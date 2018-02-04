По Киеву шагает марш противников "шоколадного гетмана" во главе с Саакашвили

Антиправительственный марш сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начался в воскресенье в Киеве. Активисты проводят митинг под лозунгом «Марш за будущее» с требованием смены власти в стране, передает ТАСС.

Участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко и выдвинулись в сторону Европейской площади. По просьбе полиции они изменили маршрут следования. Изначально планировалось, что активисты пройдут колонной по бульвару Тараса Шевченко и улице Крещатик. Маршрут был изменен из-за другой протестной акции. Ее основную часть составили владельцы автомобилей на иностранных номерах, требующие от властей «доступного растормаживания» обеспечения своих транспортных средств.

Главные требования сторонников Михаила Саакашвили — импичмент президента Петра Порошенко, избрание нового состава парламента Украины, куда войдут «300 независимых спартанцев-депутатов», чей срок полномочий составит один год. Кроме того, митингующие требуют создания нового кабмина, способного реализовать программу действий «70 дней новой власти».

Накануне митингующие украинцы на границе с Польшей заблокировали движение из-за недовольства законом о новой схеме пересечения границы.

Напомним, 26 января Апелляционный суд Киева постановил заключить лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили под ночной домашний арест, то есть запретил ему покидать дом ночью. Таким образом судья частично удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании политику меры пресечения, передает "112 Украина".

Во время заседания прокуратура заявляла ходатайство об отводе одного из прокуроров, но оно было отклонено судом. "Удовлетворить ходатайство прокуратуры частично, а именно назначить домашний арест Саакашвили с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня", - огласил решение председательствующий судья Олег Присяжнюк (цитата по "Интерфаксу").

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