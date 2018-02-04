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Московский листок

Скрылся на Маserati

Опубликовано 04.02.2018 в разделе комментариев 6

Скрылся на Маserati

Полиция разыскивает в Москве автомобиль Маserati, водитель которого скрылся после стрельбы в кафе, где был ранен охранник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в воскресенье.

- Скрылся на "Мазерати" это конечно будет мемом, - поразился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На машине премиум-бренда, которых по всей России продается несколько десятков в год - скрылся? Это все равно что сказать, мол, двухметровый негр с тигром на поводке растворился в толпе у метро "Бабушкинская"... Ну просто Бонд, Джеймс Бонд.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
nikitapugarov написал 04.02.2018 22:47
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 04.02.2018 22:06
А в "Президент-отеле" смотрели? Ну на том этаже, где все проживающие поголовно со "Стечкиными" ходят и как раз на таких машинах ездят? Сдается мне он как раз там и скрылся.
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Зачем искать-Рамзан этого нэ лубит!
Гоча Чачиев написал 04.02.2018 20:46
Это бил бальшой чялявэк,сенатор от нас Умарик Джабраил.
Он стаял, а эти сволочи ГАИ стали просить у него как зовут.
Кито же выдэржит такую наглост.Ну, Умарик пару раз вистрэлил.
Так у него же залатой "Вальтер" от сам Путин,ему можно всэгда
стрэлят.И он сипакойно паехал кушят в кабак.Вот и усо!
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(без названия)
неизвестный написал 04.02.2018 20:12
дайте каждому гаишнику и полицейскому закон и защиту,и право стрелять по мразям гоняющим , или как их там пидорсритеры
или сосальщицы мары шлюхоманы. Отпи...дить десяточек выбля...ков мажорных,а приедут вахтеры-охранники тех опустить по черному, ну а папаш жестко пресануть чтобы угомонили своих дебилов.Пусть ОМОН потренеруется. А то не знают как порядок навести.
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(без названия)
Додик написал 04.02.2018 19:48
Да что тут мелочиться. Каждому гаишному хаблу бугатти вейрон.
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(без названия)
правдоруб написал 04.02.2018 18:51
Дайте каждому гаишнику по Кватропорте, и никто от них не скроется.
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