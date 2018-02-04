За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

Вот ставлю материал с "восстановительного" съезда Левого фронта.

"Как восстановительного? - спросите вы, - а кто же выдвигал Грудинина на своем голосовании?" Выходит, что никто...

Меня часто упрекают, что я достаточно резко выступаю против Грудинина - это вы, наверно, забыли, как я выступаю резко. Но я действительно считаю, что Грудинин - это "самозакапывающаяся могила КПРФ", а никакая не альтернатива Путину. Впрочем, КПРФ давно умерла и сейчас мы наблюдаем "жизнь после смерти", чудовище Франкенштейна, слепленное из разных частей различных покойников. Вот и от "Единой России" отвалился Грудинин, и КПРФ тут же пришлепала его себе на видное место.

Всего лишь один момент - вы увидите на видео: Грудинина от его вернейших сторонников отделяет здоровый такой охранник, даже чтоб подойти и передать наказы Левого фронта, Удальцов просит разрешения... Казалось бы, чужие там не ходят - от кого тебя оборонять? Весьма наглядный пример полной взаимной чужеродности Грудинина и левого движения.

Уж и не знаю, сколько клубники и яблок нужно было завезти...

Впрочем, в президиуме нет ни одного из тех, кто создавал Левый фронт в 2005-м году. Удальцов пришел в организацию в 2008-м. Но и из состава президиума 2008-го года в сегодняшнем - тоже только один Удальцов.

И Максим Шевченко. С выступлением, представляющим собой карикатуру на ленинскую национальную политику.

"Максим Калашников: приобрести в качестве лица своей кампании такую одиозную личность, как кремлевский пропагандист М.Шевченко, переквалифицировавшегося из защитника исламистов в "левого"? Толкающего уже сейчас одиозные работы Ленина (отправленные в утиль Сталиным) о том, что русский язык надо лишить статуса государственного?"

Максим Калашников не совсем прав - никакой, отдельной от сталинской, ленинской наиональной политики не было. С самого первого дня советского правительства Сталин возглавлял наркомнац, и именно он формировал национальную политику партии. И, надо сказать, достаточно успешно. И то, что в империи, населенной наполовину нерусскими народами, большевики поддерживали наиональные меньшинства, и позволило им выиграть гражданскую войну и консолидировать общество. А заодно и спасти страну, которая к октябрю 1917 года уже перестала существовать как единое целое. И ведь 70 лет существовала страна именно благодаря ленинско-сталинской национальной политике. А вот распаду страны предшествовало создание отдельной КП РСФСР, в которой и выдвинулся, кстати, Зюганов, до того незаметный клерк в идеологическом отделе ЦК КПСС, руководимом Яковлевым, одним из могильщиков СССР и партии.

В своем выступлении Максим Шевченко выступил, фактически, прямым оппонентом Зюганова - смотрите хотя бы материалы Х съезда КПРФ по "русскому вопросу".

"Х съезд КПРФ от имени коммунистов, миллионов сторонников партии предложил обществу следующую программу решения русского вопроса в современных исторических условиях:

1. Реальное равенство представительства русских, как и всех народов России, в государственных органах управления снизу доверху.

2. Устранение всяких препятствий для национально-культурной самоорганизации русских на всей территории страны.

3. Принятие мер, наказывающих по всей строгости закона за любые проявления русофобии как экстремистской формы разжигания межнациональной розни. Будь то высказывания первых лиц государства, оскорбляющие русский народ, или бытовые конфликты в общественных местах.

4. Адекватное присутствие русских в информационной и культурной сферах. Особенно — в средствах массовой информации.

5. Равенство возможностей для русских и всех других народов России в области деловой активности и предпринимательства.

6. Защита русского языка. Прекращение искусственной “американизации” нашей жизни, особенно в прессе и на телевидении.

7. Охрана исторических святынь и памятников русской истории.

8. Защита наших соотечественников за рубежом. Использование всех возможностей государственного и общественного воздействия на правящие режимы тех государств, где попираются культурные, гражданские и социально-экономические права русских.

9. Активное противодействие попыткам духовной агрессии против русского народа, его национально-культурных традиций. А также насаждению тоталитарных сект, других религиозных суррогатов “нового мирового порядка”, дискриминации православных на территории исторической России".

В 2007 году было принято постановление «О задачах КПРФ по защите русской культуры как основы духовного единства многонациональной России», еще сильней укрепившее партию на пути "русского вопроса".

Именно 2007 год стал вехой в истории КПРФ - партия начала бороться с мифическим "неотроцкизмом" в своей среде, изгнав из партии добрую половину коммунистов. Из партии исключались активисты, руководители, даже депутаты разных уровней - даже за 10 процентов того, что сказал Максим Шевченко.

Широкую популярность приобрела цитата из постановления "Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ": "Вопреки резолюции X съезда КПРФ «Коммунисты и русский вопрос» и решениям IX совместного Пленума ЦК и ЦКРК о соединении политических и духовных форм борьбы, наполнении классового сознания трудящихся нравственно-духовным смыслом, накоплении сил для осуществления социалистической революции «барановская группа» упорно сталкивает КПРФ с победного ленинского на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемой фактически в интересах прозападной буржуазии, а не российского народа и ведущей к полной оккупации России силами НАТО".

И тут вдруг, на фоне партийной традиции "охоты на ведьм" - и выступление Максима Шевченко...

«Русские люди в нынешний переломный, ответственный момент своей истории должны собраться и коллективно защищать принципы и основы своего национального существования, - заявлял Г.А.Зюганов в 2009-м году. - На русских, как государствообразующем народе, лежит особая ответственность за сохранение Российской Федерации. Мы, русские, другие коренные народы вместе собрали эти земли. Мы обязаны вместе защищать наши традиции, духовность, образ жизни».

А Максим Шевченко, явно претендующий если не на лидерство, то на роль "второго лица" в Левом фронте - высказывается прямо против.

«Откровенно русофобским является государственное телевидение, становящееся все более подлым и разрушающим. С экранов день и ночь показывают игру на деньги, насилия и убийства, ржущие и гогочущие рожи. Современное федеральное телевидение - это информационно-психологическое оружие, стреляющее по традиционной русской культуре, духовности, образу жизни», - говорит Зюганов.

А Шевченко как раз и является одним из лиц этого телевидения...

Максим Калашников пишет: "Жаль, что Грудинин не остался на съезде и не поправил Шевченко. Кстати, второй раз не поправил. Шевченко говорит о репрессиях против исламских организаций. А о репрессиях против русских патриотов – ни слова".

И не поправит! Потому что не может актер выступать против режиссера и сценариста - выгонят пинками со съемочной площадки.

И не будет ничего говорить Грудинин в защиту политических заключенных. Много он говорил в защиту того же Удальцова и Развозжаева пять лет назад? Ну хоть полслова, хоть полунамеком...

Вот и сейчас с 25 января находится в Бутырском СИЗО Петр Милосердов, отлично знакомый Грудинину, руководивший пять лет назад его избирательной кампанией. И, кстати, арестованный по 282-й статье.

Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ

Казалось бы, возвысь голос, тебе даже на выборах такая позиция зачтется. Но молчит. В сценарии ничего про это нету.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск