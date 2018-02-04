Гибель после "победы"

В районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов.
Вопрос только один - мы же победили, российские войска выполнили основную боевую задачу.
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Больше четырех часов продолжалась военно-практическая конференция по итогам спецоперации в Сирии в Национальном центре управления обороной. После ее окончания министр обороны Сергей Шойгу показал Владимиру Путину выставку, посвященную победе над террористами.
https://www.kp.ru/daily/26788/3822587/
Победа над хорошо экипированными террористами в Сирии показала силу российского вооружения. Кроме того, надежность и эффективность показал первый опыт применения высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", — заявил Владимир Путин.
https://360tv.ru/news/vlast/sila-vooruzhenija/
На официальном сайте правительства РФ в честь победы в Сирии было опубликовано распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о создании организационного комитета по проведению в стране Года добровольца.
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Так кого разгромили российские войска в Сирии, если, оказывается, российский штурмовик Су-25 летал наносить удары по территории, которую по-прежнему контролирует Джебхат-ан-Нусра, запрещенная в России, но почему-то открыто действующая в освобожденной от террористов Сирии.
Более того, пилот погиб, потому что он попал на территорию, контролируемую террористами, и ему не смогли ничем помочь. То есть не полиция выехала, и даже не подразделение "Антитеррор", как бывает, когда где-то объявляется группа террористов.
Нет, в ответ российская авиация только лишь смогла нанести удар с воздуха. Войти туда по земле, очевидно, возможности нет.
Обычно победу представляют несколько иначе...
А.Б.
весточка добра написал 04.02.2018 10:36
можно долго смеяться над бледной молью Шаломов-Кабаевым. Кого он там вывел, кого он там победил...
Можно долго смеяться что же за гаBH0 "самолет" если его сбивают бармалеи из детской рогатки.
привет экспорту вооружений! продемонстрировали в сирии товар лицом.
скоро негры насмотревшись подобных демонстраций хавно от сухого-уралвагонзавода перестанут брать!
Монголы призадумались. Если у рашки никуда негодные картонные самолеты, надувные танки, падающие ракеты -
монгольская кавалерия вполне способна дойти до волги-итиля, вернув казань в родное татаро-монгольское гнездо.
А что думают о боеспособности рашки и какие планы строят Китай, Япония и девушка ната?
К сути.
Птичка бомбила бармалеев в Идлибе. Не слышали о такой дыре? Напрасно.
Надысь в Сочах рашка вместе с Эрдоганом, Асадом и прочими бармалеями создала
бесполетную зону безопасности, мол в Идлибе теперча деэскалация, мир-дружба-жрачка.
Эта зона Идлиб выставлялась победой гения дипломатии Лаврова.
Спрашивается - какое право имела птичка в этой бесполетной мирной зоне находиться, тем пача что-либо бомбить?
Веррнна! Никакого! Сами обязались туда не суваться!
Что надо было делать долб...лесным путинцам застигнутых на горячем?
Кричать во всю глотку традиционное - ихтамнет!
Но получилось наоборот - заорали - их там есть!
Шойгу не только признал факт преступления - нарушения рашкой лично взятых международных обязательств,
мало того - он добавил еще один том в дело о преступлениях рашки в Сирии,
объявив о нанесении новых ракетных ударов по зоне деэскалации.
в новости все прекрасно.
рашка бомбит бармалеев(которых и нужно бомбить!) и при этом умывается кровью!
Взаимное уничтожение ховна в природе.
И не только оно! Наимудрейший дипломат Лавров в совбезе ООН проголосовал за создание
трибунала по военным преступлениям в Сирии. За всей ситуевиной о громких победах как-то забыли-
Трибунал по Сирии работает, расследуются бомбардировки и геноцид в Алеппо,
благодаря гениям Шойгу и Лаврову все новые тома пополняются новыми фактами преступлений...
за которые рашке придется ответить!
Весь мир аплодирует стоя.
вася опять 25 написал 04.02.2018 10:29
вася опять 25 написал 04.02.2018 10:27
лишь укрепляют позицию Утина написал 04.02.2018 10:25
....... . . написал 04.02.2018 10:15
патриот совсем истинный написал 04.02.2018 09:47
Это Шойгу написал 04.02.2018 09:37
мы же победили написал 04.02.2018 09:32
А про победу расскажи вдове пилота.
Вот и у нас написал 04.02.2018 09:29
Тульский поцреот написал 04.02.2018 09:16
Соответствующие должностные лица написал 04.02.2018 09:04
нет. Поэтому партизаны и пускают поезда под откос. Но скоро им расскажут, что они проиграли, правда восторжествует и в Сирии будет установлен прочный мир. На радость всей России.
патриот совсем истинный написал 04.02.2018 09:02
Позывной написал 04.02.2018 08:53
электроМакс написал 04.02.2018 08:46
А вообще, Кожугеду пора звание генералиссимуса выдавать! Ибо он сам - сплошная победа и войска егойные поголовные победасты! =)
Александр Загонов* написал 04.02.2018 07:58
Тупой написал 04.02.2018 07:55
Валера............... написал 04.02.2018 07:34
насрать написал 04.02.2018 04:46
Радар написал 04.02.2018 04:20
Пора победить олигархов и собчачек-чубайсов
и прочую мафию.
г жопинск написал 04.02.2018 03:39