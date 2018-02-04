Российские сословия деградировали окончательно

Президент "благословил" спортсменов, которые изъявили желание поехать на Олимпиаду в Корее. Трудно поверить, что желание проявили все кому не запрещено. Думал ли кто нибудь о последствиях? Российский спортсмен без опознавательных знаков побеждает, а ему судейская коллегия выносит порожающий результат. Может такое быть? Вполне, если даже запретили символику "великого" государства. Поражает напутствие президента. Он просит у спортсменов прощения за то, что их не оградили от давления в связи с допинговыми скандалами. Подчеркнул, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идеи чистого спорта. Так поддерживает, что потеряла флаг и гимн. Президент сам противоречит себе. Просит прощения за то, что не оградили и в то же время говорит, что Россия поддерживает идеи чистого спорта. Значит в России не было чистого спорта. А кто виноват? Ни слова. Виновный есть, но он из команды президента и его сразу повышают в должности переводят в замы Медведева. И какой вывод? Президент использует спорт для пиара, чтобы спортсмены приносили золото и он этим будет гордится перед мировой общественностью. Нынешние результаты не предсказуемы. Всё зависит от судей, которых настрополили американцы. Не допустить до верхних пьедесталов почёта. И скоро мы это увидим. Правда арбитражный суд реабилитировал 28 наших спортсменов, однако МОК не торопится пригласит их на игры. Восемнадцать лет, которые В.Путин у власти чиновники да и он сам проповедовали развитие спорта. Провели Олимпиаду в Сочи, при этом не доложили народу о количестве уворованных миллиардов. Чиновники и строительные компании заинтересованы в крупных объектах. Украсть можно сколько хочешь. Например, знаменитый спортивный комплекс в Петербурге. А что в реальности происходит в спорте? Спорт тем более профессиональный не может обходится без медицины - настоящей медицины, а не виртуальной. За прошлый год на уроках по физической культуре в школах погибло 200 учеников. Нет профессиональных медиков. И что изменилось после такого побоища? Ничего. Вот так наша власть заботится о спортсменах и спорте в целом. Спорт от школы и до пьедестала почёта брошен на произвол судьбы. Остался один разговор, как и по другим направлениям. Медицины нет не будет и достижений в спорте. Родители да и сами ученики будут сторониться спортивных занятий, а вдруг? Никто не поможет.

Ельцин уходя просил прощения у всего народа. За что? Всем ясно - за ликвидацию Союза и за начавшееся разворовывание экономики России. Но это было сделано формально для пиара, чтобы люди подумали, что он одумался и теперь в Кремль придёт человек из народа. Путин продолжил политику Ельцина, построил ему памятник за 7 миллиардов рублей, который проповедует героизм президента. Старшее поколение уйдёт и Ельцин посмертно получит звание Героя России. Украина не стала ждать последнего советского человека, а сделала предателей героями. А чем мы хуже? Политика - то одинакова.

Удивляет народ политика оппозиции парламентской. Жириновский уже провозгласил себя президентом, хотя никогда им не будет. Не отстаёт и лидер коммунистов Г.Зюганов. Проводит пленум по теме "Коррупция - угроза обществу и меры по её преодолению". Что происходит с коммунистами? Во - первых в России нет общества. Поэтому коррупция является угрозой только нищему и униженному народу. А коррупционеры как воровали, так и продолжают воровать. Сегодня на радио "Комсомольская правда" ведущий обрадовал слушателей: "За последний месяц олигархи наварились на 17 миллиардов долларов".

До чего дожили. Под носом у президента арестован заместитель генерального директора "224- ого лётного отряда" Дмитрий Новицкий и его начальник Константин Вартанов на полдписке. Хапали миллионами на перевозках автомобилей президента и самого президента. В какой роскоши живёт наш президент. Скажем летит в Америку на громадном самолёте, который расходует десятки тонн топлива. Впереди идёт такой же прожорливый борт с автомашинами президента и ближайшего окружения. Нельзя сесть на гостевую автомашину. Там могут подслушать. Тогда молчи пока едешь в гостиницу или сразу на приём. 20 миллионов в нищете, а чиновники шикуют.

Сколько было разговора о недоступности медицины простым смертным. Официально уже 37 % расходов медицины оплачивает клиент. И вот новость, которая судя по отсутствия реакции правительства, Скворцовой и прокуратуры не будет предана гласности. В Крыму беременная женщина обратилась к медикам. Они на её стоны не стали обращать внимание, а потребовали сперва полис. Беда, полиса не оказалось, беременную выгнали из учреждения и она умерла. О бывшем губернаторе Белых говорят на всех каналах, сожалеют о большом сроке, о том что суд не учёл его состояние здоровья. А о том, что по вине медиков погибла женщина с ребёнком никого не интересует. Таких медиков надо гнать поганой метлой и на лбу ставить клеймо, что им запрещено приближаться к медицинским учреждениям на километр, даже при заболевании. Либералы скажут, что это единичный случай? Медики отводят больного под ручки из поликлиники и оставляют умирать. И естественно человек умирает. Нет резонанса на телевидении, радио. Система работает по принципу нет живого человека нет и проблемы. Подобных уже хватает на кладбище. И никакой реакции со стороны власти. Да и сейчас зачем реагировать человека то нет. А в назидании другим действий не предвидится.

США опубликовало "Кремлёвский доклад". Попали 210 "господ" у которых минимум по миллиарду долларов хранящихся в зарубежных банках. Либералы зашумели, захлопали в ладоши обрадовались, что никаких мер пока США не принимает. Смотрят на реакцию президента России. Не вытерпел Жириновский и на передаче заявил, что эти 210 человек разворовали имущество страны. Надо было уточнить, что они и некоторые не упомянутые в списке ограбили страну, вывезли от оного до полутора триллионов долларов. И что? А ничего. Президент используя служебное положение объехал полстраны. Встречался с рабочими, добровольцами, Общероссийским народным фронтом на котором присутствовало до 15 тысяч человек, даже посетил монахов и пообщался с мусульманами Татарстана. Естественно повстречался и с генералитетом. Все сословия имели честь зреть самовыдвиженца за исключением нищего народа. Однако не обошёл стороной и их. С мая сравняется минимальная оплата труда с минимальным прожиточным минимумом. Достижение "великой" страны. А что же в это время делают оппозиционные кандидаты и особенно коммунисты? Сидят в Москве и боятся поднять пятую точку и повстречаться с основными избирателями. Геннадий Андреевич замутил пленум. Собралось около 500 человек на этот сходняк. В партийной газете есть снимок зала. В основном старички некоторые с большими погонами, некоторые постеснялись одеть китель, облачились по гражданке. Какой резонанс от этого пленума? Старички поедут в регионы и будут рассказывать народу правду? Практически ехать никуда не надо, присутствующие из Москвы. В докладе лидер партии фактически подвёл итог провальной деятельности правительства. Каждый человек испытывает это на свой шкуре. Рабочий бедствует, чиновник, олигарх не знают куда девать награбленное. Якобы вывоз долларов стал сложнее. Надо много отстёгивать посредникам.

Геннадий Андреевич обозначил 20 пунктов программы выхода из кризиса. А что Грудинин уже президент? А кто глава правительства? А если Грудинин не будет избран, то грош цена вашему пленуму. Его надо было проводить после победных выборов. Какая бестолковщина, какая упрямость, кто знает или узнает о вашей программе? Лидер на прежних пленумах поднимал вопрос о том, чтобы газету "Правда" выписывал каждый коммунист. И что? Как был тираж 100300 экземпляров так и остался. Рабочий не может выписать, средств не хватает на жизнь, не до газеты. Так что все эти пленумы, съезды ничего не дают ни народу, ни самим коммунистам. Сплошная бестолковщина. Надо не протирать штаны в думе, за столом пленума, а идти в народ. Встречи долгожителя вам не стали ориентиром для привлечения на свою сторону избирателей. Он ведь даже среди рабочих ставит в заслугу повышение минимальной оплаты труда. На служебную собаку полиция тратит больше.

В докладе Геннадий Андреевич рассказывает о коррупции в правоохранительных органах, отсутствия конфискации, не ратифицирована 20 - я статья Конвенции ООН и так далее. А кто об этом не знает? О воровстве знает нищий народ, естественно знает и само воровское племя. Ну зачем на этом проводить пленум. Рассказали о коррупции в сотый раз и что дальше? Надеетесь на Грудинина. Но вы ведь знаете, что самовыдвиженец пост не сдаст. О вашем кандидате народ не знает ничего. Даже фамилию не знают. Только слышали на кого - то компромат.

А. Куринный из Ульяновска говорит, что наш русский, российский народ в подавляющем своём большинстве честен и справедлив. А что население Кремля, правительства, силовых структур, губернаторы, мэры не русские? И это говорит лидер ульяновских коммунистов. Ну какой он лидер если без компьютера не сложит два плюс два. Политика партии власти держится только на воровстве и обмане. Чтобы изменить положение надо идти в народ и не для отчёта а реально переместиться с насиженных и доходных мест. Законы принятые думой не работают. Некому народу рассказать правду. Коммунисты уходят от встреч с народом. Они его боятся. Их стиль работы сборища бесполезных для борьбы старичков, большинство из которых продали Советский Союз. Может кто - то из присутствующих отдавал приказ о расстреле Советской власти. Мы ведь их не знаем и вы молчите. Провал на выборах в думу вам не стал примером провальной вашей политики. Жаль.

В заключительной речи на пленуме Геннадий Андреевич сказал: "Впереди - президентские выборы, которые обязывают каждого коммуниста удвоить, утроить свои усилия в борьбе за победу народного кандидата". Что значит удвоить, утроить усилия в борьбе? Набить кому - то физиономию. От этого Грудинину голосов не прибавится. Как понимать "усилить борьбу"? Что должен делать коммунист? То что вы не делаете, стараетесь переложить всё на рядовых, а у них на это нет ни времени, ни средств. Надо всему составу депутатов фракции КПРФ идти в народ. Как это делает самовыдвиженец. Рассказывать о жизни "наших" чиновников, о программе КПРФ. Например, Жириновский бывает на многих тусовках, лидера коммунистов увидеть не удаётся. Тусовки с болтовнёй в одну сторону авторитета не прибавляют. Нужен не принуждённый диалог с бедным народом. Я не стесняюсь где надо и не надо вступаю в разговор с людьми. На встрече на улице, в ожидании очереди в поликлинике начинаю разговаривать о предстоящих выборах. Подвожу к кандидату Грудинину от коммунистов и слышу в ответ, что коммунисты такие же воры как и чиновники власти. Попробуйте переубедить. На днях Г.Андреевич отправил Харитонова на растерзание на передачу "60 Минут". И что? Хинштейн разложил Грудинина по косточкам. Ему припомнили и вклады за бугром, ценные бумаги, а главное о продаже земли. Оказывается благополучие совхоза и членов его семьи не от продажи клубники, а от продажи земли под торговые объекты, которые и приносят доход. Как всегда отличился Борис Надеждин. Он, что не работает, не пропускает ни одной тусовки? На что он живёт, являясь многодетным отцом? Говорил о том, что прочитал программы всех кандидатов и даёт своё заключение. О программе президента сказал так: "Это святое, говорить не буду". 20 миллионов нищих - это святое. На этих тусовках нет ни одного нормального человека из рабочих, крестьян, низовых бюджетников. Миллионеры рассказывают народу как они живут хорошо не обращая внимания на народ, который своим трудом делает их богачами.

Неужели Геннадий Андреевич думает, что самовыдвиженец запретит СМИ рассказывать о жизни кандидата П.Грудинина, о его счетах за бугром, о его родственниках, которые участвуют в бизнесе организованном Павлом Николаевичем. Он что ... сам будет выступать против себя. Г.Зюганов потерял чувство меры. Для лидера партии КПРФ это унизительно бегать к президенту и просить защиты. Надо бегать к народу, а не к президенту, которого вы хотите заменить, выдвигая своего кандидата. Вы сами окончательно потеряли авторитет среди нищего народа. Может и проголосую за вашего кандидата, но за вас никогда.

Смотрите на предсмертого Н.Белых. Каким красавцем был на гражданке. Спортсмен, здорово ругал правительство, что партии "СПС" не дают порулить. Дали, порулил и в тюрьму. И сразу пропало здоровье и гонор упал до позора. Он не знал, что в сумке иностранная валюта. Оказывается поехал в столицу и встретился с взяткодателем в ресторане с одной целью принять подарок по случаю дня рождения. По сравнению Белых на гражданке и теперь это два разных человека. Первый с гордо поднятой головой проповедовал политику своей партии, а теперь по своей воле оказался слизняком. Чтобы остаться человеком надо держать свою марку и в заключении. Вот она деградация сословия чиновников.

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