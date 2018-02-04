Москва избавляется от троллейбусов и привыкает к выхлопам солярки, КНДР - наоборот

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой совершил ночную поездку по Пхеньяну на новом троллейбусе, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи. В поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.

Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума, отмечается в сообщении ЦТАК. Он заявил, что новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.

Несколькими днями ранее Ким Чен Ын посетил троллейбусный завод Пхеньяна, ознакомился с работой цехов и отметил, что именно этот экологичный вид транспорта должен стать основным для Пхеньяна.

Кстати, столь, казалось бы, частный вопрос, как производство троллейбусов - тоже часть политики КНДР, которую по-русски можно было бы назвать одним словом: самообеспечение. И это мирное, гражданское машиностроение, как ни странно - тоже лежит в русле здравой, оптимистической реакции социалистической Кореи на милитаристские выпады США, на санкции США.

Так, 13 января газета «Нодон синмун» в авторской статье подчеркнула, что империалисты беснуются и потрясают своими ядерными ракетами, чтобы преградить бурное развитие независимых народов, идущих по пути самостоятельности. Но никакая внешняя сила не сможет преградить продвижение народов мира по пути социального прогресса - идущих самостоятельно, держа в своих руках свою судьбу.

В статье отмечено и следующее: "Самостоятельность – это уже правота и победа. Если с твердыми убеждениями свободные от империалистического диктата народы будут бороться на основе правильной методики, то непременно одержат победу. Следует твердо придерживаться независимости в политике, добиться самостоятельности в экономике и укрепить самооборону в защите страны. Страны, стремящиеся к самостоятельности, должны сплотиться и бороться за укрепление международной справедливости. Империалисты больше всего боятся крепкой сплоченности и солидарности народов мира и их продвижения по пути самостоятельности. Если большинство народов мира, высоко неся знамя самостоятельности, знамя справедливости, будут сплачиваться и бороться, то могут сорвать любые агрессивные происки и агрессивные стратегии империалистов. Прогрессивные народы мира должны убеждаться на собственных достижениях в том, что самостоятельность – это уже правота и победа, и смело развернуть борьбу против империализма и однополярности."

Днём ранее, 12-го января уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын осмотрел реконструированный историко-революционный музей в ГАН (Государственной Академии наук ). Внимательно изучая драгоценные исторические материалы и реликвии, он сказал, что ГАН, основанная в декабре 1952-го года по личной инициативе великого вождя, смогла пройти достойный путь развития под руководством нашего вождя и Полководца. Он подчеркнул, что товарищи должны тщательно проводить идеологическое воспитание через прекрасно реконструированный историко-революционный музей и вселять во всех ученых твердое убеждение, что у науки нет границы, но у нас есть база науки и дорогая социалистическая Родина, которой учёные и должны служить наукой, и заниматься наукой только под красным знаменем ТПК. И тем самым необходимо вечно прославлять благородный замысел великого вождя и великого Полководца.

От редакции: Думая про плачевное состояние РАН, имущество которой передано ФАНО, мы только вспоминаем злую иронию Егора Летова из его знаменитейшей песни "Я купил журнал Корея, там тоже хорошо" - и понимаем, насколько эта ирония была неуместна и в 1980-х, и сейчас: у науки в капиталистической России есть пределы, причём самые зримо-имущественные, эти пределы положил правящий класс в виде ФАНО... И в Корее действительно для науки и не только для неё созданы все условия, а вот в российском осколке СССР, который под песенки ГО рушили в 1991-м - плохо. Но от науки вернёмся к троллейбусам. Которые незабвенный модернизатор городской инфраструктуры товарищ Киров так спешил первым запустить в Ленинграде, родине социалистической революции, в начале 1930-х - это пока по Москве ещё катались телеги, топтались кобылки...

А вот город Москва - столица далеко не империалистической державы (если только мы не говорим о сырьевом империализме), - наоборот, от троллебусов освобождается. Видимо, мэр Собянин счёл некими экологическими излишками троллейбусы "Б", 10-й, 15-й, 3-й, 31-й (Садовое Кольцо, Бульварное Кольцо) - и сэкономив на чистом воздухе для жителей ЦАО, пустил по этим маршрутам автобусы, чадящие соляркой... При этом не Путинская Россия вовсе, а КНДР испытывает сейчас энергетическую блодкаду, и если говорить об экономии (электричества), то она куда актуальнее в КНДР. Но тут, наоборот, всё новые троллейбусы выходят на маршруты, а в Москве всё новые маршруты троллейбусов заменяет миллионер Ликсутов автобусами... Вот такая странная, обратная пропорциональность. А техническая культура - это ведь тоже культура, часть уровня общественного развития. И даже в таком, малом, выражается социальный регресс, охвативший Путинскую Россию.

Д.Ч.