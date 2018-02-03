Гавкнулись русские денежки в Лондоне

Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой «роскошный образ жизни» в Великобритании. Об этом The Times сказал глава британского Министерства безопасности Бен Уоллес.
Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.
Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сказал чиновник.
The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg рассказало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается от до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.
- Ну так уж второй десяток лет пишут и говорят умые люди, что не просто так в Лондон пускают всякую сволоту, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да ведь и не первый раз такой фортель проделывают ушлые британцы - было и с индийскими раджами, и с арабскими шейхами, теперь вот очередь дошла и до богатых русских с китайцами. Но китайцы ребята жесткие, к тому же у них есть Гонконг, где можностоль же прекрасно разместить любые мутные активы, да и Сингапур неподалеку. А русским-то надо обязательно либо Лондон, либо Лазурка. Ну вот теперь, когда основные капиталы уже вывезены, можно приступать к конфискациям. И ведь никуда не пожалуешься! Да и если честно, "русские деньг" в Лондоне как правило действительно весма спорного происхождения... Жалко только, что в Россию они уже никогда не вернутся, пойдут на процветание Британской империи, как сокровища Индии, разграбленный Китай в начале ХХ века... Дошли руки и до российских сокровищ. Теперь что, сами виноваты, не надо было позволять грабить.
Omega написал 03.02.2018 21:59
весточка добра написал 03.02.2018 21:34
можно долго смеяться над бледной молью Шаломов-Кабаевым. Кого он там вывел, кого он там победил...
Можно долго смеяться что же за гаBH0 "самолет" если его сбивают бармалеи из детской рогатки.
(привет экспорту вооружений! скоро негры насмотревшись новостей продукцию сухого-уралвагонзавода перестанут брать).
К сути.
Птичка бомбила бармалеев в Идлибе. Не слышали? Напрасно.
Надысь в Сочах рашка вместе с Эрдоганом, Асадом и прочими бармалеями создала
бесполетную зону безопасности, мол в Идлибе теперча деэскалация, мир-дружба-жрачка.
Эта зона Идлиб выставлялась победой гения дипломатии Лаврова.
Спрашивается - какое право имела птичка в этой бесполетной мирной зоне находиться, тем пача что-либо бомбить?
Веррнна! Никакого! Сами обязались туда не суваться!
Что надо было делать долб...лесным путинцам застигнутых на горячем?
Кричать во всю глотку традиционное - ихтамнет!
Но получилось наоборот!
Шойгу не только признал факт преступления - нарушения рашкой международных обязательств,
мало того - он добавил еще один том в дело о преступлениях рашки в Сирии,
объявив о нанесении новых ракетных ударов по зоне деэскалации.
в новости все прекрасно.
рашка бомбит бармалеев(которых и нужно бомбить!) и при этом умывается кровью!
Взаимное уничтожение ховна в природе.
Трибунал по Сирии работает, расследуются бомбардировки и геноцид в Алеппо,
благодаря гениям Шойгу и Лаврову все новые тома пополняются новыми фактами преступений...
за которые рашке придется ответить!
про Путина написал 03.02.2018 21:03
- Это путинская мафия.
ес написал 03.02.2018 20:51
ну очень любопытный написал 03.02.2018 20:38
Святослав А написал 03.02.2018 18:31
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LRjRCA3Mk
"Подождите, я же свой, буржуинский!" :-)
И поделом продажному жулью.
старче написал 03.02.2018 18:17
Лис написал 03.02.2018 17:39
г жопинск написал 03.02.2018 17:36