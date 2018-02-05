Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?

Итак, только недавно не сказать, чтоб поразила, но несколько все же удивила новость об испанской недвижимости семьи Грудининых. Как-то вот не монтировалось это с заявлениями честного народного кандидата, что ничего у него нет, кроме квартиры в собственном совхозном поселке, где рядом с ним живут его взрослые сыновья.

Грудинин просто издевается!

Естественно, последовало жесткое опровержение от... ну не от самого Грудинина, а от пресс-секретаря: ни кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, ни его супруга, ни его дети не владеют домом в Испании, заявил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Доходы Павла Николаевича (Грудинина), а также сведения о его имуществе полностью отражены в его декларации. Он не владеет домом в Испании", - сказал Ющенко.

Секретарь ЦИК Майя Гришина не была столь категорична: кандидату в президенты РФ не запрещается иметь недвижимость за границей, но она должна быть задекларирована на момент подачи заявления о регистрации в качестве участника президентской гонки.

Но во всяком случае, информация о доме в Испании за 800 тысяч евро, принадлежащего сыну кандидата в президенты от КПРФ, не является недостоверной.

Вилла в Испании, расположенная на Коста Дорада в городке Салоу, дом №7А на улице Помпеу Фабра, по данным испанского реестра Registradores de España, принадлежит Грудинину Антону и его жене Алевтине.

И вот дальше - о честности. Сам П.Н.Грудинин задекларировал свой доход за последние 5 лет примерно в 157 миллионов рублей. Больше 2 миллионов евро, неплохой заработок. Но сын его, как сам Павел Николаевич утверждает, обычный сотрудник отдела, занимающегося арендой, тоже зарабатывает миллионы?

Бухгалтерская отчетность фирмы ООО "ТТ Девелопмент", где трудится Антон Грудинин, является открытой и совсем не поражает своими прибылями, скорее наоорот, с 2013 года - сплошные убытки.

http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1085003000334

Ну разве что по статье "управленческие расходы" цифры в среднем вдвое превышают убытки... Понятно, конечно, все потихоньку грешат налоговой оптимизацией, но откуда все же взялись 800 тысяч евро для покупки испанской дачи?

Правда, есть еще "микрофинансовая организация" ООО "Облинвестком" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, где Антон Грудинин трудится гендиректором. Но и она с 2013 по 2016 годы сдает нулевые балансы, копеечка в коппечку. Вот там по итогам прошлых годов есть кое какая прибыль, но 5 миллионов за 2016 год никак не покрывают расходов на испанскую недвижимость - она стоит минимум в 10 раз дороже.

http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1137746004692

Так откуда деньги на дом?

Если, допустим, предположить простой ответ - папа дал, то и вопросов больше нет. Богатый папа помог молодой семье сына слегка улучшить жилищные условия.

И все законно, даже испанские власти не обеспокоились наличием у молодого человека лишнего миллиона долларов на покупку виллы - наверно, были представлены какие-то убедительные источники этих денег.

Хорошая все-таки вещь социальная справедливость. Когда молодой человек, работающий руководителем отдела аренды в простом совхозе, может не только получить жилье дома, но и быстро скопить на виллу в Испании.



