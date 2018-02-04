МВФ требует, чтобы за кризис в Украине расплачивались только трудящиеся

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности предоставить Украине новый кредит при условии, что Киев поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения. В частности, МВФ выступает против роста заработных плат, поскольку это может негативно сказаться на экономике Украины. С таким заявлением ранее выступил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил Люнгман. Кроме того, Киев должен привести цены на газ в соответствие с уровнем импорта.

Между тем украинские власти не готовы пойти на столь непопулярные меры в преддверии выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что цены на газ на Украине в апреле текущего года могут вырасти на 62% — с 4,9 до 8 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.

От редакции: Прозрачная политика, прозрачные плоды Евромайдана: заморозить зарплаты при нынешней инфляции (а курс доллара тут "прыгучий" после победы Евромайдана с 26 гривен за доллар он в 2015-м вырос до 40, потом опустился до 29) это значит посадить трудящихся на полуголодный паёк. Представляете, как это отразилось на зарплатах? Ну да: их (долларовые) сперва сократили вдвое, а потом забыли вернуть на исходные позиции, как и в РФ. Не смотря на показную изолированность и враждебность, этот кризис Украина и РФ переживали вместе, за счёт резервов друг друга, падала и там и тут стоимость рабочей силы (при том что элитное жильё, наоборот, ударно строилось), всё бесправнее становились в РФ гастарбайтеры (укробайтеры). Коммуналка сейчас, как сообщают мои товарищи из Киева, - "увидеть и умереть", то есть заплатить за неё нереально, а туда тариф на газ ещё приподнятый добавить, ну, вот и будет очередной майдан - уже социалистический, надеемся...

МВФ, как и ВТО - есть давно уже не экономическая, а политическая структура, и она последовательно добивается определённого ухудшения в отношениях Укарины и РФ. И вновь - хоть Газпром и проводит свою отдельную внешнюю политику, позволяет жировать своим топ-менеджеребцам (и с ними надо строить отношения внутри РФ только как с классовым врагом), - опосредованное давление МВФ на Газпром есть продолжение санкций, санкций, которые есть тоже средство, а не цель. За кризис, как и в РФ - должны платить только трудящиеся, вот мессядж МВФ. Война в ДНР и ЛНР - вот цель, чтобы сбыт оружия не прекращался, чтобы советский народ уничтожал себя сам, а значит облегчал кризисную ношу банкиров из "развитых" стран, где кризис и начался, прежде всего в США.

Д.Ч.

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