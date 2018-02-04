Скрылся на Маserati

Полиция разыскивает в Москве автомобиль Маserati, водитель которого скрылся после стрельбы в кафе, где был ранен охранник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в воскресенье.

- Скрылся на "Мазерати" это конечно будет мемом, - поразился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На машине премиум-бренда, которых по всей России продается несколько десятков в год - скрылся? Это все равно что сказать, мол, двухметровый негр с тигром на поводке растворился в толпе у метро "Бабушкинская"... Ну просто Бонд, Джеймс Бонд.