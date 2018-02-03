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Московский листок

За Путина митинговали в честь спорта и Сталинграда

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 5

За Путина митинговали в честь спорта и Сталинграда

На Васильевском спуске в центре Москвы проходит патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце». В мероприятии, по официальным данным, принимают участие более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД.

Митинг заявлен в поддержку российских спортсменов и в честь окончания Сталинградской битвы, участники митинга держат в руках плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».

- Шестьдесят тысяч, с ума сойти, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так я и не понял, с какой стати такая толпа собралась возле кремля. Хочешь поддержать спортсменов - сходи на стадион. Рад, что Сталинградская битва наконец закончилась? Ну тоже есть места, с войной хоть как-то связанные. А заодно можно было бы спросить у дорогого и любимого Путина, что ж к юбилею город-то обратно не переименовали? А то как-то нелепо. Где проходила Сталинградская битва? - В Волгограде. Ну еще на студии "Комсомольской правды", где из-за Сталина подрались два старых мудозвона. В общем, что-то у кремлевских демиургов мозги совсем жиром заплыли... Ну хоть бы переименовали какую площадь в Сталинградскую, да там провели массовку. Но нет, надо потоптаться на месте убийства Немцова.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Сталинград и путин -
Тов. Тамсямский написал 03.02.2018 20:35
Скорее это как ворона и тумбочка... (старый анекдот)
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Сталинград и путин -
это как написал 03.02.2018 18:19
Сталин и власов.
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митинговали
г жопинск написал 03.02.2018 18:09
Может всетаки 60 тыщ рублей?...
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где солнцеподобный?
остановка задуматься написал 03.02.2018 17:54
обещалось явление ЕГО народу. Народ согнали.
и вот. И нет его. Совсем. Путинг есть - его нет.
Где ты? Где ты? Нет ответа. Табакерка намечается?
.
Поэма о Сталине. Галич.
Он один, и ему неможется, и уходит окно во мглу,
Он считает шаги, и множится Счет шагов от угла к углу.
От угла до угла потерянно Он шагает как заводной,
Сто постелей ему постелено, Не уснуть ему ни в одной.
По паркетному полу голому Шаг и отдых, и снова шаг,
Ломит голову, ломит голову, И противно гудит в ушах,
Что же делать ему в бессонную, В одинокую эту ночь?
Вином упиться? Позвать врача? Но врач - убийца, а в вине - яд!
Повсюду злоба, везде враги, Ледком озноба - шаги, шаги...
Президенты спят с президентшами, Спят министры и короли.
Мир, во славу гремевший маршами, Спит в снегу с головы до пят.
Спят министры его и маршалы... Он не знал, что они не спят!
Что притихшие, сводки утренней В страхе ждут и с надеждой ждут!
А ему все хуже, все муторней, Сапоги почему-то жмут...
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(без названия)
Лис написал 03.02.2018 16:29
Сталин для власовского Кремля-это все равно что дихлофос для тараканов.
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