В Москве опять жертвы снегопада

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы
Мэр Собянин призвал держаться подальше от деревьев и проводов.
- Вы заметили, что у нас каждый год что-нибудь "впервые за сто лет" или вообще "впервые в истории наблюдений", - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот и опять - сильный снегопад обязательно уникальный! Что, раз в сто лет в Москве сильный снег бывает? Зато отличная "отмазка" за чрезвычайную ситуацию и жертвы снегопада - даже как-то неловки писать такое в 21-м веке, в столице сверхдержавы. В городе совсем недавно на сухом асфальте лежали комья реагента. Где ж он теперь? Только недавно асфальт скоблили многочисленные снегоуборочные механизмы - куда они сейчас-то делись? Где тысячи таджиков-дворников? Или часть из них есть только на бумаге? Нет, снега и правда много выпало, но мы вообще-то в России живем, здесь зимой частенько снег выпадает...
nikitapugarov написал 04.02.2018 23:05
толпами написал 04.02.2018 22:34
Их засыпало снегом написал 04.02.2018 22:29
Дотодилоилоиоли написал 04.02.2018 21:47
Г-н главред, вы в своей маскве совсем зажрались в райских условийях.
Эвона у мене, точнее - у дорогого нашего Отца Родного в егойной Игоре - третьи сутки хххуйярет, конца не видно, - на столбах заборных шапки по полметра - осыпаюццо ***** саме.
А на телефонном прогнозе - вааааще ххуй-да-них, - нииикаких осадков, о каг.
докторжЫдохохлокамунякобаран0мудак0вед0ДальССкий написал 04.02.2018 21:21
и некоторые, вкусив его, уже отдристались по этой теме в радость, огА!
скажу вам, и ему:
- чЁ вы пездите, я вот в подмосковье на юге в 50 км от кольцевой и нервно смотрю в окно наблюдая снегопад в своей Негодяевке.
выпало охуИтельно много для одних суток!
спецЬялЬно брал линейку и на открытой местности, на накатанной мною дороге измерил.
53см!
а на "целине"( собака лабрадор не может передвигаться, только по тропе), с начала января, это когда стал снежный покров, суммарно
28 было +53 сегодня = 81см( а снег ещЁ идЁт)
скажу честно = такого я даже в далЁком деЦтве не видал!
крышнам написал 04.02.2018 19:35
Собянин вор. упырь. чукча.
вот такая арифметика написал 04.02.2018 17:35
Считаем:
500 000 р.× 2000=1 000 000 000 р. на покупку и высадку новых деревьев.
Не хило. А?
Лаврентий Палыч написал 04.02.2018 16:54
СНегопад.
Тут же рабы-мигранты мигом исчедают,вереницы импортных снегоуборочных машин испаряются,а собянин рабортует о многих миллиардов тонн снега,вывезенных в сибирь,о 300 000 дворниках,борющихся со стихией.