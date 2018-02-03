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Московский листок

Антифашистская солидарность в "нашем" Крыму карается по признаку политической принадлежности

Опубликовано 03.02.2018 в разделе комментариев 0

антифашизм репрессии крым ленинград
Антифашистская солидарность в "нашем" Крыму карается по признаку политической принадлежности

Евпаторийский городской суд Крыма заключил под стражу до 1 апреля антифашиста Евгения Каракашева за оправдание терроризма и экстремизм, сообщает РБК со ссылкой на адвоката "Международной Агоры" Алексея Ладина. По словам собеседника портала, Каракашев входил в группу риска, поскольку является левым активистом. Кроме того, в последние дни он распространял информацию о пытках петербургских антифашистов сотрудниками ФСБ. 

Согласно постановлению суда, антифашист разместил в социальной сети "ВКонтакте" и в чате для друзей материалы, которые содержат "признаки побуждения к совершению террористической деятельности". А поскольку Каракашев имеет на руках украинский паспорт, судья решил оставить его под стражей, чтобы тот не имел возможности скрыться от следствия. 

Как отмечает "Медиазона", Каракашев был задержан в Евпатории в пятницу утром. Следователи утверждают, что активист с одной из своих страниц в соцсетях в конце 2014 года опубликовал противозаконную видеозапись, а в январе 2017 года с другого аккаунта выложил в чате с 35 участниками некий текст. 

Что именно публиковал Каракашев, не уточняется, однако в постановлениях о возбуждении уголовного дела говорится, что эксперты исследовали "телетекст, начинающийся со слов "гранату применяйте против" и заканчивающийся словами "в окна органов власти, удачи". Специалисты пришли к выводу, что в ролике содержатся признаки побуждения к терроризму. 

Дело об экстремизме, по данным "Медиазоны", возбуждено за то, что Каракашев выложил в чат "последнее интервью приморских партизан", в котором партизаны объясняют мотивы своих действий. Эта запись включена в список экстремистских материалов. 

Напомним, на минувшей неделе арестованный в участии в террористическом сообществе левый активист Дмитрий Филинков рассказал о пытках, которым его после задержания подвергали сотрудники ФСБ. Кроме того, 27 января промышленный альпинист из Петербурга Илья Капустин, знакомый с одним из подозреваемых по этому делу, рассказал, что его задержали около дома, отвезли в ФСБ и тоже пытали. 

В тот же день состоялся суд над антифашистом Игорем Шишкиным. Журналистов туда не пустили, однако, по словам очевидцев, у подозреваемого под глазами были синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, а на рту - черная маска. По итогам заседания Шишкина арестовали и отправили в СИЗО.

Журналистов не пустили на суд по избранию меры пресечения для ленинградского антифашиста Игоря Шишкина. "Медиазона" сообщает, будто судья заявил, что в выходной день журналистов можно не пускать. Издание пишет, что из зала выставили и друга Шишкина, который предположил, что подозреваемый сильно избит: под глазами у него синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту - черная маска. 

Корреспондент Саша Богино в Twitter пишет, что их с коллегой хотят обвинить в неповиновении сотрудникам полиции. Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов уверен, что это другая статья - "о воспрепятствовании журналистской деятельности. 

По итогам заседания Шишкина арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". 

Шишкина подозревают в участии в террористическом сообществе. Накануне арестованный в Петербурге по аналогичному подозрению левый активист Виктор Филинков рассказал о пытках, которым его после задержания подвергали сотрудники ФСБ. В пресс-службе судов Петербурга заявили, что Филинков подтвердил имеющиеся в отношении него подозрения. 

Шишкина задержали утром 26 января, сообщала "Медиазона". После задержания он, как и Филинков, пропал более чем на сутки.  

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