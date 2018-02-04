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Московский листок

Подчинённая Мединского живёт в миллионерской квартире и одних сумочек у неё на 4 миллиона

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 3

минкульт классованенависть
Подчинённая Мединского живёт в миллионерской квартире и одних сумочек у неё на 4 миллиона

На днях в центре Москвы вор ограбил квартиру молодой сотрудницы Минкульта Анны Мурадян. 26-летняя Анна работает советником в департаменте управления делами Министерства культуры РФ. Живет молодая чиновница в Хамовниках, на Гагаринском переулке. Самая скромная квартира стоит там 55 000 000 рублей. 

Апартаменты в Хамовниках не спасли ни сигнализация, ни бдительная консьержка. Мужчина по водосточной трубе влез на 2-й этаж и через окно вынес немного наличности и украшений на 300 000 рублей. Потери могли быть значительно больше, если бы воришка разбирался в брендах и женских сумочках. Оказывается, вор не заметил соболиную шубу девушки за 1,5 миллиона, сумки Kelly за 3 миллиона и целую коллекцию одежды и аксессуаров Chanel. 

Как оказалось, квартира — не единственная радость в жизни Анны Кареновны. У советника Минкульта две иномарки: BMW X5 и Mercedes-Benz G63 AMG. А еще есть милое хобби — коллекционировать дорогие сумочки. Приданое на миллионы: две сумки Hermes Kelly — по 1,5 миллиона каждая, сумка Chanel — 400 тысяч, сумка Louis Vuitton — 150 000 рублей, сумка Chanel Vintage — 850 тысяч рублей, сумка Gucci — 200 тысяч. Итого только сумочек на 4 600 000 рублей.

Между тем, не утихает скандал после увольнения преподавателя Таганрогского металлургического техникума, заслуженного учителя России Виктора Макаренко. Он был уволен с должности вскоре после того, как написал обращение премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, в котором пожаловался на отсутствие индексации зарплат педагогам. В Министерстве образования Ростовской области заверяют, что эти два факта между собой никак не связаны. 

Как сообщает портал 161.ru, члены педагогического коллектива во главе с Макаренко ранее потребовали от Министерства образования и лично от губернатора Василия Голубева объяснить, почему нарушается трудовое законодательство РФ. 

Авторов обращения возмутил тот факт, что в постановлении властей от 2016 года "Об оплате труда работников государственных бюджетных государственных учреждений системы образования Ростовской области" для педагогов предусматривается размер ставки в размере 8289 рублей. Точно такую же зарплату они получали в 2012 году. 

"Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50 процентов. А где же положенная по статье 134 ТК РФ индексация? По данным Росстата, прожиточный минимум на Дону составляет более 10000 рублей. При ставке в 8289 рублей в месяц после уплаты налогов остается 7211 рублей. Только для того, чтобы преподавателю по доходам дотянуться до прожиточного минимума в регионе, его зарплату должны поднять на 40 процентов, но этого нет даже в намерениях", - заявили преподаватели, отметив, что исполнение майских указов президента Владимира Путина "успешно саботируется".

От редакции: О, эти майские указы 2012-го!.. Много там было чего обещано, и считать, что всё обещанное не дошло до народа только по вине неких саботажников - крайне наивно. Но это не повод, конечно, увольнять заслуженного преподавателя. Ещё Путин тогда, когда трон под Медведевым и под ним зримо шатался, когда правящий класс мог перестать быть правящим - обещал создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Но - даже рабочие места в старых советских техникумах, где получают по 8 тысяч рублей - и те-то не сохраняются за педагогами... Причём, правящей сволочи не надо прикладывать для этого никаких деструктивных усилий - грызутся между собой полунищие педагоги из патриотических чувств. Мол, не пиши, гад, не жалуйся на нищету господам-богатеям! А то и последнего лишим...

А вот у чувих из подтанцовки Мединского - всё вон, как клёво. Продать одну такую квартиру оной такой чувихи-брюнетки, большой специалистки по культуре - и много можно педагогов в Таганроге и не только в Таганроге накормить! А депрессивных регионов много, и много советских полунищих техникумов в них, а "советниц по культуре" в миллионерских элитных квартирах, "советниц" с карими глазами и длинными ногами - тоже, наверное, штук сто в Минкульте у Мединского-то... Впрочем, это, наверное, святотатство - мы же мысленно посягаем на святая святых, на неприкосновенность частной собственности...

Д.Ч.  

Новость по теме:

Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой



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Всего комментариев к статье: 3
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Дарья Митина тоже ведет разнузданно-роскошную жизнь,
Андрей Белый написал 04.02.2018 10:14
не вылезает с дорогих заграничных курортов,бахвалится
дорогущими деликатесами,которые пожирает в немереных
количествах,в то время как десятки миллионов рабочих и крестьян
голодают и терпят лишения.
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(без названия)
Голос вселенной написал 04.02.2018 09:50
Терпилы, так и будете дохнуть пока не осознаете, что пора послать маскаля-паразита подальше
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.02.2018 06:54
Живет тот, кто дружит с путиным, остальные ВЫЖИВАЮТ!!! Хотите чтобы так и продолжалось?
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