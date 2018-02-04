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Московский листок

В Москве опять жертвы снегопада

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 8

В Москве опять жертвы снегопада

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы

Мэр Собянин призвал держаться подальше от деревьев и проводов.

- Вы заметили, что у нас каждый год что-нибудь "впервые за сто лет" или вообще "впервые в истории наблюдений", - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот и опять - сильный снегопад обязательно уникальный! Что, раз в сто лет в Москве сильный снег бывает? Зато отличная "отмазка" за чрезвычайную ситуацию и жертвы снегопада - даже как-то неловки писать такое в 21-м веке, в столице сверхдержавы. В городе совсем недавно на сухом асфальте лежали комья реагента. Где ж он теперь? Только недавно асфальт скоблили многочисленные снегоуборочные механизмы - куда они сейчас-то делись? Где тысячи таджиков-дворников? Или часть из них есть только на бумаге? Нет, снега и правда много выпало, но мы вообще-то в России живем, здесь зимой частенько снег выпадает...

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
nikitapugarov написал 04.02.2018 23:05
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Re: "все лето во дворах сотни собянинских рабов-мигрантов по три раза
толпами написал 04.02.2018 22:34
стоят с лопатами, делая вид, что убирают мифический снег"? И вы так же будете делать за их зарплату, половина которой уходит рабовладельцу.
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Где таджики-дворники?
Их засыпало снегом написал 04.02.2018 22:29
на трудовом посту. К среде раскопают.
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(без названия)
Дотодилоилоиоли написал 04.02.2018 21:47
19мм - половина месячной нормы??
Г-н главред, вы в своей маскве совсем зажрались в райских условийях.
Эвона у мене, точнее - у дорогого нашего Отца Родного в егойной Игоре - третьи сутки хххуйярет, конца не видно, - на столбах заборных шапки по полметра - осыпаюццо ***** саме.
А на телефонном прогнозе - вааааще ххуй-да-них, - нииикаких осадков, о каг.
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Re: Любит, ох любит!
докторжЫдохохлокамунякобаран0мудак0вед0ДальССкий написал 04.02.2018 21:21
чОбанов из ничего = срачЪ развести!
и некоторые, вкусив его, уже отдристались по этой теме в радость, огА!
скажу вам, и ему:
- чЁ вы пездите, я вот в подмосковье на юге в 50 км от кольцевой и нервно смотрю в окно наблюдая снегопад в своей Негодяевке.
выпало охуИтельно много для одних суток!
спецЬялЬно брал линейку и на открытой местности, на накатанной мною дороге измерил.
53см!
а на "целине"( собака лабрадор не может передвигаться, только по тропе), с начала января, это когда стал снежный покров, суммарно
28 было +53 сегодня = 81см( а снег ещЁ идЁт)
скажу честно = такого я даже в далЁком деЦтве не видал!
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собянин вор
крышнам написал 04.02.2018 19:35
Помню летом трактора беларусь по 2 штуки друг за другом катались вокруг многоквартирных домов(Москва) а теперь ни одного.
Собянин вор. упырь. чукча.
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МЧС сообщил о примерно 270 поваленных деревьях.
вот такая арифметика написал 04.02.2018 17:35
Собянин сообщил о более 2000 поваленных деревьях.
Считаем:
500 000 р.&#215; 2000=1 000 000 000 р. на покупку и высадку новых деревьев.
Не хило. А?
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все лето во дворах сотни собянинских рабов-мигрантов по три раза
Лаврентий Палыч написал 04.02.2018 16:54
стригут газоны,зимой,когда снега нет-они толпами стоят с лопатами,делая вид,что убирают мифический снег,а по улицам олна ща другой по чистым тротуарам катаются вереницы снегоуборочных машин импортного производства.
СНегопад.
Тут же рабы-мигранты мигом исчедают,вереницы импортных снегоуборочных машин испаряются,а собянин рабортует о многих миллиардов тонн снега,вывезенных в сибирь,о 300 000 дворниках,борющихся со стихией.
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