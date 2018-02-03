США по-прежнему ждут превентивного ядерного удара из РФ

Российские власти готовы пойти на превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с США. Такое утверждение содержится в новой ядерной доктрине США, опубликованной американским правительством в пятницу, 2 февраля.

"Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", - говорится в документе (цитата по AP).

В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".

Согласно документу, российские власти должны понять, что превентивный ядерный удар "не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы". "Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", - уверены в США.

В Вашингтоне уверены в том, что в настоящее время Россия модернизирует ядерное оружие и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство у Белого дома вызывает принятие Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала.

"Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решимость Москвы вернуться к противостоянию великих держав", - отмечается в документе.

В это же время в доктрине подчеркивается, что США по-прежнему привержены политике ядерного нераспространения и продолжают соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы и дальше сокращать ядерное оружие. При этом расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", - говорится в документе.

Доктрина США: КНДР - неотложная и непредсказуемая угроза

Отдельно в документе говорится о том, что Северная Корея для США является "неотложной и непредсказуемой угрозой". В Вашингтоне подчеркивают, что КНДР с 2006 года провела уже шесть ядерных испытаний, включая испытания водородной бомбы.

Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, предположили американские ученые Ганс Кристенсен и Роберт Норрис в статье в журнале Bulletin of Atomic Scientists. Они также указывают, что в распоряжении властей Северной Кореи может быть достаточно радиоактивных материалов, чтобы произвести еще от 30 до 60 боеголовок. При этом, по их данным, Пхеньяну еще предстоит разработать или отладить ракету, которая бы смогла доставить боеголовку к цели. Ученые настроены скептично, несмотря на победные реляции северокорейских СМИ.

Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис - старший научный сотрудник упомянутой федерации, отмечает РИА "Новости".

"Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, КНДР представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу США, союзникам и партнерам США", - пояснили в Вашингтоне.

"Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", - говорится в ядерной доктрине США.

На этой неделе стало известно о том, что Минобороны США прорабатывает варианты возможных военных столкновений с Россией и Китаем, которые в Вашингтоне считают главными конкурентами на международной арене. При этом два сценария во многом отличаются друг от друга в зависимости от того, с какой из стран Соединенные Штаты будут в состоянии военного конфликта.

18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал первую с 2008 года Национальную оборонную стратегию. В документе, в частности, Россия названа в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей. В связи с этим Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на "стратегическое соперничество" с ними.

Стратегия должна "препятствовать агрессии России и Китая". "Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом", - говорится в документе.

"Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем", - подчеркнули авторы стратегии.

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