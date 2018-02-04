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Московский листок

Гибель после "победы"

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 24

путин сирия
Гибель после "победы"

В районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов.

Вопрос только один - мы же победили, российские войска выполнили основную боевую задачу.

***

Больше четырех часов продолжалась военно-практическая конференция по итогам спецоперации в Сирии в Национальном центре управления обороной. После ее окончания министр обороны Сергей Шойгу показал Владимиру Путину выставку, посвященную победе над террористами.

https://www.kp.ru/daily/26788/3822587/

Победа над хорошо экипированными террористами в Сирии показала силу российского вооружения. Кроме того, надежность и эффективность показал первый опыт применения высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", — заявил Владимир Путин.

https://360tv.ru/news/vlast/sila-vooruzhenija/

На официальном сайте правительства РФ в честь победы в Сирии было опубликовано распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о создании организационного комитета по проведению в стране Года добровольца. 

***

Так кого разгромили российские войска в Сирии, если, оказывается, российский штурмовик Су-25 летал наносить удары по территории, которую по-прежнему контролирует Джебхат-ан-Нусра, запрещенная в России, но почему-то открыто действующая в освобожденной от террористов Сирии.

Более того, пилот погиб, потому что он попал на территорию, контролируемую террористами, и ему не смогли ничем помочь. То есть не полиция выехала, и даже не подразделение "Антитеррор", как бывает, когда где-то объявляется группа террористов.

Нет, в ответ российская авиация только лишь смогла нанести удар с воздуха. Войти туда по земле, очевидно, возможности нет. 

Обычно победу представляют несколько иначе...

А.Б.



Рейтинг:   4.72,  Голосов: 29
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Всего комментариев к статье: 24
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
весточка добра написал 04.02.2018 10:36
ви таки будете смеяться, но бармалеи сбили птичку!
можно долго смеяться над бледной молью Шаломов-Кабаевым. Кого он там вывел, кого он там победил...
Можно долго смеяться что же за гаBH0 "самолет" если его сбивают бармалеи из детской рогатки.
привет экспорту вооружений! продемонстрировали в сирии товар лицом.
скоро негры насмотревшись подобных демонстраций хавно от сухого-уралвагонзавода перестанут брать!
Монголы призадумались. Если у рашки никуда негодные картонные самолеты, надувные танки, падающие ракеты -
монгольская кавалерия вполне способна дойти до волги-итиля, вернув казань в родное татаро-монгольское гнездо.
А что думают о боеспособности рашки и какие планы строят Китай, Япония и девушка ната?
К сути.
Птичка бомбила бармалеев в Идлибе. Не слышали о такой дыре? Напрасно.
Надысь в Сочах рашка вместе с Эрдоганом, Асадом и прочими бармалеями создала
бесполетную зону безопасности, мол в Идлибе теперча деэскалация, мир-дружба-жрачка.
Эта зона Идлиб выставлялась победой гения дипломатии Лаврова.
Спрашивается - какое право имела птичка в этой бесполетной мирной зоне находиться, тем пача что-либо бомбить?
Веррнна! Никакого! Сами обязались туда не суваться!
Что надо было делать долб...лесным путинцам застигнутых на горячем?
Кричать во всю глотку традиционное - ихтамнет!
Но получилось наоборот - заорали - их там есть!
Шойгу не только признал факт преступления - нарушения рашкой лично взятых международных обязательств,
мало того - он добавил еще один том в дело о преступлениях рашки в Сирии,
объявив о нанесении новых ракетных ударов по зоне деэскалации.
в новости все прекрасно.
рашка бомбит бармалеев(которых и нужно бомбить!) и при этом умывается кровью!
Взаимное уничтожение ховна в природе.
И не только оно! Наимудрейший дипломат Лавров в совбезе ООН проголосовал за создание
трибунала по военным преступлениям в Сирии. За всей ситуевиной о громких победах как-то забыли-
Трибунал по Сирии работает, расследуются бомбардировки и геноцид в Алеппо,
благодаря гениям Шойгу и Лаврову все новые тома пополняются новыми фактами преступлений...
за которые рашке придется ответить!
Весь мир аплодирует стоя.
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Re: все провалы,обломы,позоры,поражения и катастрофы
вася опять 25 написал 04.02.2018 10:29
Ты это раскажи бабушкам-хуябушкам на скамейке сидящим...порвут нах!
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(без названия)
вася опять 25 написал 04.02.2018 10:27
А еще начнется великое восстановление предприятий сирии...,а обезьяны будут все взрывать,партизаны!мать их..!!
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все провалы,обломы,позоры,поражения и катастрофы
лишь укрепляют позицию Утина написал 04.02.2018 10:25
Утин гарант всех наших колоссальных поражений,экономической разрухи,гарант полной интеллектуальной деградации, гарант уничтожения советской науки,гарант деградации искусства,гарант развала великой советской армии и военно-морского флота.
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(без названия)
....... . . написал 04.02.2018 10:15
с одной стороны - в кого попали тот и террорист. с другой стороны - пеняйте на себя.
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тульскому поцреоту от патриота совсем истинного
патриот совсем истинный написал 04.02.2018 09:47
А ты не думай,думать оно вредно,от этого голова болеть начинает.А голова-это кость и кость болеть не может!Хотя вот нога тоже кость,а болит.Вот жопа точно не кость а почему-то не болит?Хрен этих ученых разберешь.Лучше смотреть телевизор,там все объяснят и растолкуют.Как щас помню,когда только бомбить собирались,дядька такой объяснял,фамилия у него еще такая бендерская..о вспомнил,Шевченко,что в Сирии зарыты наши духовные скрепы,русы прямиком из Алеппо пришли в Москву верхом на слонах.Хотя нет слонов они уже тут поймали,ведь все знают,что Россия-родина слонов.Хотя может это не русы,а укры.и не из Сирии,а из Египта?И не на слонах,а на чайках и не пешком,а в плавь?Хотя чайки же летают?Нет,Чайка это прокурор.самый главный и у него есть домик в деревне.Швейцарской?И вообще он не Чайка.а ЮЛДУС?Че то я ребят совсем запутался,тут явно без просветлителя(ну вы сами знаете какого) мозгов не обойтись.Вот просветлюсь.включу телевизор и точно узнаю-победили мы уже или только еще побеждаем,а если победили,то сколько раз.Посмотрю на встречу одного САМОВЫДВИЖЕНЦА с очередными комбайнерами-монтерами,артистами-юмористами, рыбаками и прочими му..ками,какая разница,все-равно в одной Конторе работают. и проникность духом величия и гордости за нашего Величайшего и Всех переигравшего, Мудрейшего и Славнейшего,Честнейшего и Правдивейшего и прочее.прочее.прочее...
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Re: Это - недоработка пресс-служб сирийского и российского президентов
Это Шойгу написал 04.02.2018 09:37
во всем виноват: он на выставку их пригласил? Не пригласил. Вот вам и результат. И теперь его разжалуют в бранд-майоры. Наверное. И победа будет за нами.
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Разгром группировок террористов
мы же победили написал 04.02.2018 09:32
Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флотa
А про победу расскажи вдове пилота.
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Странные дела творятся в мире!
Вот и у нас написал 04.02.2018 09:29
ученик 5-го класса муниципальной школы, двоечник и прогульщик уроков физкультуры, напинал под зад олимпийскому чемпиону - боксеру в супертяжелом весе. И расквасил ему нос.
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Я вот думаю, хотя с непривычки и трудно..
Тульский поцреот написал 04.02.2018 09:16
Но после двух лет наших побед в Сирии у меня появилась одна мысль. И я ее теперь постоянно - вот уже целых два дня - думаю: а на хрена нам эта Сирия? Что нам с того, что одни басмачи там режут других, как баранов? Вот все думаю и думаю.. А потом гоню от себя эту предательскую мысль: разве можно так предавать Россию - даже мысленно?
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Это - недоработка пресс-служб сирийского и российского президентов
Соответствующие должностные лица написал 04.02.2018 09:04
будут наказаны: они не успели довести до сведения террористов информацию, что их победили. До сведения россиян успели, а до сирийской оппозиции -
нет. Поэтому партизаны и пускают поезда под откос. Но скоро им расскажут, что они проиграли, правда восторжествует и в Сирии будет установлен прочный мир. На радость всей России.
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 04.02.2018 09:02
Чего это вы так раскричались?Ну сбили самолет,так это же полное старье, пятидесятилетней давности разработки.Он наверное уже сам разваливался,давно списать собирались,но не знали куда останки девать,свалку наш Экологичный в Балашихе закрыл(хотя воняет еще сильнее),а так пусть этих везде запрещенных и полностью побежденных травит.Вот тут товарищ Рагозин обещал новое сверхоружие применить,батут называется,так всем врагам сразу кирдык настанет!А ежели еще этот батут заправить самым мощным топливом,исключительно рассеянского изобретения,то тогда врагам совсем писец настанет.Я вот сейчас пойду как-раз заправляться,штучки две-три универсального боярышника думаю хватит,что-бы можно было смотреть телевизор.Хотя нет,трех явно мало,могу и не выдержать этого бреда.Возьму четыре.А лучше пять,что-бы вообще ничего не видеть и не слышать ибо такого бреда.что из телевизора и от нашего ВСЕ несется,даже и под боярышником сложно придумать.
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Хай
Позывной написал 04.02.2018 08:53
Объявляю минуту молчания по убиенному Р. Филиппову.
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(без названия)
электроМакс написал 04.02.2018 08:46
Дык, это же дерьмократическая победа! Ну, как у америкосов в Афгане... побеждают уже больше 15 лет подряд, а 70% страны все еще под талибами... =)
А вообще, Кожугеду пора звание генералиссимуса выдавать! Ибо он сам - сплошная победа и войска егойные поголовные победасты! =)
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Re:
Александр Загонов* написал 04.02.2018 07:58
Что значит "еще не вечер" - еще раз победим?
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(без названия)
Тупой написал 04.02.2018 07:55
Да,у соросят и трамповцев праздник.Янки ликуют! Но еще не вечер.....
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жалобы главнокомандующего
Валера............... написал 04.02.2018 07:34
"Всю ночь поднимается медленно в гору,а утром поссал и опять с ноготок"
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однако
насрать написал 04.02.2018 04:46
А где наши вундервафли, про которые любит свистеть Рогозин, которые якобы уводят ракеты от самолета? Всякие там "краснухи", синюхи и прочие белочки от которых пиндосы обсираются?
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Скучно, девочки
Радар написал 04.02.2018 04:20
В Сирии мы победили. Там у нас уже 6 баз.
Пора победить олигархов и собчачек-чубайсов
и прочую мафию.
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(без названия)
г жопинск написал 04.02.2018 03:39
ослу рога что козлу права а лечику удостоверение.
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