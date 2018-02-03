Гавкнулись русские денежки в Лондоне

Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой «роскошный образ жизни» в Великобритании. Об этом The Times сказал глава британского Министерства безопасности Бен Уоллес.

Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сказал чиновник.

The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg рассказало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается от до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.

- Ну так уж второй десяток лет пишут и говорят умые люди, что не просто так в Лондон пускают всякую сволоту, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да ведь и не первый раз такой фортель проделывают ушлые британцы - было и с индийскими раджами, и с арабскими шейхами, теперь вот очередь дошла и до богатых русских с китайцами. Но китайцы ребята жесткие, к тому же у них есть Гонконг, где можностоль же прекрасно разместить любые мутные активы, да и Сингапур неподалеку. А русским-то надо обязательно либо Лондон, либо Лазурка. Ну вот теперь, когда основные капиталы уже вывезены, можно приступать к конфискациям. И ведь никуда не пожалуешься! Да и если честно, "русские деньг" в Лондоне как правило действительно весма спорного происхождения... Жалко только, что в Россию они уже никогда не вернутся, пойдут на процветание Британской империи, как сокровища Индии, разграбленный Китай в начале ХХ века... Дошли руки и до российских сокровищ. Теперь что, сами виноваты, не надо было позволять грабить.