За Путина митинговали в честь спорта и Сталинграда

На Васильевском спуске в центре Москвы проходит патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце». В мероприятии, по официальным данным, принимают участие более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД.

Митинг заявлен в поддержку российских спортсменов и в честь окончания Сталинградской битвы, участники митинга держат в руках плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».

- Шестьдесят тысяч, с ума сойти, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так я и не понял, с какой стати такая толпа собралась возле кремля. Хочешь поддержать спортсменов - сходи на стадион. Рад, что Сталинградская битва наконец закончилась? Ну тоже есть места, с войной хоть как-то связанные. А заодно можно было бы спросить у дорогого и любимого Путина, что ж к юбилею город-то обратно не переименовали? А то как-то нелепо. Где проходила Сталинградская битва? - В Волгограде. Ну еще на студии "Комсомольской правды", где из-за Сталина подрались два старых мудозвона. В общем, что-то у кремлевских демиургов мозги совсем жиром заплыли... Ну хоть бы переименовали какую площадь в Сталинградскую, да там провели массовку. Но нет, надо потоптаться на месте убийства Немцова.