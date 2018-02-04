Путин обозвал Родченкова "придурком". Что дальше?

Из всех олимпийских видов спорта я больше всего обожаю шахматы. Разыграть «итальянскую партию» - одно удовольствие. Почему?
Там много ловушек. «Детский мат» - это именно «итальянская партия». Жаль, что наши вожди не играют в шахматы и неспособны просчитать вперед даже несколько ходов. Оттого и на 4-м сроке завели поднявшуюся с колен Россию в группу «ж».
Говорите, эта древняя игра индийских мудрецов не входит в олимпийскую программу? Так надо внести. Какие трудности?
Главное условие есть - в ней тоже первейшую стратегическую роль в победе играет высококачественная моча. Бывает, проиграешь на квалификационном турнире новичку и слышишь от любимой девушки: «Это тебе моча в голову ударила».
А теперь вперед. 1.Е-2 - Е-4, как говорится. Скажите: почему в российском спорте все так устроено, что один человек смог поставить «детский мат» целой стране? Как могло случиться, что какой-то там, извините, Григорий Родченков «один и без оружия» смог добиться исключения великой ядерной державы из участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля?
Это же «уму нерастяжимо», как говорил мой любимый сатирик Михаил Задорнов (царствие ем небесное).
Может, разгадка в том, что спортом у нас много лет активно заведовал выпускник-заочник Ленинградского института водного транспорта г-н Мутко? По специальности «инженер-механик на судовых машинах», член КПСС с 1980 г.
Зато впоследствии - компаньон другого члена КПСС с 1975 г. - питерского вице-мэра В.Путина по делам, имевшим к спорту отношение весьма касательное.
Второй ход. 2. Слон g1- с4. Пытался Владимир Владимирович в эти дни объяснить стране и народу «феномен Родченкова»? Пытался. Вот что, к примеру, он пояснил на встрече с доверенными лицами 30 января:
«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией» (http://www.interfax.ru/sport/597728 ).
Не знаю, насколько употребителен лагерный сленг в общении с «цветом нации». Тут сидели такие интеллектуалы, что дух захватывает. Народный артист СССР В.Лановой, вице-президент АН СССР и РАН и президент «Курчатовского института» Е.Велихов, главный тренер наших прославленных гимнасток И.Винер-Усманова… Нешто с ними можно по «фене»?
Но этот «привет из Колымы» случился после того, как эмигрант заявил: «Владимир Путин был прекрасно осведомлен о происходящем в лаборатории и о массовых подменах проб». И далее:
«Мутко говорил мне, что Путин за всем следит и даже знает мое имя». Кроме того, злодей подтвердил, что практически все российские спортсмены на играх в Лондоне и Сочи употребляли допинг» (https://echo.msk.ru/news/2138682-echo.html ).
Радиостанция «Это Москвы», как известно, принадлежит государству, которое (держитесь там) отваливает на ее содержание через «Газпром» до 400 млн.руб. в год. Не хотел бы г-н Миллер - его подчиненные не цитировали бы «придурка» - верно? Значит, против хозяина Кремля играет одна из его башен.
Играем дальше. 3.Ферзь d1-h5. Сетевые аналитики прицепились к словам гаранта и установили явное передергивание. Григорий Михайлович был назначен директором Антидопингового центра по решению Росспорта 6 июля 2006-го. Конечно же, с ведома самого Владимира Владимировича. А как же иначе? Пусть скажет, что нет.
После лондонской Олимпиады он в 2013 г. наградил главного своего борца со стимуляторами Почетной грамотой президента. И в 2013-мнаградил такой же. А после успешной для наших спортсменов сочинской Олимпиады г-ну Родченкову 30 января 2015-го в торжественной обстановке вручили президентский орден Почета.
Может, лучше было тогда ему выписать ордер на арест и сразу в Бутырку, чем сегодня гоняться за ним по всем свету?
4. Четвертый ход. Ферзь h5 -f7х. Мат. Детский мат. Ходить некуда и отвечать нечем.
Что же дальше? Тут позвольте сослаться на наш разговор с врачом по специальности, а ныне главредом ФОРУМа.мск. Анатолием Барановым после первого допингового скандала.
Стенограмму мы не вели, а в чем согласились? К примеру, я отрицаю наличие каких-либо мыслительных способностей у господ Пескова, Кириенко, Суркова, Володина и прочих персонажей из кремлевского Агитпропа. Кроме хватательных рефлексов, разумеется, невозможных даже в южно-африканской Республике Нихерагуа.
«Путин - это Россия. Не будет Путина - не будет России». Ну что за маразмятина? А если турки завтра перестанут поставлять в Ново-Огарево молодильные яблоки - что тогда?
Но все же, думается, глава кремлевской канцелярии г-н Вайно мог бы ненароком сделать такое, к примеру, заявление. Дескать, во всех передовых странах атлеты принимают допинги, потому что возможности человеческого организма ограничены.
Когда борьба идет за граммы, миллиметры и даже тысячные доли секунды - без стимуляторов обойтись невозможно. Рекордсмены сами загнали себя в тупик.
Они без предписаний врачей и тренеров эту заразу принимать не будут, а им приказывают сверху. И нечего, мол, тут искать козла отпущения в лице России. А посему надо исключить такие запредельно-критические виды спорта из Олимпийской программы.
Не это главное. Главное вбросить мяч на поле соперника - пусть оправдываются.
Но сделать такое заявление в Кремле, увы, некому. А нам с Анатолем Юрьевичем не до сук. Я, например, спешно дописываю окончание к I тому «Капитала» в подлиннике.
Сравните бицепсы и трицепсы Серены Уильямс с «точеной» фигурой Марьи Шараповой. А ведь она сама призналась, что 10 лет принимала мельдоний. Что же тогда глотает Серена?
Наш малыш случайно увидел в телевизоре эту накачанную негритянку, испугался и потом долго и безутешно плакал.
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0вДальССкий написал 04.02.2018 10:11
Многочисленные открытые письма, адресованные руководящим лицам (В.Путину, И.Иванову, Ю.Чайке, В.Колокольцеву, А.Жарову и пр., а теперь вот и Золотову) - это обычные, хорошо проплаченные, заказные компании, которыми славится Головенко.
Ему не важно, что и о ком писать: то, он нападает на КПРФ, то усиленно хвалит их, то - на Селезнева...
Так, в газете "Дуэль" он пишет: "Жизнь стаи определяет вожак. Жизнь Государственной думы определял Геннадий Николаевич Селезнев - один из самых конъюнктурных политиков нашего времени. Лжекоммунист. Лжепатриот. Лжеоппозиционер" - и , спустя некоторое время, на сайте обанкротившейся газеты "Патриот" появилась статья - "Сохранивший "Правду"... Памяти Геннадия Селезнева",- в которой А.Головенко умиленно рассказывает о своем трудовом пути под руководством Г.Селезнева, вспоминает его принципиальность, смелость и пр., и пр.
Впрочем, подобные кульбиты характерны для А.Головенко.
Помнится он увлеченно травил В.Илюхина в статье - "Илюхин, отдай миллион! Растратил ли депутат Госдумы деньги убитого товарища?",- но, после его смерти, как профессиональная плакальщица, начал размазывать под видом ужасного горя слезы в статье- "40 дней без Илюхина. Зюганов предал его дело"...
Главное, чтобы это хорошо оплачивалось,
недаром же кличка у него - "флюгер".
Да и площадка подходящая - Forum.msk, там весь отстой собирается. "...
perplexed написал 04.02.2018 09:54
А про Сирену фильм не так давно на Матч ТВ был. Она с детства такая.
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0в4ДальССкий написал 04.02.2018 09:47
Любишь грошики так, что тебя не смущает, что народ тебя просто обоССцал и даже не заглядывает за писюкалки с твоими подписями.
Ты тут же решил, что не ты тупой , а народ, став пер еодеваться и рядиться в женский лифчик, подписывая статьи вымышленными тобой фамилиями женского рода. Однако, тебя тут же раССкусили и облили фекалиями с твоей головЁнки = до самых пят.
Но! Ты с упорством дауна, стал писать каменты к своим статьям, пользуясь огромной кучей клонов, на что тебя тыкнули головЁнкой уже в сортирное очко, и оставили там.
Один вопроСС к тебе, сцука пайковая = НЕ НАДОЕЛО?
Маргарита написал 04.02.2018 09:19
Двойник Юры Лермонтова написал 04.02.2018 09:15
Но время идет. И надо было такому случиться, спортсмены других стран начали роптать и требовать перепроверить мочу. И в этот период погибают 2 других коллеги этого человечка. И он решается бежать за бугор.
Повторяю он - это мы. Поэтому он герой нашего времени.
Без названия написал 04.02.2018 09:09
Завидонов Нигодим написал 04.02.2018 08:42
Не хило ГолуБянка бычит. Это сколько же они человек потравили да постреляли за время режима сожителя Кабаевой.
Мне больше всего Политковскую жалко.
Завидонов Нигодим написал 04.02.2018 08:31
докторжЫдохохл0камунякобараномудаковедоФФДальССкий написал 04.02.2018 08:11
кидать инфу о тебе = подлеце.
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 08:07
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 08:05
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
08 декабря 2000г. в 12:53 Правда. Ру
без названия написал 04.02.2018 08:03
Путин с помощью Собчачки уже превратил выборы в телебордель Дом-3
Если он завтра скажет "Передаю ей власть" - все смирятся.
Вот до чего он оскотинил наш народ
без названия написал 04.02.2018 07:38
Его нельзя уловить в моче, его нет в списке ВАДЫ среди запрещенных допингов, но он дает ей лошадиную выносливость.
Потому и обыгрывает Шарапову
Лови щук дальше, Вовик
Тупой написал 04.02.2018 07:21
отвратительный и мерзкий проступок человека-предательство. Тарас Бульба поступил правильно с сыном-предателем, хотя члены КПСС продолжают жить без угрызений совести,а лидеры даже продолжают пустопорожнюю борьбу в разных думах,хрюкая у сытных корыт.
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 07:14
ХохловонЬко, взгляни на заголовки своих говнО-статеек, не стесняйся, взгляни...
- " Как генерал Илюхин семью Рохлиных обобрал."
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
08 декабря 2000г. в 12:53 Правда. Ру
и сюда посмотри...
- " Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
.
педераст йебучий, сколько же тебе отбашляли за тот заказ?
А!
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докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 06:38
если ЭТО не правда, то опровергни.
пановой!
.
сцылы правдивые? = ДА!
это ГовновонЬко говорил/писал? = Да!
ну, так и какой вывод?
давай, раССпиши, не стесняйся...
.
ещЁ вопроСС для осознания того, КТО И ЧТО есть это гОвно:
почему( и кем), инфа об этой блЯди полностью вычищена в тырнете.
О чОбанове - есть, о кУчерянко - есть, о мухинГе - есть, даже о ДроЧине - есть, а об этой = защекистской взаПравдашней мурзилке, и "пламенном " поблюйцисте ,- ничего нет!
А!
Еще тупее написал 04.02.2018 06:07
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Намек понятен. Путин стар, душой дряхл, телом ленив, может внезапно протянуть ноги, а Володин просто жулик и дурак. Потому и подмахивает
ЦРУ написал 04.02.2018 06:05
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед0ФФДальССкий написал 04.02.2018 05:51
И вновь у этой хохлотупиздени почти одни клоны в каментах.
Обратите внимание, что все эти = " Ночные-саркофаговы-закурдаевы и прочие юрисменты-юранды" - более на форуме НИГДЕ не появляются под статьями других автЫрей, кроме как у этой ВПШовой мурзилке, постоянно наддрачивающий сам-себе клонов под рейтинг, для попадания в топ и получения двойного оклада.
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Говновонько! Когда будет твоеобЪяснение по твоей же заказухе в сторону В.Илюхина?
Ведь это же ПРАВДА!
( сомневающиеся могут взглянуть на указанные сцылы
Меняющие реальность написал 04.02.2018 05:46
Однако вызывает полное недоумение твое школярное пустозвонство.Как был пустобрехом так им и остался.Не похлопать ли тебе в ладоши,Йорик?