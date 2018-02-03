На Титане, возможно, есть жизнь, для нас совершенно бесполезная

Специалисты НАСА подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединения, которое может являться компонентом клеточных мембран у микроорганизмов, возможно, обитающих в метановых океанах спутника Сатурна.
Ученые обнаружили следы винилцианида в атмосфере Титана на высоте 200 километров с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили). При этом наибольшей концентрации молекулы достигали в районах над южным полюсом спутника.
Моделирование показало, что в море Лигеи в северном полушарии Титана винилцианида должно быть достаточно для формирования 10 тысяч клеток в одном кубическом сантиметре. Это в десять раз больше микроорганизмов, чем бактерий в прибрежных районах земных океанов.
От редакции: Конечно, наличие винилцианида - это еще не клеточные мембраны на основе винилцианида, но, предположим, когда-то нескоро в метановых морях Титана и впрямь обнаружат целый ворох небелковых бактерий. И что нам с того?
Пожалуй, только вывод, что во Вселенной мы и правда не одиноки, а все религиозные системы, доставшиеся нам от предков, можно спустить в унитаз - ни одна из них не предполагает существования небелкового бога... То есть мы остаемся с сознанием, что мы не одиноки, но молиться нам некому, потому что ничего разумного вокруг на многие световые года нет.
Кстати, уже заканчивается второе десятилетие 21-го века, строго говоря, будущее, о котором грезили 100 лет назад, наступило. А вот о будущем в начале 22-го века никто особо даже не задумывается. Сто лет назад люди были куда оптимистичней по части прогозов - Герберт Уэллс в романе «Мир освобождённый» (1914) упоминает Вторую мировую войну, развязанную в 1940-е годы; там же есть «атомная бомба» (именно так и названная), сбрасываемая с самолёта и основанная на расщеплении атома. А миры будущего Уэллс описывал еще в "Машине времени", вышедшей еще в 1895-м.
А каким мы видим будущее через сто лет? Каким видим 22-е столетие? Похоже - просто не видим, как свинья под дубом...
Впрочем, в деле освоения космоса и пространства-времени предел человечеству явно положен и уже осознан. Когда человечество, как в романах Лема, полетит к Бетельгейзе? Никогда! Правда, и "звездные войны", и вторжение инопланетян нам тоже не грозит - у них те же проблемы.
Да, возможно, будут созданы нано-аппараты, которые будут способны из-за чрезвычайно малой массы двигаться в межзвездном пространстве под воздействием "солнечного ветра", но, во-первых, это все равно будут экспедиции на десятки и сотни лет, а во вторых это будут чисто информационные проекты. По сути, они ничем не будут для нас отличаться от аппратаов, запускаемых к тому же Титану - 7 лет на дорогу туда, чтобы получить целый ворох новых вопросов.
Ну и добавим сюда совершенно очевидное замедление технического прогресса, если сравнивать с прошедшим столетием.
Таким образом космос для нас - это околоземное пространство. Даже Луна, в общем достижимое небесное тело, но с точки зрения полезного освоения - на сегодня совершенно бессмысленное.
Пилотируемые полеты возможны на Марс и Венеру, но опять совершенно не понятно, зачем? Точнее не зачем, а за чем? И тут еще возникают трудности чисто технические, благодаря которым об экспедиции на Марс пока можно говорить только в один конец.
Мой прогноз - пилотируемая эспедиция на Марс состоится не раньше, чем в самом конце столетия.
Все остальное - еще позже или никогда.
Дело в том, что на фоне замедления технического прогресса, совершенно четко обозначилось и замедление, а то и поворачивание вспять прогресса социального. Ну а дикари, как известно, в космос не летают.
Анатолий Баранов
Лис написал 03.02.2018 10:35
Просто добавлю написал 03.02.2018 10:26
Марина Мыльникова написал 03.02.2018 10:23
Власть во всех государствах перешла к группам людей, считающих себя элитой, а, значит, сверхлюдьми. Эта группа старается удержать в своих руках власть и орудия ее поддержания (армию, полицию, различные ведомства) лично для себя. Все течения в социуме, развивающие чувство свободы человека, искусственно подавляются, вытравляются насмешкой, охаиванием и т.п. Так, стремление к образованности и патриотизму сейчас испачкано тезисами, что образованные работают техничками и кочегарами, что отсидеть лучше, чем отслужить в армии, и т.п. Представьте, что два молодых человека, одинаково интеллектуальных, родились в семье чиновника и в семье малоимущего селянина. Первый наверняка получит образование и социальный рост. Другой, скорее всего, займет нишу лимитчиков в городе. При равных способностях в СССР оба могли занять места соответственно природе. В РФ же второй имеет много шансов из-за низкого социального положения и высокого престижа криминалитета оказаться в тюрьме. Первый статистически будет приближаться к аппарату управления. Второй - к зоне. В результате вместо братьев одной национальности мы получим социальных антиподов, ненавидящих друг друга. Но в силу особенностей нашей действительности через определенный период первый захочет получить некие недозволенные законом штучки, например, избавиться от неугодных, получить атрибуты вседозволенности. Тогда он обратится ко второму, и пообещает ему безнаказанность за услуги криминального характера. Именно так в 2007 году был странен лидер ЛДПР в Забайкалье Богатов. Исполнитель получил три месяца тюрьмы, адвоката, алиби со стороны сожительницы и после освобождения автомобиль. Все просто. И вот так никогда первые не получат свободу от вторых. Свобода может быть только такая, когда люди получают равные возможности развития, а государство гарантирует соблюдение законов, заставляющих защищать РОСТ КАЖДОЙ ЛИЧНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
Дохтур написал 03.02.2018 10:13
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Какой же бред сивой кобылы пишет этот Баранов! В самых лучших традициях советского воинствующего атеизма. Раньше в СССР рисовали "боженьку", сидящим на облачке, свесив ножки. И сами же потешались над своей примитивной выдумкой: вот, дескать, бог, а на облаке-то сидеть нельзя! Так и Баранов: придумал какого-то "небелкового бога" и сам же "спускает в унитаз" свою глупую выдумку. Ха-ха-ха, очень смешно...
Бакулюм Скворца написал 03.02.2018 10:06
Бакулюм Скворца написал 03.02.2018 10:04
Вселенная просто бесконечна.
Бакулюм Скворца написал 03.02.2018 10:01
Ни одного доказательства существования бога и 4 ех и более пространств не существует.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 03.02.2018 10:00
Вот с освоение космоса,Баранов прав.К сожалению.Все "Братства Кольца" и 38 межзвездная,"цветущие яблони на Марсе и трудные пути на разные Альматеи,оказываются действительно фантастикой и к сожалению совсем ненаучной.
Очень жаль!Но человеку действительно нечего делать в космосе.Для какой цели существует МКС и почему там необходимо присутствие людей,не могут вразумительно
сказать и сами эти космонавты.Рассуждать о перспективах добычи Не3 на Луне может только Рогозин.При всем гигантском уважении к Илону Маску.его идея колонизации Марса выглядит несколько утопически(как бы хотелось ошибиться!).
Современные писатели-фантасты действительно не описывают реальный мир будущего.практически не существует современных произведений в жанре старой.доброй научной фантастики(оставим в стороне графоманский бред).Зато как пышно расцвела фэнтези!Гномы,эльфы и маги,световые мечи и атомные пушки,драконы и виртуальные миры,а также попаданцы и альтернативные истории.Все это есть в изобилии,а попыток реально представить дальнейшее развитие человечества-нет!Может потому.что у человечества и нет этого будущего?У меня лично существуют большие вопросы о том,будет ли существовать разумная жизнь через сто лет в виде
Homo sapiens,если она конечно вообще будет существовать?
Марина Мыльникова написал 03.02.2018 09:44
стало мне очень грустно
и безысходно пусто
нам выдана без пощады
простая страшная правда
диагноз печален у мира сего
однажды придет конец света его
люди больны диагноз нелюбовь
болезнь очень замедляет кровь
тазы медные глаза оловом
тела холодные холодные головы
свечи ставятся к изголовьям
мир инфицирован нелюбовью
Следует полагать, что тут отпадает необходимость грамотности в корне. И передача "Прямой эфир" вступила на стезю демонстративной безграмотности, и так же многие другие передачи. (Аффтар жжот и ржот)
И если мы отрекаемся от настоящей культуры с клоунским смехом, то очевидно, что все общество из настоящих людей превращается в тех же кровавых клоунов, готовых паясничать в Интернете, заголяться, становиться придурками, выдавать постыдный пьяный бред и все прочее вместе, чтобы привлечь внимание толпы на несколько минут.
И мы хотим в этом всеобщем сознательном искажении настоящего получить доступ к дргим мирам? К открытиям, которые могут быть использованы в целях дальнейшего обыдлячивания людей, как сегодня используются открытия в области изучения системы каналов акупунктуры в качестве психотронного оружия индивидуального и массового применения?
Но с любовью и природой не шутят. Использование психотронки кучками получивших доступ к этим областям знания преступников может привести только к одному: усилению биозащиты человека от этих воздействий. Выживут и адаптируются только люди, которые имеют выраженную от природы способность быть человеком, то есть способность любить, сострадать, помогать слабым, и, если хотите, в целом, соблюдать заповеди. Прочие запьются, вымрут от ВИЧ, гепатитов, убьют друг друга и т.д. И есть еще один бич, который уничтожит преимущественно знать. Это психотические состояния, результат воздействия некоторых ныне стоящих у руля на систему каналов акупунктуры с целью получения некоторых видов удовольствия, оздоровления и власти. Система каналов акупунктуры есть тот орган, который, собственно, и является душой, точнее, он отвечает за сохранение души, биополя, астрала или как там еще называют полевую функцию человека.
Голос написал 03.02.2018 09:26
ЖЩлжщождо написал 03.02.2018 09:13
ЖщожщоШдошдо написал 03.02.2018 09:11
Притяжение ярма, притяжение шлеи,
Притяжение кормушки что нам предрекли,
Притяжение дорог по которым прошли
И дорог по которым пройти не смогли...
Аааааамммыыыы деетии га-ла-ктикииии!!..
Незнайка на луне написал 03.02.2018 08:58
Бакулюм Скворца написал 03.02.2018 08:44
На земле же предстоит чистка, только правильные народы продолжат существование и будут развиваться интелектуально и социально. Например если очистить Африку и заселять по науке, то может там жить 50 миллиардов людей, причем жить как в Дании, а не как в Лесотто. Или РФ очистить, то с учетом потепления глобального сможет жить 100 миллиардов людей, причем не как в Москве, а как в Италии Северной.
Марина Мыльникова написал 03.02.2018 08:25
Марина Мыльникова написал 03.02.2018 08:14
Марина Мыльникова написал 03.02.2018 07:48
То. что мы не одни, было известно еще на заре человечества, когда люди были по-настоящему нужны друг другу и учились относиться с любовью не только к родным, но и к природе, и брали у нее только то, что действительно требовалось для жизни. Например, шкуры были нужны для защиты от холода. А вот уничтожение многих видов пушных зверей для модниц есть преступление человека перед природой. И так далее. Когда в обществе сложилась такая ситуация, что обездоленные девчонки продают своих детей для того, чтобы купить себе некий имущественный статус, это не извращение этой девчонки. Это преступление общества, создавшего условия (точнее, их отсутствие) для такого развития материнских отношений. То есть, это виноваты мы с вами, наше равнодушие, наше стремление к ложным ценностям. Когда крадут ребенка у олигарха, он понимает, что ребенок дороже денег. Но он НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ВСЯКИЙ РЕБЕНОК ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. Аналогично, что и всякий человек ощущает ценность только своей жизни, а жизни других готов продать, как, собственно, и поступают наши власти на всех уровнях. Системное обыдлячивание народа, спаивание, распространение наркотиков, создание условий для распространения ВИЧ, внедрение суррогатной культуры в массы, ликвидация независимости людей путем загона в кредитные ярма - вот зеркало внутреннего мира стоящих у власти индивидов. Если коммунисты, изо всех сил следуя своей теории, сопротивляясь собственным инстинктам стяжательства и хищничества, сеяли в душах и культивировали личность ХРИСТА, то капиталисты, склонные жиреть за счет прибавочной стоимости и понимающие нечистоплотность получения своих доходов, как всякие грешники, работают на этот грех. Из этой психологической проблемы проистекают и убийство свидетелей преступлений, и действия по произведению греха в закон, и выделение совокупности грешников в стаю в целях избежания наказания за грех. Но что толку судить их? Не судите, да не судимы будете. Судить волков и гиен за их образ жизни не стоит. Стоит довести до каждого человека, что весь этот мир с его свободой быть праведным и грешником имеет только одну цель: естественный отбор лучших и их выживание в горниле жизни. И для человека особенно важно ощутить в себе душу, чтобы спасти ее. Коли человек разрешил себе права животных (жрать, спать, с..ть), то он и есть говорящее животное, которое произошло от человека.
Радар написал 03.02.2018 07:46
Хорошо, что про реактор,
Про любимый лунный трактор.
То про выборы пугают,
Мол давно уже все знают,
То про Ксюшу говорят.
Что это? написал 03.02.2018 07:37
Замедление техпрогресса в последние годы вызвало замедление человека в развитии.
И речь не только о стране 404 , где какой-то кошмар. В этой недостране мы видим не только толпы бегающих и скачущих вооруженных идиотов-"немоскалей". Но, и такую же мерзкую илитку...
А США с европами?
Да и у нас- тоже есть что улучшать.
Длилдтлдтлдт написал 03.02.2018 06:58
Пакашто.
Ибо.
Информационное Поле не терпит Вакуума - ничего в ничем никогда: и "проект" Вида таки сдвинется с этой мертвой точки пренепременно.