми, прожившими там по 20 и более лет, посетили губернатор со своей свитой, мэр со свитой, зампрокурора края Башмаков А.А., новый собственник здания Куйбеда Б.Н., и продавший здание вместе с людьми на торгах, виновник торжества, заваривший всю эту кашу – конкурсный управляющий Митрофанов А.Н.

Юристу, Ларисе Токуновой, опытному и неудобному для власти, представляющей интересы жильцов общежития, в зал входить запретили. Губернатор лично разрешил войти только после того как увидел, что в знак протеста жильцы стали покидать зал, где должная была проходить встреча. Впрочем, уже на заседании, представителю жильцов практически не позволяли говорить, всячески пытались нивелировать мнение, очернить, а новый собственник очень нервничал, практически набрасывался на юриста, хорошо, что сидел далековато.

Во время встречи представитель прокуратуры изволил согласиться с тем, что здание незаконно приватизировано и должно перейти в муниципальную собственность, что прокуратура в принципе собирается обратиться в суд. И под неоднократными вопросами губернатора «порадовал» людей тем, что нынешний хозяин - «добросовестный приобретатель» (известно, что понятие совести в трактовке прокурорских работников несколько отличается от общечеловеческого). Как можно купить здание вместе с людьми и при этом остаться добросовестным приобретателем? В общем, всё как-то неопределенно и без четких прокурорских планов как буд-то у прокуратуры недостаточно рычагов воздействия. Одно четко и ясно прозвучало от прокурора – выселять людей без судебного решения противозаконно, несмотря на то, что здание по документам выведено в нежилое. Когда это общежитие было полностью заполнено поживающими работниками бывшего Домостроительного комбината. Жильцов, имевших право даже на приватизацию своих комнат, выдавливали из здания много лет, заполняя этажи офисами арендаторов, которые сейчас платят миллионы рублей арендной платы теперь уже новому собственнику.

Мэр говорил, что практика судебная противоречива и что нет никакой надежды, что судебные процессы будут в пользу жильцов и даже обязательно будут не в их пользу. Говорить мэр старался уверенно, но после пояснений прокурора и представителя жильцов все же его речь не убеждала, скорее расценивалась как давление.

Конкурсный управляющий жаловался, что известил жильцов о выселении, а они не выселились, обслуживание здания влетает ему в копеечку (да, трудно не посочувствовать, и даже не расплакаться). Признался, что не довёл до сведения покупателя, что продаёт ему здание вместе с людьми, что не известил нового владельца, что в общежитии проживают люди, претендующие на проживание и даже на договоры социального найма. В результате юрист жильцов не выдержала и обвинила Митрофанова в мошенничестве. Надо заметить, что из уст Митрофанова все его ответы на вопросы о том, почему так произошло, почему люди не были выселены по суду и здание ушло на торги с проживающими людьми звучали так как вроде бы ничего серьёзного не произошло. Ну, почудил Митрофанушка. Ну что тут особенного? Подумаешь … проделка невинная.

В общем, губернатор заявил людям - Мы для вас разработали единственно верное решение, а вы упираетесь.

Напоминаем, власти заявили, что могут помочь только одним - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Отметим, что в общежитии по улице Победы 27, где жильцы прожили уже много лет, их право на жилье охраняется законом РФ, а вот после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем. У них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу.

Чтобы прибавить убедительности своим словам, губернатор снова угрожал, что если жильцы будут упираться, их сначала выкинут на улицу, потом отберут детей. Впрочем, в конце разговора, губернатор даже «вошел в положение» жильцов и попросил собственника не выбрасывать их сразу, не отключать электроэнергию и другие коммунальные блага. Собственник милостиво согласился подождать два месяца, то есть, до окончания выборов, после чего чувствительность властей к скандалам и акциям протеста упадет и выгонять на улицу станет проще.

Жильцы это прекрасно понимают и готовятся приступить к борьбе прямо сейчас.

Тот факт, что здание 5-ти этажного общежития стоит не менее 100 000 000 рублей и должно входить в муниципальную казну никого из высоких начальников никак не взволновало. А вот почему разбазаривается муниципальная (народная) собственность во благо частному бизнесу и нерадивым конкурсным управляющим? Разве не интересный вопрос?