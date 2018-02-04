Скрылся на Маserati

Полиция разыскивает в Москве автомобиль Маserati, водитель которого скрылся после стрельбы в кафе, где был ранен охранник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в воскресенье.
- Скрылся на "Мазерати" это конечно будет мемом, - поразился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На машине премиум-бренда, которых по всей России продается несколько десятков в год - скрылся? Это все равно что сказать, мол, двухметровый негр с тигром на поводке растворился в толпе у метро "Бабушкинская"... Ну просто Бонд, Джеймс Бонд.
nikitapugarov написал 04.02.2018 22:47
Свидетель Хачикян написал 04.02.2018 22:06
Гоча Чачиев написал 04.02.2018 20:46
Он стаял, а эти сволочи ГАИ стали просить у него как зовут.
Кито же выдэржит такую наглост.Ну, Умарик пару раз вистрэлил.
Так у него же залатой "Вальтер" от сам Путин,ему можно всэгда
стрэлят.И он сипакойно паехал кушят в кабак.Вот и усо!
неизвестный написал 04.02.2018 20:12
или сосальщицы мары шлюхоманы. Отпи...дить десяточек выбля...ков мажорных,а приедут вахтеры-охранники тех опустить по черному, ну а папаш жестко пресануть чтобы угомонили своих дебилов.Пусть ОМОН потренеруется. А то не знают как порядок навести.
Додик написал 04.02.2018 19:48
правдоруб написал 04.02.2018 18:51