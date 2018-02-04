На заводе в Мытищах не платят зарплату с июня

На Мытищинском асфальтовом заводе (ЗАО «Асфальт») с июня 2017 года около 120 человек, перестало получать зарплату. С тех пор задолженность продолжала возрастать, и сейчас она составляет уже 34 миллиона рублей.

В связи с этим с конца 2017 половина рабочих в знак протеста уже не выходит на работу. Лишь небольшая часть коллектива осталась, чтобы завод продолжал функционировать – это в основном охранники, работники бухгалтерии и котельной, а также главный инженер и несколько представителей начальства. Они все еще получают часть зарплаты – около 15 тысяч рублей.

Недавно руководство предложило подчиненным следующую сделку: оно выдает им компенсацию по задолженности, накопившейся до ноября либо декабря, а после все задним числом подписывают заявление об увольнении. Пока таким образом удалось уговорить 3-х человек.

Рабочими были поданы многочисленные жалобы, как индивидуальные, так и коллективные: в Мытищинский суд, в прокуратуру, председателю Совета депутатов города Мытищи.

В итоге им удалось добиться возбуждения уголовного дела и конфискации двух автомобилей (хотя вскоре следствие было приостановлено) директора ЗАО «Асфальт» С.Р.Тивтикяна Сергея Рубеновича. Но пока он вместе с зарплатами рабочих пребывает в неопределенном месте за рубежом.