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Московский листок

Путин обозвал Родченкова "придурком". Что дальше?

Опубликовано 04.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 33

олимпиада путин
Путин обозвал Родченкова "придурком". Что дальше?

Из всех олимпийских видов спорта я больше всего обожаю шахматы. Разыграть «итальянскую партию» - одно удовольствие. Почему?

Там много ловушек. «Детский мат» - это именно «итальянская партия». Жаль, что наши вожди не играют в шахматы и неспособны просчитать вперед даже несколько ходов. Оттого и на 4-м сроке завели поднявшуюся с колен Россию в группу «ж».

Говорите, эта древняя игра индийских мудрецов не входит в олимпийскую программу? Так надо внести. Какие трудности?

Главное условие есть - в ней тоже первейшую стратегическую роль в победе играет высококачественная моча. Бывает, проиграешь на квалификационном турнире новичку и слышишь от любимой девушки: «Это тебе моча в голову ударила».

А теперь вперед. 1.Е-2 - Е-4, как говорится. Скажите: почему в российском спорте все так устроено, что один человек смог поставить «детский мат» целой стране? Как могло случиться, что какой-то там, извините, Григорий Родченков «один и без оружия» смог добиться исключения великой ядерной державы из участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля?

Это же «уму нерастяжимо», как говорил мой любимый сатирик Михаил Задорнов (царствие ем небесное).

Может, разгадка в том, что спортом у нас много лет активно заведовал выпускник-заочник Ленинградского института водного транспорта г-н Мутко? По специальности «инженер-механик на судовых машинах», член КПСС с 1980 г.

Зато впоследствии - компаньон другого члена КПСС с 1975 г. - питерского вице-мэра В.Путина по делам, имевшим к спорту отношение весьма касательное.

Второй ход. 2. Слон g1- с4. Пытался Владимир Владимирович в эти дни объяснить стране и народу «феномен Родченкова»? Пытался. Вот что, к примеру, он пояснил на встрече с доверенными лицами 30 января:

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией» (http://www.interfax.ru/sport/597728 ).

Не знаю, насколько употребителен лагерный сленг в общении с «цветом нации». Тут сидели такие интеллектуалы, что дух захватывает. Народный артист СССР В.Лановой, вице-президент АН СССР и РАН и президент «Курчатовского института» Е.Велихов, главный тренер наших прославленных гимнасток И.Винер-Усманова… Нешто с ними можно по «фене»?

Но этот «привет из Колымы» случился после того, как эмигрант заявил: «Владимир Путин был прекрасно осведомлен о происходящем в лаборатории и о массовых подменах проб». И далее:

«Мутко говорил мне, что Путин за всем следит и даже знает мое имя». Кроме того, злодей подтвердил, что практически все российские спортсмены на играх в Лондоне и Сочи употребляли допинг» (https://echo.msk.ru/news/2138682-echo.html ).

Радиостанция «Это Москвы», как известно, принадлежит государству, которое (держитесь там) отваливает на ее содержание через «Газпром» до 400 млн.руб. в год. Не хотел бы г-н Миллер - его подчиненные не цитировали бы «придурка» - верно? Значит, против хозяина Кремля играет одна из его башен.

Играем дальше. 3.Ферзь d1-h5. Сетевые аналитики прицепились к словам гаранта и установили явное передергивание. Григорий Михайлович был назначен директором Антидопингового центра по решению Росспорта 6 июля 2006-го. Конечно же, с ведома самого Владимира Владимировича. А как же иначе? Пусть скажет, что нет.

После лондонской Олимпиады он в 2013 г. наградил главного своего борца со стимуляторами Почетной грамотой президента. И в 2013-мнаградил такой же. А после успешной для наших спортсменов сочинской Олимпиады г-ну Родченкову 30 января 2015-го в торжественной обстановке вручили президентский орден Почета.

Может, лучше было тогда ему выписать ордер на арест и сразу в Бутырку, чем сегодня гоняться за ним по всем свету?

4. Четвертый ход. Ферзь h5 -f7х. Мат. Детский мат. Ходить некуда и отвечать нечем.

Что же дальше? Тут позвольте сослаться на наш разговор с врачом по специальности, а ныне главредом ФОРУМа.мск. Анатолием Барановым после первого допингового скандала.

Стенограмму мы не вели, а в чем согласились? К примеру, я отрицаю наличие каких-либо мыслительных способностей у господ Пескова, Кириенко, Суркова, Володина и прочих персонажей из кремлевского Агитпропа. Кроме хватательных рефлексов, разумеется, невозможных даже в южно-африканской Республике Нихерагуа.

«Путин - это Россия. Не будет Путина - не будет России». Ну что за маразмятина? А если турки завтра перестанут поставлять в Ново-Огарево молодильные яблоки - что тогда?

Но все же, думается, глава кремлевской канцелярии г-н Вайно мог бы ненароком сделать такое, к примеру, заявление. Дескать, во всех передовых странах атлеты принимают допинги, потому что возможности человеческого организма ограничены.

Когда борьба идет за граммы, миллиметры и даже тысячные доли секунды - без стимуляторов обойтись невозможно. Рекордсмены сами загнали себя в тупик.

Они без предписаний врачей и тренеров эту заразу принимать не будут, а им приказывают сверху. И нечего, мол, тут искать козла отпущения в лице России. А посему надо исключить такие запредельно-критические виды спорта из Олимпийской программы.

Не это главное. Главное вбросить мяч на поле соперника - пусть оправдываются.

Но сделать такое заявление в Кремле, увы, некому. А нам с Анатолем Юрьевичем не до сук. Я, например, спешно дописываю окончание к I тому «Капитала» в подлиннике.

Сравните бицепсы и трицепсы Серены Уильямс с «точеной» фигурой Марьи Шараповой. А ведь она сама призналась, что 10 лет принимала мельдоний. Что же тогда глотает Серена?

Наш малыш случайно увидел в телевизоре эту накачанную негритянку, испугался и потом долго и безутешно плакал.



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Всего комментариев к статье: 33
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Вся правда о правдисте с звучной фамилией = Головонько
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0вДальССкий написал 04.02.2018 10:11
.." Недаром журналистику считают второй древнейшей профессией после проституции. И таких журналистов, как "коммунист" А.Головенко, в ней еще предостаточно!
Многочисленные открытые письма, адресованные руководящим лицам (В.Путину, И.Иванову, Ю.Чайке, В.Колокольцеву, А.Жарову и пр., а теперь вот и Золотову) - это обычные, хорошо проплаченные, заказные компании, которыми славится Головенко.
Ему не важно, что и о ком писать: то, он нападает на КПРФ, то усиленно хвалит их, то - на Селезнева...
Так, в газете "Дуэль" он пишет: "Жизнь стаи определяет вожак. Жизнь Государственной думы определял Геннадий Николаевич Селезнев - один из самых конъюнктурных политиков нашего времени. Лжекоммунист. Лжепатриот. Лжеоппозиционер" - и , спустя некоторое время, на сайте обанкротившейся газеты "Патриот" появилась статья - "Сохранивший "Правду"... Памяти Геннадия Селезнева",- в которой А.Головенко умиленно рассказывает о своем трудовом пути под руководством Г.Селезнева, вспоминает его принципиальность, смелость и пр., и пр.
Впрочем, подобные кульбиты характерны для А.Головенко.
Помнится он увлеченно травил В.Илюхина в статье - "Илюхин, отдай миллион! Растратил ли депутат Госдумы деньги убитого товарища?",- но, после его смерти, как профессиональная плакальщица, начал размазывать под видом ужасного горя слезы в статье- "40 дней без Илюхина. Зюганов предал его дело"...
Главное, чтобы это хорошо оплачивалось,
недаром же кличка у него - "флюгер".
Да и площадка подходящая - Forum.msk, там весь отстой собирается. "...
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Сравните бицепсы и трицепсы Серены Уильямс с &#171;точеной&#187; фигурой Марьи Шараповой
perplexed написал 04.02.2018 09:54
Хрена себе точеная фигурка. Рама такая.
А про Сирену фильм не так давно на Матч ТВ был. Она с детства такая.
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ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохло
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0в4ДальССкий написал 04.02.2018 09:47
ГовновЁнко, ты уникальное произведение из уникального племени хохлов-свЕноводов!
Любишь грошики так, что тебя не смущает, что народ тебя просто обоССцал и даже не заглядывает за писюкалки с твоими подписями.
Ты тут же решил, что не ты тупой , а народ, став пер еодеваться и рядиться в женский лифчик, подписывая статьи вымышленными тобой фамилиями женского рода. Однако, тебя тут же раССкусили и облили фекалиями с твоей головЁнки = до самых пят.
Но! Ты с упорством дауна, стал писать каменты к своим статьям, пользуясь огромной кучей клонов, на что тебя тыкнули головЁнкой уже в сортирное очко, и оставили там.
Один вопроСС к тебе, сцука пайковая = НЕ НАДОЕЛО?
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(без названия)
Маргарита написал 04.02.2018 09:19
Г-н Головенко, немедленно уберите из дома телевизор, пожалейте собственного ребенка! Рассказать всю правду про "спорт высоких достижений" и сформировать у него правильное мировоззрение вряд ли сможете, поэтому начните хотя бы с телевизора )
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Герой нашего времени
Двойник Юры Лермонтова написал 04.02.2018 09:15
Вот живет человек в нашей стране. Скажем, человек ничем не примечательный, работает в лаборатории по допингам спортсменов. Работа простая, надо сделать анализ мочи на предмет присутствия нежелательных компонентов. Зарплата устраивает, работа не пыльная. Но появляется шеф, который предлагает поработать во славу рф. Не бесплатно, конечно. Работа чуть усложняется, надо в пробирочки помещать другое содержимое , чистое от допинга. Этот человек соглашается(Кто бы из нас отказался). После известной зимней олимпиады, в котором рф стала триумфальной победительницей. И этот человек почувствовал свою сопричастность к чему-то великому. Он в одном ряду с пу за великую рф. Даже какую-то ему цацку на грудь повесили.
Но время идет. И надо было такому случиться, спортсмены других стран начали роптать и требовать перепроверить мочу. И в этот период погибают 2 других коллеги этого человечка. И он решается бежать за бугор.
Повторяю он - это мы. Поэтому он герой нашего времени.
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Re: Завидонов Нигодим
Без названия написал 04.02.2018 09:09
Самые разные люди говорили: ГоЛубянка не убивает. Значит есть свои "эскадроны смерти" от Героя России, которые и расправились с БЕНом
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 04.02.2018 08:42
Да-а, Родченкову шибко повезло, вовремя свалил, а то бы сейчас на Хованском в колумбарии торчал.
Не хило ГолуБянка бычит. Это сколько же они человек потравили да постреляли за время режима сожителя Кабаевой.
Мне больше всего Политковскую жалко.
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Re: Русский прикидывается дураком, а ХоловЁнко = вумным!
Завидонов Нигодим написал 04.02.2018 08:31
ДочкоЁ6-ЖопойДавальССкий, вали отсюда со своими портянками.
Ответить
Русский прикидывается дураком, а ХоловЁнко = вумным!
докторжЫдохохл0камунякобараномудаковедоФФДальССкий написал 04.02.2018 08:11
На каждую твою новую клонярку, буду по-возможности,
кидать инфу о тебе = подлеце.
Ответить
- " Илюхин отдай миллион! "
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 08:07
ХохловонЬко, и Ышо нюхни.
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
Ответить
- " Как генерал Илюхин семью Рохлиных обобрал."
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 08:05
ГовновЁнко, нюхай своЁ гОвно
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
08 декабря 2000г. в 12:53 Правда. Ру
Ответить
выборы это Дом-3
без названия написал 04.02.2018 08:03
170 "белогвардейцев" полетели в Юж.Корею продавать всех нас с потрохами.Ну и где протесты?
Путин с помощью Собчачки уже превратил выборы в телебордель Дом-3
Если он завтра скажет "Передаю ей власть" - все смирятся.
Вот до чего он оскотинил наш народ
Ответить
Путину только мух ловить
без названия написал 04.02.2018 07:38
Пока Путин нырял за амфорами и учил стерхов летать, американцы придумали для теннисистки Ульямс особый стимулятор.
Его нельзя уловить в моче, его нет в списке ВАДЫ среди запрещенных допингов, но он дает ей лошадиную выносливость.
Потому и обыгрывает Шарапову
Лови щук дальше, Вовик
Ответить
(без названия)
Тупой написал 04.02.2018 07:21
Россия всегда будет в дерьме,пока не научится казнить своих своих мутантов-власовцев. Первым должен быть наказан Иуда-горбатый самими кпссниками. Народ одобрит вынесенный продажной твари приговор. Самый
отвратительный и мерзкий проступок человека-предательство. Тарас Бульба поступил правильно с сыном-предателем, хотя члены КПСС продолжают жить без угрызений совести,а лидеры даже продолжают пустопорожнюю борьбу в разных думах,хрюкая у сытных корыт.
Ответить
Re: Кесарю-кесарево. Слесарю-слесарево. (а ПедераССту-Педерастово!
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 07:14
ещЁ раз!
ХохловонЬко, взгляни на заголовки своих говнО-статеек, не стесняйся, взгляни...
- " Как генерал Илюхин семью Рохлиных обобрал."
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
08 декабря 2000г. в 12:53 Правда. Ру
и сюда посмотри...
- " Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
.
педераст йебучий, сколько же тебе отбашляли за тот заказ?
А!
__________________________________________________________________
Ответить
Re: Кесарю-кесарево. Слесарю-слесарево. (а ПедераССту-Педерастово!
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 06:38
и чего ты минусы понаставил?
если ЭТО не правда, то опровергни.
пановой!
.
сцылы правдивые? = ДА!
это ГовновонЬко говорил/писал? = Да!
ну, так и какой вывод?
давай, раССпиши, не стесняйся...
.
ещЁ вопроСС для осознания того, КТО И ЧТО есть это гОвно:
почему( и кем), инфа об этой блЯди полностью вычищена в тырнете.
О чОбанове - есть, о кУчерянко - есть, о мухинГе - есть, даже о ДроЧине - есть, а об этой = защекистской взаПравдашней мурзилке, и "пламенном " поблюйцисте ,- ничего нет!
А!
Ответить
Володин жулик и дурак
Еще тупее написал 04.02.2018 06:07
А если турки завтра перестанут поставлять в Ново-Огарево молодильные яблоки - что тогда?
-----------------
Намек понятен. Путин стар, душой дряхл, телом ленив, может внезапно протянуть ноги, а Володин просто жулик и дурак. Потому и подмахивает
Ответить
(без названия)
ЦРУ написал 04.02.2018 06:05
Правда прежде всего в том,что у тебя очень зудит в заднем проходе.Ты малодушно помышляешь о паперти на которой тебе стоять.Но мучения твои сейчас пройдут и ты ляжешь нах.
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ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохло
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 05:51
бЛеать!
И вновь у этой хохлотупиздени почти одни клоны в каментах.
Обратите внимание, что все эти = " Ночные-саркофаговы-закурдаевы и прочие юрисменты-юранды" - более на форуме НИГДЕ не появляются под статьями других автЫрей, кроме как у этой ВПШовой мурзилке, постоянно наддрачивающий сам-себе клонов под рейтинг, для попадания в топ и получения двойного оклада.
.
Говновонько! Когда будет твоеобЪяснение по твоей же заказухе в сторону В.Илюхина?
Ведь это же ПРАВДА!
( сомневающиеся могут взглянуть на указанные сцылы
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(без названия)
Меняющие реальность написал 04.02.2018 05:46
Отлично пищищь.В консерватории скрипачишь?
Однако вызывает полное недоумение твое школярное пустозвонство.Как был пустобрехом так им и остался.Не похлопать ли тебе в ладоши,Йорик?
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