Украинцы блокируют границу с Польшей

На Украине во Львовской области участники протеста заблокировали движение в пунктах пропуска на границе с Польшей, блокирование движения на украинско-польской границе связано с изменениями в таможенном законодательстве. В том числе протестующие требуют отмены налоговых ограничений на ввоз товаров из-за границы, введенных на Украине с 1 января.

В частности, в городе Рава-Русская около 30 человек митингующих блокируют движение автомобилей перед пунктами пропуска, обещая пропускать по одной машине каждые 15 минут.

В селе Шегини 15–20 протестующих перекрыли движение у границы около 10:20 по местному времени (11:20 мск). Там участники акции протеста пообещали пропускать 3–4 авто каждые 15 минут. По данным портала, блокировать границу собравшиеся намерены в течение дня.

- Просто "выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой", - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Можно подумать, миллионы европейцев мечтают пересечь границу с Украиной. И без того люди стараются эту территорию, временно свободную от государственной власти, объезжать стороной. И в прежние времена тебя могли остановить на дороге хлопцы в произвольной форме, назвать себя экологичной полицией села Попасное и потребовать 20 гривен за "превышение выхлопа", который сразу после оплаты становился абсолютно чистым. А теперь хлопцы те же, но еще и с автоматами. Тк что все стараются сделать хоть и большой крюк, но проехать через Белоруссию. Это не говоря о том, что выпогатели в погонах на самой украинской границе - ну чистые европейцы, теперь мзду берут исключительно в евро. Так теперь еще и общественность взяла моду не пропускать... Зачем им безвиз, если они сами границу блокируют абсолютно добровольно?