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Московский листок

Гавкнулись русские денежки в Лондоне

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 9

Гавкнулись русские денежки в Лондоне

Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой «роскошный образ жизни» в Великобритании. Об этом The Times сказал глава британского Министерства безопасности Бен Уоллес.

Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сказал чиновник.

The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg рассказало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается от до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.

- Ну так уж второй десяток лет пишут и говорят умые люди, что не просто так в Лондон пускают всякую сволоту, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да ведь и не первый раз такой фортель проделывают ушлые британцы - было и с индийскими раджами, и с арабскими шейхами, теперь вот очередь дошла и до богатых русских с китайцами. Но китайцы ребята жесткие, к тому же у них есть Гонконг, где можностоль же прекрасно разместить любые мутные активы, да и Сингапур неподалеку. А русским-то надо обязательно либо Лондон, либо Лазурка. Ну вот теперь, когда основные капиталы уже вывезены, можно приступать к конфискациям. И ведь никуда не пожалуешься! Да и если честно, "русские деньг" в Лондоне как правило действительно весма спорного происхождения... Жалко только, что в Россию они уже никогда не вернутся, пойдут на процветание Британской империи, как сокровища Индии, разграбленный Китай в начале ХХ века... Дошли руки и до российских сокровищ. Теперь что, сами виноваты, не надо было позволять грабить.



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Всего комментариев к статье: 9
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Великолепно Ватсон!!!
Omega написал 03.02.2018 21:59
Ну что сказать........... БРАВО!!!
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(без названия)
весточка добра написал 03.02.2018 21:34
ви таки будете смеяться, но бармалеи сбили птичку!
можно долго смеяться над бледной молью Шаломов-Кабаевым. Кого он там вывел, кого он там победил...
Можно долго смеяться что же за гаBH0 "самолет" если его сбивают бармалеи из детской рогатки.
(привет экспорту вооружений! скоро негры насмотревшись новостей продукцию сухого-уралвагонзавода перестанут брать).
К сути.
Птичка бомбила бармалеев в Идлибе. Не слышали? Напрасно.
Надысь в Сочах рашка вместе с Эрдоганом, Асадом и прочими бармалеями создала
бесполетную зону безопасности, мол в Идлибе теперча деэскалация, мир-дружба-жрачка.
Эта зона Идлиб выставлялась победой гения дипломатии Лаврова.
Спрашивается - какое право имела птичка в этой бесполетной мирной зоне находиться, тем пача что-либо бомбить?
Веррнна! Никакого! Сами обязались туда не суваться!
Что надо было делать долб...лесным путинцам застигнутых на горячем?
Кричать во всю глотку традиционное - ихтамнет!
Но получилось наоборот!
Шойгу не только признал факт преступления - нарушения рашкой международных обязательств,
мало того - он добавил еще один том в дело о преступлениях рашки в Сирии,
объявив о нанесении новых ракетных ударов по зоне деэскалации.
в новости все прекрасно.
рашка бомбит бармалеев(которых и нужно бомбить!) и при этом умывается кровью!
Взаимное уничтожение ховна в природе.
Трибунал по Сирии работает, расследуются бомбардировки и геноцид в Алеппо,
благодаря гениям Шойгу и Лаврову все новые тома пополняются новыми фактами преступений...
за которые рашке придется ответить!
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Анекдот
про Путина написал 03.02.2018 21:03
Что такое "Россия,устремленная в будущее"?
- Это путинская мафия.
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кому выгода,тот и предвидел
ес написал 03.02.2018 20:51
".. сами виноваты, не надо было позволять ..",а кто и когда "позволял", ..
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пойдут на процветание Британской империи,
ну очень любопытный написал 03.02.2018 20:38
Вы полагаете.что лучше на будет процветание шуваловых,ротенбергов,абрамовичей?
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(без названия)
Святослав А написал 03.02.2018 18:31
Вот точнехонько как отнеслись к россиянским плохишам" на Западе-
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LRjRCA3Mk
"Подождите, я же свой, буржуинский!" :-)
И поделом продажному жулью.
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Простые
старче написал 03.02.2018 18:17
Простые неученые люди об этом предупреждали еще лет 20 назад. Да ктож их слушал...
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(без названия)
Лис написал 03.02.2018 17:39
Там только одни "патриоты" Русского народа типа Абрамовича и Усманова.От этих фамилий уже тошнит.
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гавкнулось бабло
г жопинск написал 03.02.2018 17:36
Прорычали бы еще фамилии "россиян" чтоб полаить нам на них.
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