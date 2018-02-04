В Москве опять жертвы снегопада

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы

Мэр Собянин призвал держаться подальше от деревьев и проводов.

- Вы заметили, что у нас каждый год что-нибудь "впервые за сто лет" или вообще "впервые в истории наблюдений", - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот и опять - сильный снегопад обязательно уникальный! Что, раз в сто лет в Москве сильный снег бывает? Зато отличная "отмазка" за чрезвычайную ситуацию и жертвы снегопада - даже как-то неловки писать такое в 21-м веке, в столице сверхдержавы. В городе совсем недавно на сухом асфальте лежали комья реагента. Где ж он теперь? Только недавно асфальт скоблили многочисленные снегоуборочные механизмы - куда они сейчас-то делись? Где тысячи таджиков-дворников? Или часть из них есть только на бумаге? Нет, снега и правда много выпало, но мы вообще-то в России живем, здесь зимой частенько снег выпадает...