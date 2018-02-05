Несколько дней назад как-то позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая, нашего лучшего, на мой взгляд, комедийного кинорежиссера, создателя великолепной «Бриллиантовой руки», которая была признана лучшей отечественной комедией за 100 лет, и многих других замечательно смешных фильмов. В том числе и «Фитилей».

Когда я смотрел гайдаевские комедии в детстве, мне, да и всем остальным, и в голову не могло прийти, что они могут оскорбить, скажем, чувства верующих или каких-нибудь там монархистов («Иван Васильевич меняет профессию»). Или работников наших славных правоохранительных органов («Бриллиантовая рука»), занятых поиском мифических забугорных врагов. Или наглых самодуров и любителей молоденьких девушек, руководящих нашими южными республиками («Операция «Ы»). Да и вообще, на фоне нашей сегодняшней жизни плаксивые жалобы на цензуру тех времен теперь выглядят просто интеллигентским кокетством. Попробуйте-ка представить, что комедии на гайдаевские темы выходят на экраны сегодня! Я уж не говорю о том, что за все годы существования «Фитиля» (киношного, а не телевизионной лабуды) Госкино не посмело не принять ни одного нашего сюжета! Ни одного из более чем тысячи!

Мне довелось поработать с Гайдаем над несколькими игровыми сюжетами, хотя наше обычное редакторское или, точнее, продюсерское вмешательство в творческий процесс с Леонидом Иовичем категорически не проходило – в советчиках он не нуждался и снимал так, как считал нужным. И это правильно, хотя на моей памяти один его сюжет мы даже списали. Однако творческая свобода для него была дороже денег, и именно таких людей так не хватает сегодня. Как и в другие времена.

Я сумел отыскать только небольшую часть сюжетов, снятых Леонидом Гайдаем для «Фитиля». Прошу прощения за их техническое качество - это еще в самом начале 90-х мы готовили телепрограмму «Сделано в «Фитиле», и перегоняли в Останкине кинопленку на обычную кассету VHS в дурацкой системе Секам, других вариантов тогда не было. Тем не менее, приятного, надеюсь, просмотра.