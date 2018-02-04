Умерьте аппетиты

Открытое письмо протоиерею Н.Булгакову

23 января 2018 года, в 100-летнюю годовщину (по старому стилю) опубликования Советом Народных Комиссаров РСФСР знаменитого Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, видный православный публицист, член Союза писателей России протоиерей Николай Булгаков выпустил статью «О неотделимости Церкви от государства и школы от Церкви».

Здравствуйте, протоиерей Николай Булгаков!

С интересом прочел Вашу заметку, где Вы делаете попытку развернуть критику последствий принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Скажу честно, мне – Вашему оппоненту – нравится Ваша убежденность в своей же правоте и восхищает смелое стремление добиться превращения современной России в «Царство Христово на Земле». В самом деле, как говорится, «стучите, и отворят вам».

Но будучи человеком убежденным, пожалуй, ничуть не меньше Вашего, имею кое-что Вам возразить, а быть может, даже и предостеречь. В последнем случае, разумеется, не Вас, а организацию, к которой Вы имеете честь принадлежать.

Вот посмотрите, что Вы пишите, и как это у Вас нескладно получается.

Вы сетуете на то, что Декрет об отделении церкви от государства якобы санкционировал «разграбление собранного верующим народом церковного имущества» советским государством.

Зачем же Вы, упрекая большевиков в покушении на церковное достояние, лукавите и умалчиваете о том, сколь активную конфискационную политику вели задолго до 1918 года в отношении РПЦ отнюдь не христопродавцы с красным знаменем, а самые что ни на есть помазанники божии? Ведомо ли Вам, отче, что еще Петром I у церкви было отобрано 8,8 млн. десятин земли и более 2 млн. крепостных (да-да, живых людей, которых продавали и покупали аки животных для хозяйственных целей)? Знаете ли Вы о секуляризацонной реформе Екатерины II, которая пошла еще дальше и практически полностью экспроприировала все церковное имущество в 1764 году? Вы спросите, а что же тогда национализировала безбожная советская власть? Дело в том, что, как всякий арендатор, церковь в рыночных условиях имела, естественно, статус экономического агента, и в результате к 1917 году у нее в руках вновь оказалось более 8 млн. десятин земли, 424 476 тыс. рублей капитала, 84 завода, около двух тысяч доходных домов и гостиниц, молочные фермы, скотные дворы, конюшни, пасеки. Это при том, что на содержание церкви выделялись еще и немалые средства из государственной казны!

Да, обсуждаемым нами Декретом все имущества церковных обществ объявлялись «народным достоянием». При этом здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, а не для коммерции, никем не отнимались, а напротив, отдавались в бесплатное пользование соответственным группам верующих. Хочется спросить: а что, собственно, Вас не устраивает в таком правовом положении религиозных организаций? Отсутствие в собственности Московского патриархата земли, заводов и доходных домов? Извините, но уравнительная политика первых лет Советской власти не была направлена специально против РПЦ. Эта политика была выстрадана многовековой борьбой русского мужика за землю и волю. И большевики, которые не хотели становиться самоубийцами или палачами народа, эту волю, разумеется, приняли.

По Вашему мнению, церковь на Руси «объединяла все сословия, всех делала братьями и сестрами».

Ой ли, батюшка? Вы же прекрасно знаете, что православное духовенство при царизме было на особом положении. Стоит ли напоминать, что в отличие от подавляющего большинства рядовых прихожан, пастыри в России относились к привилегированному сословию и были свободны, в частности, от подушной подати, от рекрутской повинности, от телесных наказаний? А помните, как назывались иные, нижестоящие по отношению к дворянам и духовенству сословия? «Тяглые», «податные», «подлые». Какое уж тут «объединение всех сословий»… Существовало это позорное деление на сорта вплоть до 1917 года, когда русские рабочие и мужики силой заставили власть считать себя людьми, гражданами, а не просто трудовой скотинкой. Скажите, Вы и сегодня считаете тот старый порядок жизни справедливым, «братским и сестринским», «божьим»?

По вашему мнению, большевики мечтали о том, чтобы «отделить Русскую Церковь от Русского государства, которое было во многом создано этой Церковью, было плоть от плоти ее, ею вымаливалось, вдохновлялось, крепло, получило главный смысл своего существования, смысл ратных подвигов народа, который жизни земной не жалел, сражаясь за Веру, Царя и Отечество».

Полноте батюшка. Ведь Вы, без сомнения, полагаете себя патриотом. Зачем же вы, минимум на полтора столетия усекаете историю русской государственности? Поверьте, она сложилась и была весьма крепка, еще до знаменитого акта владимирского крещения. Известно, например, что та «докрещенская» Русь успешно вела хозяйственное строительство и дипломатическую политику, разгромила Хазарский каганат, завоевала Болгарское царство, мерялась силами с таким мощным противником как Византия.

А теперь вспомните о том, как сражалось за «Веру, Царя и Отечество» русское войско в последней для романовской империи войне. «Всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск», - так оценивало обстановку на фронте осенью 1916 года Петроградское жандармское управление. Вряд ли можно найти более объективный в данном случае источник. Ведь такие донесения предназначены не для пропаганды. Или Вы будете утверждать, что причиной горьких поражений была агитация безродных космополитов-ленинцев? Тогда обратитесь к авторитету царских военачальников, например, Я.А. Слащева, который писал: «Старая армия умирала, поэтому не правы те, кто говорит, что фронт разложили большевики. Нет, несчастные войска разложили не большевики или немцы, а внутренний враг - взяточничество, пьянство, воровство и, самое главное, - утеря ощущения гордости за звание русского офицера». Сегодня уже не секрет, что война 1914-1918 гг. велась за передел мира, за новые колонии и рынки сбыта. Но романовская Россия, имея определенные интересы в Персии, Армении, Галиции, вместе с тем не имела и не могла (в силу ее отсталости) иметь на международной арене тот же голос, которым обладали Англия и Франция. Будучи лишь привилегированным слугой этих государств, Россия, однако, несла на себе главный груз бойни народов. За годы войны русская армия потеряла убитыми более чем какая-либо иная армия, а именно около 2,5 миллионов человек, или 40% всех потерь армий Антанты. И если в первые месяцы войны солдат мало рассуждал о происходящем, то годы горьких поражений, голодовок, болезней и смертей сделали свое дело. Твердая убежденность в бессмысленности происходящего проникла в сознание все большего количества фронтовиков. Иными словами, это была «не наша драка»! И одетые в солдатские шинели и матросские куртки крестьяне и рабочие поняли это и сказали царизму: «Кончай войну». А вот царизм не понял и получил в ответ всенародного пинка. Кто же виноват?

Вы, уважаемый протоиерей, нашли «божий промысел» в победах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. «Господь помиловал Россию – Матерь Божия заступила – и страна вышла из самой страшной в истории человечества войны». Утверждая это, Вы принижаете подвиг десятков миллионов людей, подвиг Человека, а вовсе не «раба божьего», которому непременно требуется милость свыше. Причиной, позволившей нашему народу переломить хребет фашизму, и выйти, в отличие от Первой мировой войны, победителем в этой невиданной схватке, была не милость божья, а советский социалистический строй, впервые в истории поставивший на пьедестал высшего почета Человека Труда, а не вельможу, барина или продавца билетов в рай. За это и дрались наши предки – и генерал, и рядовой. Дрались за страну, за мир, за свою Советскую власть, которая дала им, бывшим «ничем», возможность стать «всем». Именно это ощущение битвы за свое, а не навязанное устройство жизни и предопределило Великую Победу 1945 года …

Но поговорим, все же, и о делах сегодняшних.

Вот Вам претят совсем уж безобидные формулировки 14-й статьи нашей теперешней Конституции, провозглашающей светский характер государства. Для Вас «термин «светский» – это на самом деле ширма для безбожия». Вы пишите: «Декрет на слуху и сегодня. Его главная идея об «отделении» перекочевала и в ныне действующие юридические нормы!». А чего же Вам хотелось бы, отче? Возвращения для РПЦ статуса «первенствующей и господствующей»? Но позвольте, это возвращение и так происходит у нас на глазах. Конечно, в России пока нет уголовного наказания за отказ от православного исповедания, но за «оскорбление чувств верующих» уже наказывают и активно. Только добавит ли симпатий РПЦ привлечение ею репрессивных институтов на свою сторону?

Посмотрите, что происходит. В годы перестройки церковь получила весомый кредит доверия граждан, но как она им воспользовалась? В острейшем споре между богатыми и бедными, имущими и неимущими, вы однозначно заняли сторону первых.

За последние десятилетия представляемая вами конфессия превратилась в огромную корпорацию, получающую немалые и не облагаемые налогами доходы. А аппетиты все растут. И вот уже в поле внимания служителей господа не только крупнейшие памятники истории и культуры – Рязанский кремль и Иссакиевский собор, не только земли Соловков и Валаама, но и такие, не имеющие отношения к религиозным задачам объекты, как здание кинотеатра в Калиниграде, корпуса колледжей в Екатеринбурге, детская инфекционная больница в Москве, дом культуры железнодорожников в Пензе, и даже здания гаража и котельной в Иваново. Это лишь малая толика того, о чем чуть ли не ежедневно пишут СМИ. Тут и там мы читаем о вспыхивающих конфликтах из-за желания РПЦ застроить молельными домами очередную зеленую зону. Московская «Торфянка», питерская «Малиновка», парк «Электроаппарат» в Ростове-на-Дону – эти названия стали уже символами настоящих боев местного значения между жителями и церковниками.

Сегодня вы принимаете активное участие в культурной реакции в союзе с властью. И это не только нашумевшие истории с фильмами «Ученик» и «Матильда», заставившие вспомнить о практике публичного доноса из нелюбимых вами 30-х годов. Доходит до того, что жители Красноярска бьются с местной епархией за то, чтобы вместо молельни у них была возможность посещать мемориал покойного певца Хворостовского.

Вы откровенно присягнули властям, став новым идеологическим аппаратом государства. В 1993 году, формально заняв нейтральную позицию, РПЦ своим отказом остановить Ельцина фактически дала ему моральную санкцию на кровавое подавление парламента и его защитников. Затем последовала поддержка правительства в чеченских войнах, как впрочем, и во всех крупных внутри- и внешнеполитических начинаниях. И вот уже в текущем году, на Рождественских чтениях, во время идущей избирательной кампании, лидер якобы стоящей вне политики церкви Патриарх Кирилл подробно рассказывает о «большой популярности» претендента № 1 на президентское кресло и призывает россиян «проявить дисциплинированность и организованно придти на избирательные участки 18 марта». После таких приступов лояльности до получения РПЦ статуса государственной церкви (с соответствующими материальными преференциями) осталось совсем немного.

Встав на сторону власть и деньги имущих, вы отринули не только концепцию классового конфликта, но и богатейшие традиции христианского нестяжательства. Выражаясь словами выдающегося поэта и православного, кстати, человека Николая Клюева, вы вновь превратили церковь в «наймита казенного».

Неужели Вам по душе все эти игры в модернизированный цезарепапизм, когда светская и религиозная идеологии объединены в единое целое, а верховный жрец приветливо машет верующим рукой с часами Breguet за 36 тысяч евро? Но в нашей стране между богатыми и бедными – пропасть. И если вы встали на одном краю с первыми, то как к вам рано или поздно отнесется народ?

Ведь Вы – образованный человек – не можете не помнить знаменитые блоковские строки: «Почему дырявят древний собор? - Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой». Вы сегодня боретесь с духом Декрета об отделении церкви от государства. Зачем? Вы, видимо не осознаете, ваше экстремистское желание покончить чохом со всеми остатками светского государства, снова столкнет вас с теми же проблемами, которые встали перед РПЦ 100 лет назад.

А впрочем…

Ведь не мне же, коммунисту, в самом деле, увещевать Вас и ваших коллег по цеху.

Всего наилучшего.

Кирилл Васильев,

Ваш читатель, но, увы – не почитатель