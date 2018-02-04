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Московский листок

МВФ требует, чтобы за кризис в Украине расплачивались только трудящиеся

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 4

украина мвф евромайдан
МВФ требует, чтобы за кризис в Украине расплачивались только трудящиеся

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности предоставить Украине новый кредит при условии, что Киев поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения. В частности, МВФ выступает против роста заработных плат, поскольку это может негативно сказаться на экономике Украины. С таким заявлением ранее выступил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман. 

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил Люнгман. Кроме того, Киев должен привести цены на газ в соответствие с уровнем импорта. 

Между тем украинские власти не готовы пойти на столь непопулярные меры в преддверии выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, пишет «Газета.ру». 

Ранее сообщалось, что цены на газ на Украине в апреле текущего года могут вырасти на 62% — с 4,9 до 8 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.

От редакции: Прозрачная политика, прозрачные плоды Евромайдана: заморозить зарплаты при нынешней инфляции (а курс доллара тут "прыгучий" после победы Евромайдана с 26 гривен за доллар он в 2015-м вырос до 40, потом опустился до 29) это значит посадить трудящихся на полуголодный паёк. Представляете, как это отразилось на зарплатах? Ну да: их (долларовые) сперва сократили вдвое, а потом забыли вернуть на исходные позиции, как и в РФ. Не смотря на показную изолированность и враждебность, этот кризис Украина и РФ переживали вместе, за счёт резервов друг друга, падала и там и тут стоимость рабочей силы (при том что элитное жильё, наоборот, ударно строилось), всё бесправнее становились в РФ гастарбайтеры (укробайтеры). Коммуналка сейчас, как сообщают мои товарищи из Киева, - "увидеть и умереть", то есть заплатить за неё нереально, а туда тариф на газ ещё приподнятый добавить, ну, вот и будет очередной майдан - уже социалистический, надеемся...

МВФ, как и ВТО - есть давно уже не экономическая, а политическая структура, и она последовательно добивается определённого ухудшения в отношениях Укарины и РФ. И вновь - хоть Газпром и проводит свою отдельную внешнюю политику, позволяет жировать своим топ-менеджеребцам (и с ними надо строить отношения внутри РФ только как с классовым врагом), - опосредованное давление МВФ на Газпром есть продолжение санкций, санкций, которые есть тоже средство, а не цель. За кризис, как и в РФ - должны платить только трудящиеся, вот мессядж МВФ. Война в ДНР и ЛНР - вот цель, чтобы сбыт оружия не прекращался, чтобы советский народ уничтожал себя сам, а значит облегчал кризисную ношу банкиров из "развитых" стран, где кризис и начался, прежде всего в США.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
nikitapugarov написал 04.02.2018 22:53
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Единство стоимости и натурально-веществ. формы продукта
Reality IMF написал 04.02.2018 15:38
Когда сотрудник, изучавший хлопковое дело, явился в управление к мафиози, -- что же ты ко мне сразу не ..., 12,5 тыс и машину сразу... Для справки -- з.п. члена политбюро тогда 1,2 тыс. Деньги есть, т.к. из страны они выводятся, товыры тоже выводятся. Если не выводятся, то быть может как еще тогда в отдельных месах колбасу закапывали
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Это не решает проблему украины
брэд написал 04.02.2018 15:09
В данном случае МВФ вносит какой-то разум в панические действия украинского режима, пытающегося безудержным ростом зарплат спасти себя от неминуемого краха. В прошлом году волевым решением Порошенки, без всяких экономических оснований, минимальная зарплата на украине была повышена в 2 раза, при том, что не выросла ни производительность труда в 2 раза, ни объемы реализации продукции не выросли, наоборот, в 2017 году - снижение ВВП, хотя уж как его старались натянуть, как старались...
И снова украинские власти озвучивают планы гнать минимальную зарплату все выше и выше. Это безумие и осадил МВФ.
Для чего хотели гнать минимальную зарплату? Чтобы собирать больше налогов и не платить субсидии за ЖКХ.
Но откуда у предприятий деньги на такие зарплаты? Понятно, что приказной рост зарплат вызовет дальнейшую остановку работы многих предприятий. Уже сейчас в некоторых организациях работники отправлены в длительные бесплатные отпуска - на пол года. Они числятся не безработными, но по факту сидят дома без денег. А оставшимся на реальной работе работникам за их счет будет платиться повышенная зарплата, как повелел Порошенко.
.
Люнгман: "увеличение МРОТ, запланированное украинскими властями, должно последовать лишь при росте продуктивности труда"
И это очень верно. А если нет роста, если ничего в стране не работает, то как можно мечтать повышать зарплаты? Ведь зарплата - это плата за выработку продукции, а не за красивые глаза. Если продукция не вырабатывается, или вырабатывается на прежнем уровне, какое может быть повышение зарплаты? За счет чего? За счет печатания денежной массы? Или просто как цифра в ведомостях? Или за счет сокращения работников, отправки их в бесплатные отпуска?
.
Но повышение цены на газ - это тоже безумие. Почему-то занимаются ненужными движениями: то цену на газ повысят, то МРОТ... Это не решает проблему украины. Этим занимались все 28 лет незалежности, и какой результат?
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Создан по результатам развала золотого стандарта
52327 написал 04.02.2018 14:17
А этот МВФ уже дотрепался до состояния, когда половина бюджета уходит на пенсии и разные выплаты.
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