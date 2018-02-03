На Титане, возможно, есть жизнь, для нас совершенно бесполезная

Специалисты НАСА подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединения, которое может являться компонентом клеточных мембран у микроорганизмов, возможно, обитающих в метановых океанах спутника Сатурна.

Ученые обнаружили следы винилцианида в атмосфере Титана на высоте 200 километров с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили). При этом наибольшей концентрации молекулы достигали в районах над южным полюсом спутника.

Моделирование показало, что в море Лигеи в северном полушарии Титана винилцианида должно быть достаточно для формирования 10 тысяч клеток в одном кубическом сантиметре. Это в десять раз больше микроорганизмов, чем бактерий в прибрежных районах земных океанов.

От редакции: Конечно, наличие винилцианида - это еще не клеточные мембраны на основе винилцианида, но, предположим, когда-то нескоро в метановых морях Титана и впрямь обнаружат целый ворох небелковых бактерий. И что нам с того?

Пожалуй, только вывод, что во Вселенной мы и правда не одиноки, а все религиозные системы, доставшиеся нам от предков, можно спустить в унитаз - ни одна из них не предполагает существования небелкового бога... То есть мы остаемся с сознанием, что мы не одиноки, но молиться нам некому, потому что ничего разумного вокруг на многие световые года нет.

Кстати, уже заканчивается второе десятилетие 21-го века, строго говоря, будущее, о котором грезили 100 лет назад, наступило. А вот о будущем в начале 22-го века никто особо даже не задумывается. Сто лет назад люди были куда оптимистичней по части прогозов - Герберт Уэллс в романе «Мир освобождённый» (1914) упоминает Вторую мировую войну, развязанную в 1940-е годы; там же есть «атомная бомба» (именно так и названная), сбрасываемая с самолёта и основанная на расщеплении атома. А миры будущего Уэллс описывал еще в "Машине времени", вышедшей еще в 1895-м.

А каким мы видим будущее через сто лет? Каким видим 22-е столетие? Похоже - просто не видим, как свинья под дубом...

Впрочем, в деле освоения космоса и пространства-времени предел человечеству явно положен и уже осознан. Когда человечество, как в романах Лема, полетит к Бетельгейзе? Никогда! Правда, и "звездные войны", и вторжение инопланетян нам тоже не грозит - у них те же проблемы.

Да, возможно, будут созданы нано-аппараты, которые будут способны из-за чрезвычайно малой массы двигаться в межзвездном пространстве под воздействием "солнечного ветра", но, во-первых, это все равно будут экспедиции на десятки и сотни лет, а во вторых это будут чисто информационные проекты. По сути, они ничем не будут для нас отличаться от аппратаов, запускаемых к тому же Титану - 7 лет на дорогу туда, чтобы получить целый ворох новых вопросов.

Ну и добавим сюда совершенно очевидное замедление технического прогресса, если сравнивать с прошедшим столетием.

Таким образом космос для нас - это околоземное пространство. Даже Луна, в общем достижимое небесное тело, но с точки зрения полезного освоения - на сегодня совершенно бессмысленное.

Пилотируемые полеты возможны на Марс и Венеру, но опять совершенно не понятно, зачем? Точнее не зачем, а за чем? И тут еще возникают трудности чисто технические, благодаря которым об экспедиции на Марс пока можно говорить только в один конец.

Мой прогноз - пилотируемая эспедиция на Марс состоится не раньше, чем в самом конце столетия.

Все остальное - еще позже или никогда.

Дело в том, что на фоне замедления технического прогресса, совершенно четко обозначилось и замедление, а то и поворачивание вспять прогресса социального. Ну а дикари, как известно, в космос не летают.

Анатолий Баранов