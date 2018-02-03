Пока в Москве митинговали за Путина, в Сирии сбили Су-25

В сирийской провинции Идлиб ракетой класса "земля-воздух" сбит российский штурмовик Су-25, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на группу независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). По информации CIT, самолеты этого типа в Сирии применяются только российскими ВКС. Пилот катапультировался.

В соцсетях сирийских антиправительстенных повстанцев сообщается, что пилот убит. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на заявление боевиков, что пилота взяли в плен. Он тяжело ранен. Информацию о сбитом в Сирии российском Су-25 подтверждает также телеканал Sky News Arabia.

"Два источника из повстанческих сил сказали, что пилот был тяжело ранен после того, как катапультировался. Третий источник среди повстанцев сказал, что пилот был убит", - говорится в сообщении Sky.

В интернете опубликовано видео падения самолета, размещенное боевиками группировки "Джейш эн-Наср". Из ролика следует, что самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

Источник РБК в Минобороны подтвердил, что сбитый штурмовик является российским.

Позднее в субботу в Минобороны РФ официально сообщили, что штурмовик ВКС России был сбит боевиками в Сирии "по предварительной информации, из переносного зенитно-ракетного комплекса". Летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами.

Там также сообщили, что по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25, уже нанесен "групповой удар высокоточным оружием", убиты, "по данным радиоперехватов", 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - сказали в ведомстве.

Сейчас "российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", также сообщили в ведомстве.

Россия проведет серьезное расследование обстоятельств инцидента с российским штурмовиком Су-25 в зоне деэскалации Идлиб - на всех уровнях и со всеми инстанциями", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25", - сказал Клинцевич. По его мнению, возможно, найдутся и какие-то видеоматериалы, передает "Интерфакс".

Провинция Идлиб, напомним, признана одной из зон деэскалации в Сирии. В последние полтора месяца Идлиб подвергается интенсивным авиаударам. Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что атакует в Сирии только боевиков ИГ (запрещена в РФ). Все обвинения в нанесении ударов по жилым районам и зданиям в ведомстве отвергают.

Напомним, сегодня на Васильевском спуске в центре Москвы прошёл патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце». В мероприятии, по официальным данным, принимают участие более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД.

Митинг заявлен в поддержку российских спортсменов и в честь окончания Сталинградской битвы, участники митинга держат в руках плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».

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