Гибель после "победы"

В районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. В Минобороны подтвердили гибель пилота. По неподтвержденным данным, его имя — Роман Филиппов.

Вопрос только один - мы же победили, российские войска выполнили основную боевую задачу.

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Больше четырех часов продолжалась военно-практическая конференция по итогам спецоперации в Сирии в Национальном центре управления обороной. После ее окончания министр обороны Сергей Шойгу показал Владимиру Путину выставку, посвященную победе над террористами.

https://www.kp.ru/daily/26788/3822587/

Победа над хорошо экипированными террористами в Сирии показала силу российского вооружения. Кроме того, надежность и эффективность показал первый опыт применения высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", — заявил Владимир Путин.

https://360tv.ru/news/vlast/sila-vooruzhenija/

На официальном сайте правительства РФ в честь победы в Сирии было опубликовано распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о создании организационного комитета по проведению в стране Года добровольца.

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Так кого разгромили российские войска в Сирии, если, оказывается, российский штурмовик Су-25 летал наносить удары по территории, которую по-прежнему контролирует Джебхат-ан-Нусра, запрещенная в России, но почему-то открыто действующая в освобожденной от террористов Сирии.

Более того, пилот погиб, потому что он попал на территорию, контролируемую террористами, и ему не смогли ничем помочь. То есть не полиция выехала, и даже не подразделение "Антитеррор", как бывает, когда где-то объявляется группа террористов.

Нет, в ответ российская авиация только лишь смогла нанести удар с воздуха. Войти туда по земле, очевидно, возможности нет.

Обычно победу представляют несколько иначе...

А.Б.