Воры готовы вернуться из Лондона, если государь и родина их простят

Список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от российского правосудия и желающих вернуться на родину, передан главе государства Владимиру Путину. Об этом в воскресенье сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По словам бизнес-омбудсмена, он будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не раскрыл фамилии бизнесменов в этом перечне, но уточнил, что в списке более десятка имен. Он также добавил, что «пока список окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения».
Титов добавил, что страна в скором времени может потерять статус «убежища для богатых», если будет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов. «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», — приводит слова бизнес-омбудсмена ТАСС.
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:
- Слушайте, но ведь это же сразу несколько явок с повинной! Мало того, что профессиональный защитник буржуев признаёт, что поддерживает связь с ворами, с врагами России, которые тут наворовали, а в Лондоне припеваючи живут, так он ещё и Путина священного и непрерикаемого этим общением "засветил". Ведь не в Лондоне ли проживает некто Абрамович - большой друг Путина? А у Абрамовича всё чисто по части легализации и налогообложения "честно заработанного" в РФ? Да и каков "пиар" самого кандидата в президенты Титова, если он вот так, во всеуслышание докладывает президенту действующему: "система перекачки денег из РФ в Лондон работает хорошо, только вот отдельные сбои портят картину, какие-то из буржуев воруют уж слишком явно, и они бы хотели вернуться в РФ, только ты, господин президент, уж амнистируй их и их капиталы заранее, зато сколько налогов они с собй привезут, сколько рабчих мест создадут!.." Ну, и "оппозиционный" Чичваркин тоже истосковался в своём поместье по родине, а вот Усманов-то вряд ли окажется в этом списке, он же недавно орден путинский получил "за благодеяния". Может, на Васильевском спуске ещё один митинг организовать, только не который "санкции против России" (против двух сотен миллиардеров и миллионеров околопутинских) будет всенародно осуждать, а который распахнёт широко объятия народа всем тем, кто успешно его обворовывал в 90х и нулевых - "возвращайтесь, мы всё простим"? Дарю идею Кириенко и администрации президента - плакатики сине-бело-красные уже можно печатать на принтерах, вчерашние неплохо получились.
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nikitapugarov написал 04.02.2018 22:51
неизвестный написал 04.02.2018 20:20
паскуду и просто мерзавца.
комитет написал 04.02.2018 18:48
Игорь Рыклин написал 04.02.2018 14:30
что Россия это последнее прибежище негодяев.Потому,что тут полно патрио-
тов.Под шумок наворовав(по-еврейски напредпринимав),они массово,под одоб-
рение и награды Главного препринимателя.рванули в теплые страны и роскош-
ные края.Все шло как надо!Но то ли бог,то ли черт послал на Землю Трампа,
который ничего не предпринимал,а честно тратил свои кровные и наваривал
согласно законам экономики.И задался он вопросом:откуда у Абрамовича и
иных шмулькевичей вдруг появились миллиарды и яхты?И в мире запахло жаре-
ным.И кинул клич Спаситель: вертайтесь,я все прощу и дам новые безвозв-
ратные кредиты и отменю налоги, мы же все одна Семья!
И забегали воры-омбудсмены предчувствуя новый навар!И народ России стал
жить в новом страхе перед нашествием негодяев и новых поборов .
мутаборг 77 написал 04.02.2018 13:29
встретить написал 04.02.2018 13:22
Лис написал 04.02.2018 13:14