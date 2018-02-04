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Московский листок

За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 17

путин кпрф зюганов грудинин

Вот ставлю материал с "восстановительного" съезда Левого фронта. 

"Как восстановительного? - спросите вы, - а кто же выдвигал Грудинина на своем голосовании?" Выходит, что никто...

Меня часто упрекают, что я достаточно резко выступаю против Грудинина - это вы, наверно, забыли, как я выступаю резко. Но я действительно считаю, что Грудинин - это "самозакапывающаяся могила КПРФ", а никакая не альтернатива Путину. Впрочем, КПРФ давно умерла и сейчас мы наблюдаем "жизнь после смерти", чудовище Франкенштейна, слепленное из разных частей различных покойников. Вот и от "Единой России" отвалился Грудинин, и КПРФ тут же пришлепала его себе на видное место.

Всего лишь один момент - вы увидите на видео: Грудинина от его вернейших сторонников отделяет здоровый такой охранник, даже чтоб подойти и передать наказы Левого фронта, Удальцов просит разрешения... Казалось бы, чужие там не ходят - от кого тебя оборонять? Весьма наглядный пример полной взаимной чужеродности Грудинина и левого движения.

Уж и не знаю, сколько клубники и яблок нужно было завезти...

Впрочем, в президиуме нет ни одного из тех, кто создавал Левый фронт в 2005-м году. Удальцов пришел в организацию в 2008-м. Но и из состава президиума 2008-го года в сегодняшнем - тоже только один Удальцов.

И Максим Шевченко. С выступлением, представляющим собой карикатуру на ленинскую национальную политику. 

"Максим Калашников: приобрести в качестве лица своей кампании такую одиозную личность, как кремлевский пропагандист М.Шевченко, переквалифицировавшегося из защитника исламистов в "левого"? Толкающего уже сейчас одиозные работы Ленина (отправленные в утиль Сталиным) о том, что русский язык надо лишить статуса государственного?"

Максим Калашников не совсем прав - никакой, отдельной от сталинской, ленинской наиональной политики не было. С самого первого дня советского правительства Сталин возглавлял наркомнац, и именно он формировал национальную политику партии. И, надо сказать, достаточно успешно. И то, что в империи, населенной наполовину нерусскими народами, большевики поддерживали наиональные меньшинства, и позволило им выиграть гражданскую войну и консолидировать общество. А заодно и спасти страну, которая к октябрю 1917 года уже перестала существовать как единое целое. И ведь 70 лет существовала страна именно благодаря ленинско-сталинской национальной политике. А вот распаду страны предшествовало создание отдельной КП РСФСР, в которой и выдвинулся, кстати, Зюганов, до того незаметный клерк в идеологическом отделе ЦК КПСС, руководимом Яковлевым, одним из могильщиков СССР и партии.

В своем выступлении Максим Шевченко выступил, фактически, прямым оппонентом Зюганова - смотрите хотя бы материалы Х съезда КПРФ по "русскому вопросу".

"Х съезд КПРФ от имени коммунистов, миллионов сторонников партии предложил обществу следующую программу решения русского вопроса в современных исторических условиях:

1. Реальное равенство представительства русских, как и всех народов России, в государственных органах управления снизу доверху.

2. Устранение всяких препятствий для национально-культурной самоорганизации русских на всей территории страны.

3. Принятие мер, наказывающих по всей строгости закона за любые проявления русофобии как экстремистской формы разжигания межнациональной розни. Будь то высказывания первых лиц государства, оскорбляющие русский народ, или бытовые конфликты в общественных местах.

4. Адекватное присутствие русских в информационной и культурной сферах. Особенно — в средствах массовой информации.

5. Равенство возможностей для русских и всех других народов России в области деловой активности и предпринимательства.

6. Защита русского языка. Прекращение искусственной “американизации” нашей жизни, особенно в прессе и на телевидении.

7. Охрана исторических святынь и памятников русской истории.

8. Защита наших соотечественников за рубежом. Использование всех возможностей государственного и общественного воздействия на правящие режимы тех государств, где попираются культурные, гражданские и социально-экономические права русских.

9. Активное противодействие попыткам духовной агрессии против русского народа, его национально-культурных традиций. А также насаждению тоталитарных сект, других религиозных суррогатов “нового мирового порядка”, дискриминации православных на территории исторической России".

В 2007 году было принято постановление «О задачах КПРФ по защите русской культуры как основы духовного единства многонациональной России», еще сильней укрепившее партию на пути "русского вопроса".

Именно 2007 год стал вехой в истории КПРФ - партия начала бороться с мифическим "неотроцкизмом" в своей среде, изгнав из партии добрую половину коммунистов. Из партии исключались активисты, руководители, даже депутаты разных уровней - даже за 10 процентов того, что сказал Максим Шевченко.

Широкую популярность приобрела цитата из постановления "Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ": "Вопреки резолюции X съезда КПРФ «Коммунисты и русский вопрос» и решениям IX совместного Пленума ЦК и ЦКРК о соединении политических и духовных форм борьбы, наполнении классового сознания трудящихся нравственно-духовным смыслом, накоплении сил для осуществления социалистической революции «барановская группа» упорно сталкивает КПРФ с победного ленинского на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемой фактически в интересах прозападной буржуазии, а не российского народа и ведущей к полной оккупации России силами НАТО".

И тут вдруг, на фоне партийной традиции "охоты на ведьм" - и выступление Максима Шевченко...

«Русские люди в нынешний переломный, ответственный момент своей истории должны собраться и коллективно защищать принципы и основы своего национального существования, - заявлял Г.А.Зюганов в 2009-м году. - На русских, как государствообразующем народе, лежит особая ответственность за сохранение Российской Федерации. Мы, русские, другие коренные народы вместе собрали эти земли. Мы обязаны вместе защищать наши традиции, духовность, образ жизни».

А Максим Шевченко, явно претендующий если не на лидерство, то на роль "второго лица" в Левом фронте - высказывается прямо против.

«Откровенно русофобским является государственное телевидение, становящееся все более подлым и разрушающим. С экранов день и ночь показывают игру на деньги, насилия и убийства, ржущие и гогочущие рожи. Современное федеральное телевидение - это информационно-психологическое оружие, стреляющее по традиционной русской культуре, духовности, образу жизни», - говорит Зюганов.

А Шевченко как раз и является одним из лиц этого телевидения...

Максим Калашников пишет: "Жаль, что Грудинин не остался на съезде и не поправил Шевченко. Кстати, второй раз не поправил. Шевченко говорит о репрессиях против исламских организаций. А о репрессиях против русских патриотов – ни слова".

И не поправит! Потому что не может актер выступать против режиссера и сценариста - выгонят пинками со съемочной площадки.

И не будет ничего говорить Грудинин в защиту политических заключенных. Много он говорил в защиту того же Удальцова и Развозжаева пять лет назад? Ну хоть полслова, хоть полунамеком...

Вот и сейчас с 25 января находится в Бутырском СИЗО Петр Милосердов, отлично знакомый Грудинину, руководивший пять лет назад его избирательной кампанией. И, кстати, арестованный по 282-й статье. 

Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ

Казалось бы, возвысь голос, тебе даже на выборах такая позиция зачтется. Но молчит. В сценарии ничего про это нету.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
nikitapugarov написал 04.02.2018 22:55
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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интернационализм это коммунизм
мутаборг 77 написал 04.02.2018 22:44
Мразоота антикоммунистов кпрф продалась за 20,млн долларов вору грудинину. Отрабатывает.
.
А вы, гаспада, о чем тут рассуждаете, гаспада.
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Нацменам - национализм. Русским - коммунизм и интернационализм.
.камуняги - мрази конченные написал 04.02.2018 22:07
А пусть камуняги у нацменов попытают счастье свое камуняцкое. Те их быстро отбреют, мало не покажется.
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Re: клин написал 0
замечание написал 04.02.2018 22:03
"И Грамоту за заслуги перед Отцом нации."- за такой простенький антигрудининг, только на фуфлоновые турецкие помидоры хватит , если кураторы соизволят заплатить конечно.
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камуняги вспомнмли о русских
.камуняги - мрази конченные написал 04.02.2018 21:42
Сто лет гнобили русских, убивали, обворовывали, а теперь, когда полностью исторически и фактически обосралиcь ( другое слово не так будет точно выражать смысл) и деградировали, то вдруг вспомнили о русских, и выдвигают националистические лозунги.
Правда не совсем националистические, все еще не забывают втыкнуть свою многонационалочку.
НЕТ, РУССКИЕ И КОМУНЯГИ, ЭТО ДВЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ И НАДО БЫ РУССКИМ ВСЕХ КАМУНОДРОЧЕРОВ ТРАНСКЛЮИРОВАТЬ. Потому, что где камуняги, там русофобия , ложь, и подлость.
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Re: Re: Re: чОбанов верно подметил, добавлю от себя...
докторжЫдохохлокамунякобаран0мудак0ведДальССкий написал 04.02.2018 21:35
наблюдая за этой максимкой ещЁ с времЁн первых его мельканий на тиви, сначала он вроде бЫ, и как бЫ = за Русских.
Но, это "вроде", и через небольшой временной интеревал из него полезло то, что и должно лезть из носителя фамилии с окончанием на ="О".
узкоглазый кГымчак, и от того защитник ислама и автоматом = РуССофоб!
чЁ уж тут не понять-то...
.
.
толик, чЁ пост снимаешь?
написал всЁ по-взрослому, а ты "пипецы" кидаешь...
Ответить
ДаужЪ!( пипецу
докторжЫд0х0хл0камунякобаран0мудак0вед0ДальССкий написал 04.02.2018 21:33
Чабан играет с бараном в шахматы. Подходит другой.
- Ну как?
- Баран, он и есть = баран!
- А какой счЁт?
- Два-два пока...
Ответить
Без заголовка.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 04.02.2018 20:50
На 18 марта в России назначен бенефис одного очень известного танцовщика, исполняющего главные роли на протяжении 18 лет. Поскольку танцовщик уже не молод и попросту уже приелся публике, то для того, чтобы сорвать аншлаг набирают много новых талантливых артистов кордебалета. Это Грудинин, Собчак и др. Наряду с молодыми танцовщиками приглашены участвовать и старые артисты- Жириновский, Явлинский. Напрасно А. Баранов нападает на Грудинина. Свою партию в этом спектакле он играет очень хорошо. Что касается съезда Левого фронта, то Удальцов приглашает на спектакль всех, а Шевченко преимущественно гастарбайтеров. Для старого бессменного бенифицианта очень нужен аншлаг.
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радетель народа....
хи-хи написал 04.02.2018 20:37
Зюганов выходец из партноменклатуры, по вине которой собственно и произошел развал СССР/бывшая российская империя/, вспомнить всех Шеварднадзе, Горбачевы, они захотели быть господами, чтоб их дети имели огромные состояния...та же самая история и с Зюгановым,хоть он позиционировал себя с радетелем народа....время показало,что ему глубоко наплевать на этот народ,жил он все эти двадцать пять лет припеваючи,ни за что не нес ответственности, играл роль оппозиции,анализ критика работы власти и все, солидная оплачиваемая должность депутата,ну а сейчас ему пойдет семдесят четвертый годок, пора на покой, ну а напоследок сорвал кушик на безмятежную старость, после него хоть потоп...
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Re: поют, что с Грудилиным
пипец написал 04.02.2018 20:30
Ты выучи фамилию чувака, за которого тебе денюжку платят: Грудинин. Не Грудин, не Грудилин. Ферштейн, дебилушко?
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Без названия
Игорь с написал 04.02.2018 19:57
Что касается Милосердова, считаю в СИЗО ему самое место. Видел и слышал я этого "политика" на публичных слушаниях в поселении Ильинском по проталкиванию бизнес проекта Мортнград, где он в окружении ОМОНа играл на стороне правительства МО. Местным жителям там лихо рты затыкали. Какой он к шуту политик?
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(без названия)
Трикстер&Технарь написал 04.02.2018 18:27
Сначала критики-аналитики пели, что игры в альтернативного
кандидата это все фуфло и Зюганов все сольет,
и это только дебилам не понятно.
Теперь, эти же критики-аналитики поют, что с Грудилиным
так и было все задумано и только имбецилам это не ясно.
Мальчик не мусор
На свалку не выбросишь,
Родители подумали
И назвали - критик.
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(без названия)
Им нужно бабло написал 04.02.2018 18:26
Борьба всевозможных партейных деятелей за бюджетную кормушку.
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(без названия)
Лис написал 04.02.2018 15:14
Правота Атеизма подтверждается тем фактом что вся диктатура ЦК КПСС перекрасилась в иудейскую либерастию а Сионизм был реабилитирован сразу после развала СССР.Советская власть продержалась до убийства Сталина.Все остальное можно считать только пародией.
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Хоть дурак,но хитрый!-очень это о Зюганове.
Игорь Рыклин написал 04.02.2018 15:09
Почти все критики и противники Грудинина считают его "планом Кремля".
А если взглянуть поглубже,не окажется ли этот план "планом Зюганова"?
Понимая свою ущербность и смехотворность и поэтому предвидя позорный
результат в случае участия в выборах президента,этот протухший
вождь "краснокожих" придумал спасительный для себя ход:
1.Согласовует с АП вместо себя кандидатуру Грудинина-лицо новое,заметное.
Этим самым отметает домыслы о своем неприятии народом и Кремлем.
2.Блокирует выдвижение более проходного и опасного для себя Ю.Болдырева.
3.В случае победы получает возможность лично себя считать выигравшим и
получает должность Главы Госсовета,которому подчинен сам Президент.
Это Зюге гарантировал сам кандидат в качестве оплаты за выдвижение.
4.В случае поражения будет снова победителем-скажет,что слабый оказался
кандидат:народ его не знает, скрыл счета и т.д."Но был бы Я с нашей
мощной командой,победа была бы за нами".
5.И получит право поцеловать ручку теперь уже Царя со словами:"Вы же ве-
рите,Сиятельство, я не стал искушать вашу судьбу и уступил дорогу".
И Грамоту за заслуги перед Отцом нации.
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Re: Консолидация Русского народа возможна только на основе Светской республики и Атеизма.Все расистс
Влад 599 написал 04.02.2018 15:04
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(без названия)
Лис написал 04.02.2018 14:17
Консолидация Русского народа возможна только на основе Светской республики и Атеизма.Все расистские религиозные секты в виде ортодоксального иудаизма,христианства и ислама нужно запретить а все нужники закатать в асфальт.Никаких "рабов божьих".Хватит навязывать Русскому народу комплекс собственной неполноценности!
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За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ
За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ
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