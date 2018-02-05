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Московский листок

Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?

Опубликовано 05.02.2018 автором в разделе комментариев 7

выборы зюганов цик явка грудинин
Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?

Итак, только недавно не сказать, чтоб поразила, но несколько все же удивила новость об испанской недвижимости семьи Грудининых. Как-то вот не монтировалось это с заявлениями честного народного кандидата, что ничего у него нет, кроме квартиры в собственном совхозном поселке, где рядом с ним живут его взрослые сыновья. 

Грудинин просто издевается! 

Естественно, последовало жесткое опровержение от... ну не от самого Грудинина, а от пресс-секретаря: ни кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, ни его супруга, ни его дети не владеют домом в Испании, заявил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. 

"Доходы Павла Николаевича (Грудинина), а также сведения о его имуществе полностью отражены в его декларации. Он не владеет домом в Испании", - сказал Ющенко.

Секретарь ЦИК Майя Гришина не была столь категорична: кандидату в президенты РФ не запрещается иметь недвижимость за границей, но она должна быть задекларирована на момент подачи заявления о регистрации в качестве участника президентской гонки.

Но во всяком случае, информация о доме в Испании за 800 тысяч евро, принадлежащего сыну кандидата в президенты от КПРФ, не является недостоверной.

Вилла в Испании, расположенная на Коста Дорада в городке Салоу, дом №7А на улице Помпеу Фабра, по данным испанского реестра Registradores de España, принадлежит Грудинину Антону и его жене Алевтине.

И вот дальше  - о честности. Сам П.Н.Грудинин задекларировал свой доход за последние 5 лет примерно в 157 миллионов рублей. Больше 2 миллионов евро, неплохой заработок. Но сын его, как сам Павел Николаевич утверждает, обычный сотрудник отдела, занимающегося арендой, тоже зарабатывает миллионы? 

Бухгалтерская отчетность фирмы ООО "ТТ Девелопмент", где трудится Антон Грудинин, является открытой и совсем не поражает своими прибылями, скорее наоорот, с 2013 года - сплошные убытки.

http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1085003000334

Ну разве что по статье "управленческие расходы" цифры в среднем вдвое превышают убытки... Понятно, конечно, все потихоньку грешат налоговой оптимизацией, но откуда все же взялись 800 тысяч евро для покупки испанской дачи?

Правда, есть еще "микрофинансовая организация" ООО "Облинвестком" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, где Антон Грудинин трудится гендиректором. Но и она с 2013 по 2016 годы сдает нулевые балансы, копеечка в коппечку. Вот там по итогам прошлых годов есть кое какая прибыль, но 5 миллионов за 2016 год никак не покрывают расходов на испанскую недвижимость - она стоит минимум в 10 раз дороже.

http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1137746004692

Так откуда деньги на дом?

Если, допустим, предположить простой ответ - папа дал, то и вопросов больше нет. Богатый папа помог молодой семье сына слегка улучшить жилищные условия.

И все законно, даже испанские власти не обеспокоились наличием у молодого человека лишнего миллиона долларов на покупку виллы - наверно, были представлены какие-то убедительные источники этих денег. 

Хорошая все-таки вещь социальная справедливость. Когда молодой человек, работающий руководителем отдела аренды в простом совхозе, может не только получить жилье дома, но и быстро скопить на виллу в Испании. 




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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Грудинину я бы дал свой маузер с одним патроном
Nik65 написал 05.02.2018 05:47
Нет такого закона в Штатах. Сыновья Трампа сейчас занимаются папиным бизнесом в его отсутствие.
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"ТТ Девелопмент"
Эконом-Реалист написал 05.02.2018 03:11
В 2016-ом году "ТТ Девелопмент" продала 12га подмосковной земли IKEA - http://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1085003000334
Но я не вижу выручку от этой продажи в бухгалтерском балансе. Наоборот, вырос убыток. Почему? Куда делись деньги за землю?
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Калашникову
Некто написал 05.02.2018 01:34
Хотелось бы спросить Калашникова, как ему не икается, за то что он впрягался на рой тв, что это на Грудинина якобы наговаривают про заграничные счета.
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Re: Вот бы допросиь зюгу с пристрастием...
пипец написал 05.02.2018 01:17
Все, что может рассказать эта старая геморроидальная обезъяна, я могу тебе изложить без проблем.
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(без названия)
!!Q!!OQQ!-TOT-VASHBPG!!!& написал 05.02.2018 01:11
-То таки вся эта бодяга рассчитана на то, чтобы понизить уважение к компартиям в обществе - то таки да... Таки ясно же, что этот прохвост, если и станет презиком - ничего таки хорошего стране не принесет! А вот коммунистов опозорить - это в самый раз! Вот бы допросиь зюгу с пристрастием... Интересно бЫло бы... То таки да...
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 05.02.2018 00:44
Ничто не ново в этом мире.И этот случай не из ряда вон...Обыкновенный буржуй(с огромными счетами за бугром),обыкновенный сынок буржуя(традиционно "гениальный" в финансовых вопросах).Обыкновенные бонзы,как бы "левые",изображающие народных заступников..
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Грудинину я бы дал свой маузер с одним патроном
А.Головенко, журналист написал 05.02.2018 00:13
Потому что нужен железный закон как в Штатах: ближайшие родственники (жена взрослые сыновья) министров, конгрессменов не имеют права заниматься бизнесом, чтобы не возникал конфликт интересов. Как и они сами, ессно.
А у нас ПЖиВ только что забодала закон о незаконном обогащении, а летом = о запрете госчиновникам иметь недвижимость за рубежом. Через ее скупку жулики и отмывают взятки.
О ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции речи не идет. Путин не разрешает
Ну и где эта Няша в транде? Она с жуликами
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