В Красноярске "чёрное небо", а Москва ждёт новых сероводородных атак

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило жителей Красноярска о вводе режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), также известный как режим "черного неба". Соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения. Подобное положение дел для Красноярска давно не редкость, но местным жителям привлечь внимание властей к этой проблеме никак не удается.

"С 19 часов 2 февраля до 19 часов 5 февраля на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - подчеркнули специалисты.

По нормативам режим неблагоприятных метеоусловий не может продолжаться в населенном пункте дольше двух процентов от длительности календарного года, то есть 7 дней в общей сложности. В Красноярске в 2016 году режим "черного неба" действовал 58 дней - 14 процентов от длительности года, а лишь за первые два месяца 2017 года - 20 дней.

Как отмечало "Радио Свобода", режим НМУ вводится именно для того, чтобы предприятия сократили выбросы в зависимости от степени опасности ситуации на 15-60 процентов, а в особо тяжелых случаях прекратили их вовсе. Однако проверки, проведенные природоохранной прокуратурой, показали, что заводы и котельные это требование игнорируют.

Бывший замминистра природных ресурсов региона, председатель красноярского отделения экологической партии "Зеленые" Сергей Шахматов рассказывал, что на самом деле официальные данные об объемах выбросов в Красноярске можно умножать на два.

"Проведенные нами рейды, в том числе и мониторинг с помощью беспилотников, показали, что в городе есть по меньшей мере 2000 неучтенных источников выбросов. Это малые котельные, шиномонтажки, небольшие асфальтобетонные заводы. И если работа крупных заводов все же как-то контролируется в плане экологии, то эти работают бесконтрольно, чаще всего и без разрешения. По нашим оценкам, реальные объемы выбросов в Красноярске - не 195 тысяч тонн, а порядка 350 тысяч. Но это нигде не отражено", - заявил Шахматов.

В черте Красноярска работают один из крупнейших в мире алюминиевый завод (КрАЗ) и другие металлургические производства. Они соседствуют с цементным заводом, тремя крупными ТЭЦ, принадлежащими Сибирской генерирующей компании, и многочисленными котельными. Вся теплоэнергетика в городе - угольная.

Отметим, что большие проблемы с выбросами вредных веществ наблюдаются и в Саратовской области, где весной 2016 года выпал желто-коричневый снег. Жители Омска же регулярно становятся свидетелями снега черного цвета - это "заслуга" ТЭЦ-5, которая в период холодов работает с максимальной загрузкой. Серьезные проблемы с экологией наблюдаются и в Москве. В прошлом году горожанам особенно запомнилась "тухлая пятница", когда по всей столице ощущался едкий запах тухлой капусты. Городские службы и чиновники расследование инцидента "замяли".

Основным источником запаха сероводорода в Московском регионе тогда стал прекративший прием мусора в этом году полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. "Составлены акты, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, по периметру которого проведено бурение 36 скважин, установлена система очистки и утилизации биогаза, работает один газосжигательный сектор", — сказал представитель министерства.

По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами "Мосэкомониторинга" ежедневно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в среднем в три раза, максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано в час ночи на посту "Балашиха-Речная".

По словам представителя министерства, специалисты пришли к выводу, что основной причиной постороннего запаха стала свалка "Кучино", а также неблагоприятные условия, мешающие его рассеиванию, и обилие выхлопных газов.

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