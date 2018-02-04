Путин обозвал Родченкова "придурком". Что дальше?

Из всех олимпийских видов спорта я больше всего обожаю шахматы. Разыграть «итальянскую партию» - одно удовольствие. Почему?

Там много ловушек. «Детский мат» - это именно «итальянская партия». Жаль, что наши вожди не играют в шахматы и неспособны просчитать вперед даже несколько ходов. Оттого и на 4-м сроке завели поднявшуюся с колен Россию в группу «ж».

Говорите, эта древняя игра индийских мудрецов не входит в олимпийскую программу? Так надо внести. Какие трудности?

Главное условие есть - в ней тоже первейшую стратегическую роль в победе играет высококачественная моча. Бывает, проиграешь на квалификационном турнире новичку и слышишь от любимой девушки: «Это тебе моча в голову ударила».

А теперь вперед. 1.Е-2 - Е-4, как говорится. Скажите: почему в российском спорте все так устроено, что один человек смог поставить «детский мат» целой стране? Как могло случиться, что какой-то там, извините, Григорий Родченков «один и без оружия» смог добиться исключения великой ядерной державы из участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля?

Это же «уму нерастяжимо», как говорил мой любимый сатирик Михаил Задорнов (царствие ем небесное).

Может, разгадка в том, что спортом у нас много лет активно заведовал выпускник-заочник Ленинградского института водного транспорта г-н Мутко? По специальности «инженер-механик на судовых машинах», член КПСС с 1980 г.

Зато впоследствии - компаньон другого члена КПСС с 1975 г. - питерского вице-мэра В.Путина по делам, имевшим к спорту отношение весьма касательное.

Второй ход. 2. Слон g1- с4. Пытался Владимир Владимирович в эти дни объяснить стране и народу «феномен Родченкова»? Пытался. Вот что, к примеру, он пояснил на встрече с доверенными лицами 30 января:

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией» (http://www.interfax.ru/sport/597728 ).

Не знаю, насколько употребителен лагерный сленг в общении с «цветом нации». Тут сидели такие интеллектуалы, что дух захватывает. Народный артист СССР В.Лановой, вице-президент АН СССР и РАН и президент «Курчатовского института» Е.Велихов, главный тренер наших прославленных гимнасток И.Винер-Усманова… Нешто с ними можно по «фене»?

Но этот «привет из Колымы» случился после того, как эмигрант заявил: «Владимир Путин был прекрасно осведомлен о происходящем в лаборатории и о массовых подменах проб». И далее:

«Мутко говорил мне, что Путин за всем следит и даже знает мое имя». Кроме того, злодей подтвердил, что практически все российские спортсмены на играх в Лондоне и Сочи употребляли допинг» (https://echo.msk.ru/news/2138682-echo.html ).

Радиостанция «Это Москвы», как известно, принадлежит государству, которое (держитесь там) отваливает на ее содержание через «Газпром» до 400 млн.руб. в год. Не хотел бы г-н Миллер - его подчиненные не цитировали бы «придурка» - верно? Значит, против хозяина Кремля играет одна из его башен.

Играем дальше. 3.Ферзь d1-h5. Сетевые аналитики прицепились к словам гаранта и установили явное передергивание. Григорий Михайлович был назначен директором Антидопингового центра по решению Росспорта 6 июля 2006-го. Конечно же, с ведома самого Владимира Владимировича. А как же иначе? Пусть скажет, что нет.

После лондонской Олимпиады он в 2013 г. наградил главного своего борца со стимуляторами Почетной грамотой президента. И в 2013-мнаградил такой же. А после успешной для наших спортсменов сочинской Олимпиады г-ну Родченкову 30 января 2015-го в торжественной обстановке вручили президентский орден Почета.

Может, лучше было тогда ему выписать ордер на арест и сразу в Бутырку, чем сегодня гоняться за ним по всем свету?

4. Четвертый ход. Ферзь h5 -f7х. Мат. Детский мат. Ходить некуда и отвечать нечем.

Что же дальше? Тут позвольте сослаться на наш разговор с врачом по специальности, а ныне главредом ФОРУМа.мск. Анатолием Барановым после первого допингового скандала.

Стенограмму мы не вели, а в чем согласились? К примеру, я отрицаю наличие каких-либо мыслительных способностей у господ Пескова, Кириенко, Суркова, Володина и прочих персонажей из кремлевского Агитпропа. Кроме хватательных рефлексов, разумеется, невозможных даже в южно-африканской Республике Нихерагуа.

«Путин - это Россия. Не будет Путина - не будет России». Ну что за маразмятина? А если турки завтра перестанут поставлять в Ново-Огарево молодильные яблоки - что тогда?

Но все же, думается, глава кремлевской канцелярии г-н Вайно мог бы ненароком сделать такое, к примеру, заявление. Дескать, во всех передовых странах атлеты принимают допинги, потому что возможности человеческого организма ограничены.

Когда борьба идет за граммы, миллиметры и даже тысячные доли секунды - без стимуляторов обойтись невозможно. Рекордсмены сами загнали себя в тупик.

Они без предписаний врачей и тренеров эту заразу принимать не будут, а им приказывают сверху. И нечего, мол, тут искать козла отпущения в лице России. А посему надо исключить такие запредельно-критические виды спорта из Олимпийской программы.

Не это главное. Главное вбросить мяч на поле соперника - пусть оправдываются.

Но сделать такое заявление в Кремле, увы, некому. А нам с Анатолем Юрьевичем не до сук. Я, например, спешно дописываю окончание к I тому «Капитала» в подлиннике.

Сравните бицепсы и трицепсы Серены Уильямс с «точеной» фигурой Марьи Шараповой. А ведь она сама призналась, что 10 лет принимала мельдоний. Что же тогда глотает Серена?

Наш малыш случайно увидел в телевизоре эту накачанную негритянку, испугался и потом долго и безутешно плакал.