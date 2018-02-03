Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране! Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана, дал свою оценку нехватки угля в стране и роста спекулятивных цен на твёрдое топливо. По его мнению искусственный кризис возник не сегодня, а осенью прошлого года в момент, когда в стране также не было бензина. Это делается компаниями монополистами с целью получения максимальной прибыли, а также для того, чтобы морально и психологически сломать народные массы в лице миллионов самозанятых, внутренних мигрантов и сельских жителей, низведя их до первобытного состояния. В этот момент под шумок марионеточные депутаты кукольного парламента принимают поправки в Земельный Кодекс и отказываются даже рассматривать предложения инициативных групп граждан, давая китайским и иностранным компаниям лазейки для скупки земли. В этот момент режим выстраивает династическую систему власти, выдвигая на трон Даригу Назарбаеву. В этой ситуации может быть только один выход - – Немедленно национализировать всю добывающую и крупную промышленность под контролем трудовых коллективов и сменить весь вектор социально-экономического и политического развития страны в пользу большинства. Добиться этого можно только в результате ухода нынешнего режима – бонапартистской диктатуры крупной олигархической буржуазии семьи Назарбаевых и их подручных! Алматинка Акмарал Панабекова опубликовала пост, полный отчаяния и риторических вопросов. Женщина рассказала о своих коллегах, которые в одиночку воспитывают детей и не могут позволить себе купить уголь, и возмутилась тем, что казахстанская власть не оказывает должной помощи. «Да что же это такое сегодня? Пришла на работу, сижу, жду других работников. Позвонила одна, говорит, что не может на работу выйти, детей некому оставить, и угля нет, хочет пойти уголь купить. Никакой соцпомощи со стороны государства не получает. Она до обеда своего 3-летнего ребенка оставляет дома, одну. После обеда дочка со школы приходит и смотрит за младшим. Дочке всего-то 8 лет. Сама еще маленькая. Говорит, что работать надо, а то как я их буду кормить? Пришлось отпустить. И сижу дальше, жду. Пришла наконец-то одна из работниц. Смотрю, плачет без остановки. Спрашиваю, что случилось, она показывает мне свои руки. Рука у нее вся черная и в крови. Говорит, что не может работать. Она, оказывается, всю ночь жгла разные вещи, чтобы греться, у нее не было угля. Я смотрела на ее от сажи грязные руки, стояла молча. И внутри душа плакала», — делится своей горечью женщина. Коллега рассказала ей, что мешок угля стоит 2-2,5 тыс тенге. «Там всего 2 ведра выходит. И мешка на один день хватает. Она не позволяет себе каждый день покупать уголь. Дорого. Она экономит. Зарплата у нее 150 тыс тенге. Она за 35 тыс тенге уголок снимает, кушает у меня. 15 тыс тысяч на дорогу тратит. 70 тыс тенге отправляет домой детям. У нее 3 детей, самому младшему — 2 годика. И где-то 20 тыс тенге себе оставляет, для жили-были. А я больше тоже не могу платить ей. Нет такого объема работы. Пришлось отпустить. И ей отдала плитку, чтобы она могла греться и хоть чай попить. Другая работница пошла искать комнату в «Жетім бұрыш», так как не знает, где сегодня ночевать: хозяйка подняла цену на отопление, она отказалась платить, и хозяйка её выгнала. Вот сейчас сижу, слезы текут от обиды. Не знаю, на себя я обижена или на кого? Злость внутренняя и какой-то протест», — пишет Акмарал. Женщина возмущена тем, как живут казахстанцы, и обращается к власти с важными, но очень сложными вопросами. «Так не должно было быть, так не должны люди жить! Верхушка, посмотрите, что вы со своим народом сделали? Экспо-шмекспо, 40 миллиардов якобы арестованных народных денег. Если это действительно народные деньги, вы хоть соцпомощь нуждающимся платили бы, чем прятать и жалеть эти деньги от своего же народа? У меня слов нет, всего-то 18 млн жителей в стране. Это маленький китайский городок, это одна Москва. Неужели нельзя социальную помощь оказать малоимущим? Не можете решить проблему своего народа. Тогда зачем нам такая власть нужна, зачем такие оравы держать, которые не могут решить ничего, кроме своих проблем? Чем торты по $170 тыс жрать, чем тои на $300 млн справлять как пир во время чумы, лучше бы занялись посадкой. Закрыла я работу, пошла тоже домой, нет желания работать. Тоже хорошенько подумаю. Почему нищих стало больше в стране? Где мы ошиблись все вместе?» — с горечью вопрошает алматинка.



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