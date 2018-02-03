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Московский листок

Грудинин просто издевается!

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 46

офшор лихтенштейн детсад грудинин совхоз
Грудинин просто издевается!

Семья кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина приобрела недвижимость в испанском городе Салоу общей площадью более 200 кв. метров. Как в пятницу утверждает на своем сайте телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались данные регистратора в Салоу, стоимость дома превышает €780 тыс. 

"Недвижимость общей площадью более 200 кв. метров приобретена осенью 2017 года. Согласно данным из выписки реестра недвижимости, стоит дом почти миллион долларов - €781,614 тыс.", - говорится в сообщении ТАСС. Отмечается, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн.

***

Сомнений нет, информация уже прошла через ТАСС, и хоть им и руководит главный (а теперь, по сути и единственный) PR-менеджер кремля, но данные они проверяют обросовестно, марку держат.

Смотрите, как интересно - Грудинин сам рассказал про свои зарубежные счета, никто за язык не тянул. Как и про поездку в Германию.

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там 

Потом выяснилось, что на счетах у него очень прилично.

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере! 

Потом, буквально вчера, что кроме счетов в Австрии и Лихтенштейне, есть еще какие-то "не до конца закрытые" счета в Швейцарии.

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? 

А теперь еще и недвижимость в солнечной Испании.

Мне кажется, что кандидат в президенты издевается! Нет, не надо мной, конечно, мне все в радость. И не над общественностью, хотя кое кто питает необоснованные надежды, но Грудинин у них взаймы не брал - если человек дурак, то чем виноват директор совхоза?

Он над кремлем издевается!

Ну вытащили мужика из его райского поселка, заставили валять ваньку. А он в себе актерских талантов не выращивал, он больше по части клубники - на хрена ему это? Но отказаться напрямую и жестко по какой-то причине не может - ну взяли за эти... за клубничные усы. Давай!

Но он же прекрасно понимает, что ему кирдык готовится, причем как бы его собственными руками. И что единственным верным лично для него решением было бы сняться с выборов со словами: "Извините, пожалуйста, дверцей ошибся!"

Так ведь не отпускают! Вот он и выдает на гора разные сюрпризы - счета, недвижимость вот... Снимайте же! Закон же требует! Была б судимость, достал бы и ее, но вот нету...

Если я правильно оцениваю ситуацию, то мое отношение к Павлу Грудинину резко улучшилось, хотя буржуев, да еще и хитрожопых, не люблю. Но в данном конкретном случае он просто радует меня. Давно так над "демиургами" с тремя извилинами не издевались.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 46
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comment
ghost написал 03.02.2018 22:28
Ну я бы бумажную купюру в два доллара где-нибудь на европейском пляже закопал. В импортной банке из-под кофе! И снял об этом видео в инстаграм, но отвернувшись от берега в сторону моря - чтобы можно было потом честно заявить: хотели бы мол, выкопать, да место найти не можем. Потому что закон трактуется буквально:
.
...не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
.
И никаких уточнений, что банк - это не банка, закон не содержит.
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Re: Не ругайте Маркса,который Карл!
Насчет Гитлера написал 03.02.2018 22:23
Сергей Рытвин написал 03.02.2018 18:23
Большим специалистам по еврейскому вопросу.
Адольф Гитлер по происхождению австриец,но воспитывался
приемной матерью-еврейкой.Насмотрелся и натерпелся,поэ-
тому так полюбил этот народ.
--------------
Ну, очень большой специалист этот Рытвин. Где он только вычитал такую х/уйню, которую написал в своем комменте.
Адольф Гитлер родился и жил в Австрии. Его отец Алоиз Гитлер и его мать с девичьей фамилией Шикльгрубер были немцами. Но мать его отца, бабка Адольфа, работала прислугой у богатого еврея, забеременела от него и родила Алоиза - отца Адольфа. Таким образом, А. Гитлер был на четверть евреем. Он это скрывал, хотя по Нюрбергским законам Третьего Рейха те, кто на четверть были евреями, считались полноправными немцами. По характеру А.Гитлер был типичным немцем. Немцы считали его своим вождем. Он много сделал для развития экономики Германии и еще в довоенные годы поднял на высокий уровень благосостояние немецкого народа. Но поспешил начать войну с СССР, которая закончилась крахом для Германии.
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Re: Re: Ааа...
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 03.02.2018 21:45
Опять ник забанили!
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Re: голосовать надо ЗА
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 03.02.2018 21:41
Надо не голосовать,а ВЫБИРАТЬ!Голосовать можно было за кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных.тем более что он там был один и выбирать не приходилось.Сейчас ситуация сложилась аналогичная-ВЫБИРАТЬ не из чего,хотя и кандидатов больше одного,а выбирать некого.Вот когда в стране будут ВЫБОРЫ,тогда мы и пойдем на избирательные участки и проголосуем за тех.кто нам более близок,кого мы поддерживаем.Кто-то за левых,кто-то за правых.кто-то за коммунистов.а кто-то за капиталистов.Кто-то проголосует за Баранова или Удальцова,кто-то за Навального,а кто-то за Зюганова. Некоторые возможно проголосуют даже за Путина.а некоторые и за Собчак с Грудининым.Но выбирать можно только тогда,когда есть ВЫБОР.Нас сейчас лишили этого выбора.а взамен предложили принять участие в дешевом балагане и фарсе.
Поддерживаешь Путина-голосуй за кого хочешь.главное приходи на участок.
Против Путина и его братвы-бойкот и забастовка .
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 03.02.2018 21:40
Бойкот выборов и все дела.
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вопрос не о голосовании уже не стоит
трибунал 2018 написал 03.02.2018 21:34
Стоит проще вопрос решить по вору грудинину: нары или к стенке.
Чтобы без проволочек , как немцова.
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(без названия)
имя есть , в принципе написал 03.02.2018 21:14
Все это понятно. Стандартный набор обвинений . Не только для Грудинина , а для кого угодно, пытающегося вступить в БОЛЬШУЮ политику. ... Еврей , буржуй, агент Кремля. Осталось только в гомосексуализме обвинить . Но , видимо, в данном случае , не на чем нос подточить. ( Сами подумайте. Каждый из вас , кто раскапывает неких скелетов в шкафу, из его биографии , видимо , намекает на то , что за Грудинина голосовать - НЕ НАДО ! ...( Ну , тогда вопрос. А почему ЗА него голосовать - НЕ надо ?! ( Варианты ответов . 1) ЗА него голосовать НЕ надо , потому что НАДО голосовать ЗА Путина ; 2) За него голосовать НЕ надо, потому что ... - коммунистическая идеология хороша, конечно, но не ТАКИЕ , как Грудинин ее должны представлять ; 3) Шли бы куда по-дальше и Путин , и Грудинин , со всеми своими ... особенностями , а голосовать надо ЗА ... вестников СВОБОДЫ !( гы - гы ) Таких , как Ксения Собчак или, на худой конец, Григорий Алексеевич Явлинский .
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Уходишь на один космический час?
Меняющие реальность написал 03.02.2018 20:59
Почему ты?Потом поймешь?Со временем?
Не об этом ли говорил тебе когда то кто то?
Но ты не понял.
Не встречались ли мы с тобой этак...лет несколько назад,*****?
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тварь воровскую грудинина на нары
мутаборг 77 написал 03.02.2018 20:56
Или на нары воровскую чурку грудинина или к немцову.
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(без названия)
СМЕРШ написал 03.02.2018 20:53
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников!
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стрелки ровно?
хочешь печеньку? написал 03.02.2018 20:50
Павел кум в общей перезагрузке Кремля?
Извините за таверность общепринятых стереотипов но он не принадлежит к семибанкирщине.
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Re: straus написал 03.02.2018 19:21
док-кар написал 03.02.2018 20:45
"Грудинин - не еврей. Потому что мама его не еврейка. У его матери только отец (дед Грудинина) - еврей, а мать (бабушка Грудинина) - не еврейка".
Нечего вилять! Не только бабушка=прабабушка, даже если сосед по площадке - еврей - все, эта зараза уже не лечится. Не только в президенты, в ЖЕКЕ не должен работать. Самым мелким чиновником не должен быть. Пусть клубнику выращивает. К евреям и жидовствующим - нулевая толерантность. Да здравствует коммунизм с Квачковым и без евреев. Мухина слушайте, он все знает.
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Все стрелы мимо
Слегка думающий написал 03.02.2018 20:11
Чем дальше, тем все насыщенней и густопсовей. Будет он еще и вампиром, канибалом, триогладитом и гайкоглотателем и т.д. и т.д. А будет все наоборот. Не знаем мы свой народ. А он просто устал. Читайте "Совраску"...
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Все стрелы мимо
Слегка думающий написал 03.02.2018 20:09
Чем дальше, тем все насыщенней и густопсовей. Будет он еще и вампиром, канибалом, триогладитом и гайкоглотателем и т.д. и т.д. А будет все наоборот. Не знаем мы свой народ. А он просто устал. Читайте "Совраску"...
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(без названия)
vox populi написал 03.02.2018 20:09
Чубайсы в топе,
Народ в жопе
Долой рябого!
Русь за Квачкова!
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Re: Миссия Грудинина
Леня написал 03.02.2018 19:52
И не надо здесь врать, что "комментарии не премодерируются"!
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Миссия Грудинина
Леня написал 03.02.2018 19:49
Грудинин - это стремительно несущийся, пылающий огнем и светом плазмы болид на меркнущем политическом небосводе несущейся в никуда России!
Миссия Грудинина: катализатор огромных перемен.
https://youtu.be/YpX36TBnge0
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Грудинин просто издевается!
док-кар написал 03.02.2018 19:42
- Владимир Владимирович, а зачем Грудинина то регистрировать, его же никто не знает.
- А так, хочется над Барановым поиздеваться, смешно бесится.
- А кто это - Баранов?
-Ну, Баранов,он большого ума человек, совесть нации.
-Так может его двинем, для явки тссть.
-Нет, за него вся страна проголосует, как один. Мне тогда там ловить нечего.
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(без названия)
straus написал 03.02.2018 19:21
Re:
Вы, что, большой специалист по галахе написал 03.02.2018 17:18 и большой специалист по этническим проблемам, еврейской культуре и национальной политике Израиля? Грудинин - не еврей. Потому что мама его не еврейка. У его матери только отец (дед Грудинина) - еврей, а мать (бабушка Грудинина) - не еврейка. Потому и мать Грудинина и он сам - не евреи. Еврейство определяется по материнской линии, не по отцовской, из поколения в поколение, из века в век. В Израиле Грудинина и его мать никто евреями не признает, для Израиля они - русские.========
.
Вы на этот счет сильно заблуждаетесь. Действительно по израильскому закону о возвращении "хок ха-швут" автоматически еврейское гражданство получает тот, у кого мать еврейка. Но у Грудинина - дедушка еврей, а значит что и он может получить израильское гражданство.
По закону: "право на получение израильского гражданства имеют:
1) евреи (то есть те, у кого мать еврейка);
2) дети и внуки евреев (то есть те, у кого евреем был отец или дед);
3) жены евреев, жены детей евреев и жены внуков евреев;
4) вдовы или вдовцы всех вышеуказанных, не вступившие в повторный брак.
Иными словами: для того, чтобы претендовать на израильское гражданство, достаточно, чтобы у вас или у вашего супруга был еврей-дедушка (или еврейка-прабабушка - что автоматом делает евреем как минимум дедушку)".
.
Я привел цитату, которую нашел на сайте крупнейшая и старейшая в Израиле адвокатской коллегии. Президент коллегии - адвокат Эли Гервиц.
Я полагаю что адвокат Эли Гервиц смыслит в этих вопросах гораздо более чем некоторые пищущие тут..
Как видим, Грудин вполне можес стать евреем, если он еще этого не сделал.
Суть в том, что патриот должен иметь только одну единственную Родину, а не две, три и более. И дело даже не в том, что Грудинин еврей, а в том, что он может, если того пожелает - получает и двойное гражданство. Лидер Еврейской общины Украины Вадим Рабинович к примеру честно, откровенно и открыто заявляет, что: "Все евреи в диаспоре обладают, двойной гражданственностью. Они должны быть лояльны к стране, в которой живут, и в то же время их сердца должны принадлежат Израилю".
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Re: Скучно, девочки
ирина сыресина написал 03.02.2018 18:43
Колупничку за год любят вручную до 20 тыс душ детей, бомжей, откинутых, турок и негров реальных, 7 мес минимум ухода за сим все еще диковинным фруктом, по 6т руб минимал им, чтоб не продали все тут же китайцам прямо с вебкамерами, треба до 600 млнов руб платы. Никаких бензинов-шоферов-сидений-врачей-шалашей еще расходами, до 60 рыл в салоне пусть трясутся, привезти около 4-8 км, либо караваном 120 моторов, либо одного азера на моторе гонять 120 раз на неделю, привоз и второе- увез! 120х4х2=до тысячи км мал-мало, торможение много жрет и старт, или пущай на ходу влетают. Сто км жрет по любасу 10 литров, соляра дороже бензина, 100х48=4.8 тысяч. Запчасти и смазка еще втрое, это всего до 19 тысяч. НЕДЕЛЮ, или детей просто берут из проданных сирот за границу и шизиков, коих после Горбачевского сухого закона чуть было не исчезло, слава Иегове, восстановили в двойном от СССР обьеме. 7 мес имеют около 30 недель, это до 600 тысяч, да за молчание азеру шоферу около 5 тыс на 30 раз- до 150 тысяч. НИКАКОЙ жратвы, хлебо-рыбо-все-куревовозка сама приезжает на плантации, все радостно выпинывают слабых с очереди, распределяют зарплату и еду по понятиям.
Пусть плантации займут до 60 гектар, с квадрометра взять до 3х кг ремонантов, это ж на песке и болотцах, тут задача оросить с утра и осушить к вечеру, гектар даст до 30 тонн, весь артельный вынос, без серой гнили и сжираемости детьми и бомжами если, то есть под кнутами с квадрокоптерами и вебами, достигнет если 1800 тонн, то за кило колупнички надо выставить 333.3 рубля, бидончик около 800 руб, если хитро накласть пустотами, а как хохлы требуют ссыпать при них за четыре приема с вибрационными столиками на осадку, то до 1100 рубл. Варенье еще сьест до кило сахару, 65 руб в сезонище, а так его просто не выбрасывают в торговлю, да энергия на 4руб, да чистая вода на рубль, итого масса без 38-рублевого набора из банки и крышки стоит максимум 1180 руб. С банкой продажа на базаре и с рэкетом имени МВД и Кавказа, часто прямо отцы и дети, по 200 руб с бабки, если не сидячая была, 1500 рублей на месяц жратвы, если вприглядку и одной. Да я за такую сумму чурку, админа и бабушку голыми руками, начну уже с грудничков.
Почва просто идеальная обязана быть. Никаких там микросдвигов под действием шоссе, тракторов, карстов, выгораний торфа, переводом стариц и болотцев, сезонных лужевых разливищей, дождищей и ветров, фундаментов промзоны, никакого окисла и выщелачивания от помоек многогектарных, дымищей, бензинных смогов, просто пылеветровых недель в давно пустынных китайских районах на Москве. Никаких наклонов плиты геологии в подземелья мегалополиса, в двигающееся жидкое море кубиков этак 90 млнов, тем паче смесей песков с наносами от животворного торфа до свинячьего навоза, действующего на уровне напалма, причем даже на самих свиней. Никаких осадков траншейных, микрогазовых, кладбищенских, военных и убежищных. Иначе расходы на эти концы света вздрючат цену еще минимум на пятую часть, причем ежегодные.
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