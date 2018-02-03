Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинцы блокируют границу с Польшей

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 2

Украинцы блокируют границу с Польшей

На Украине во Львовской области участники протеста заблокировали движение в пунктах пропуска на границе с Польшей, блокирование движения на украинско-польской границе связано с изменениями в таможенном законодательстве. В том числе протестующие требуют отмены налоговых ограничений на ввоз товаров из-за границы, введенных на Украине с 1 января. 

В частности, в городе Рава-Русская около 30 человек митингующих блокируют движение автомобилей перед пунктами пропуска, обещая пропускать по одной машине каждые 15 минут. 

В селе Шегини 15–20 протестующих перекрыли движение у границы около 10:20 по местному времени (11:20 мск). Там участники акции протеста пообещали пропускать 3–4 авто каждые 15 минут. По данным портала, блокировать границу собравшиеся намерены в течение дня.

- Просто "выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой", - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Можно подумать, миллионы европейцев мечтают пересечь границу с Украиной. И без того люди стараются эту территорию, временно свободную от государственной власти, объезжать стороной. И в прежние времена тебя могли остановить на дороге хлопцы в произвольной форме, назвать себя экологичной полицией села Попасное и потребовать 20 гривен за "превышение выхлопа", который сразу после оплаты становился абсолютно чистым. А теперь хлопцы те же, но еще и с автоматами. Тк что все стараются сделать хоть и большой крюк, но проехать через Белоруссию. Это не говоря о том, что выпогатели в погонах на самой украинской границе - ну чистые европейцы, теперь мзду берут исключительно в евро. Так теперь еще и общественность взяла моду не пропускать...  Зачем им безвиз, если они сами границу блокируют абсолютно добровольно?

 

 

 



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 8
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: ДАВНО ПОРА!
Потап и Настя написал 03.02.2018 19:46
Можно подумать, миллионы европейцев мечтают пересечь границу с Украиной и проехать через Белоруссию в Россию ???????????
Ответить
ДАВНО ПОРА! ХОХЛОВ СРОЧНО ПЕРЕВОДИТЬ НА ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ВЬЕЗДА В РОССИЮ!
\\ъъ написал 03.02.2018 16:51
....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
03.02.2018
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране!
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала ...
03.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пока в Москве митинговали за Путина, в Сирии сбили Су-25 (1)
Антифашистская солидарность в "нашем" Крыму карается по признаку политической принадлежности (0)
Гавкнулись русские денежки в Лондоне (9)
Украинцы блокируют границу с Польшей (2)
За Путина митинговали в честь спорта и Сталинграда (5)
Грудинин просто издевается! (46)
США по-прежнему ждут превентивного ядерного удара из РФ (4)
В Красноярске "чёрное небо", а Москва ждёт новых сероводородных атак (1)
На Титане, возможно, есть жизнь, для нас совершенно бесполезная (39)
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране! (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: П.Грудинин, С.Удальцов, М.Шевченко на съезде Левого фронта
Максим Калашников Максим Калашников: К гибели "Грача" в Сирии
Максим Калашников Максим Калашников: О науке и не только о ней...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Киев предлагает лишить Россию права "вето" в Совете Безопасности
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss