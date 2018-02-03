Грудинин просто издевается!

Семья кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина приобрела недвижимость в испанском городе Салоу общей площадью более 200 кв. метров. Как в пятницу утверждает на своем сайте телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались данные регистратора в Салоу, стоимость дома превышает €780 тыс.

"Недвижимость общей площадью более 200 кв. метров приобретена осенью 2017 года. Согласно данным из выписки реестра недвижимости, стоит дом почти миллион долларов - €781,614 тыс.", - говорится в сообщении ТАСС. Отмечается, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн.

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Сомнений нет, информация уже прошла через ТАСС, и хоть им и руководит главный (а теперь, по сути и единственный) PR-менеджер кремля, но данные они проверяют обросовестно, марку держат.

Смотрите, как интересно - Грудинин сам рассказал про свои зарубежные счета, никто за язык не тянул. Как и про поездку в Германию.

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там

Потом выяснилось, что на счетах у него очень прилично.

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Потом, буквально вчера, что кроме счетов в Австрии и Лихтенштейне, есть еще какие-то "не до конца закрытые" счета в Швейцарии.

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

А теперь еще и недвижимость в солнечной Испании.

Мне кажется, что кандидат в президенты издевается! Нет, не надо мной, конечно, мне все в радость. И не над общественностью, хотя кое кто питает необоснованные надежды, но Грудинин у них взаймы не брал - если человек дурак, то чем виноват директор совхоза?

Он над кремлем издевается!

Ну вытащили мужика из его райского поселка, заставили валять ваньку. А он в себе актерских талантов не выращивал, он больше по части клубники - на хрена ему это? Но отказаться напрямую и жестко по какой-то причине не может - ну взяли за эти... за клубничные усы. Давай!

Но он же прекрасно понимает, что ему кирдык готовится, причем как бы его собственными руками. И что единственным верным лично для него решением было бы сняться с выборов со словами: "Извините, пожалуйста, дверцей ошибся!"

Так ведь не отпускают! Вот он и выдает на гора разные сюрпризы - счета, недвижимость вот... Снимайте же! Закон же требует! Была б судимость, достал бы и ее, но вот нету...

Если я правильно оцениваю ситуацию, то мое отношение к Павлу Грудинину резко улучшилось, хотя буржуев, да еще и хитрожопых, не люблю. Но в данном конкретном случае он просто радует меня. Давно так над "демиургами" с тремя извилинами не издевались.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск