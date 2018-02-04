Верховенства закона в Путинской России нет, или почти нет

Из 113 стран Россия заняла 89-е место в рейтинге верховенства закона, который составляет независимая организация World Justice Project. Таким образом по сравнению с 2016 годом РФ поднялась на три позиции.

В рейтинге РФ оказалась между Филиппинами (88-е место) и Доминиканской Республикой (90-е место). При этом впереди России в списке оказались многие бывшие союзные республики: Грузия (38-е место), Казахстан (64-е место), Белоруссия (65-е место), Украина (77-е место), Молдавия (78-е место), Киргизия (82-е место).

Хуже всего дела с правом обстоят в Зимбабве (108-е место), Камеруне (109-е место), Египте (110-е место), Афганистане (111-е место), Камбодже (112-е место) и Венесуэле (113-е место).

Ниже России в рейтинге также оказались, в частности, Узбекистан, Мексика, Турция и Пакистан.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Австралия и Великобритания. Соединенные Штаты находятся на 19-м месте.

Индекс верховенства закона был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран с точки зрения обеспечения правовой среды и составляется на основе объединения восьми контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

Да и о каком верховенстве закона и права может идти речь в стране, где происходит следующее... Евпаторийский городской суд Крыма вчера заключил под стражу до 1 апреля антифашиста Евгения Каракашева за оправдание терроризма и экстремизм, сообщает РБК со ссылкой на адвоката "Международной Агоры" Алексея Ладина. По словам собеседника портала, Каракашев входил в группу риска, поскольку является левым активистом. Кроме того, в последние дни он распространял информацию о пытках петербургских антифашистов сотрудниками ФСБ.

Согласно постановлению суда, антифашист разместил в социальной сети "ВКонтакте" и в чате для друзей материалы, которые содержат "признаки побуждения к совершению террористической деятельности". А поскольку Каракашев имеет на руках украинский паспорт, судья решил оставить его под стражей, чтобы тот не имел возможности скрыться от следствия.

От редакции: Опять происки каких-то зарубежных рейтингов! Как они могут такое писать про страну, где существует бизнес-омбудсмен (а вот для рабочих омбудсменов не существует), и не только существует, но ещё и докладывает его святейшеству президенту, едва кто-то из проштрафившихся перед законом в РФ буржуев, нынче проживающих в Лондоне - соизволят попроситься назад. Ведь это же явное торжество закона, его верховенство, доказательство наличия гражданского общества в РФ, а так же гражданских граждан (которые при этом ещё и граждане другой страны) и масла масленого!

Вот если бы существовал в России ещё социализм, не было бы бандитизма, приватизации и прочего - тогда и никакого верховенства права не было бы. Ведь говорил же перед расстрелом один из дашнакцутюнцев, что "...империя не является правовым государством". Как в воду глядел террорист - тогда-то являлась, но равняясь на диссидентов (а общественным защитником террористов был сам академик Сахаров и жена его Боннер) и таких вот национал-террористов, ею быть перестала.

Д.Ч.

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