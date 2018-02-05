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Московский листок

Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Опубликовано 05.02.2018 автором в разделе комментариев 5

Несколько дней назад как-то позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая, нашего лучшего, на мой взгляд, комедийного кинорежиссера, создателя великолепной «Бриллиантовой руки», которая была признана лучшей отечественной комедией за 100 лет, и многих других замечательно смешных фильмов. В том числе и «Фитилей».

Когда я смотрел гайдаевские комедии в детстве, мне, да и всем остальным, и в голову не могло прийти, что они могут оскорбить, скажем, чувства верующих или каких-нибудь там монархистов («Иван Васильевич меняет профессию»). Или работников наших славных правоохранительных органов («Бриллиантовая рука»), занятых поиском мифических забугорных врагов. Или наглых самодуров и любителей молоденьких девушек, руководящих нашими южными республиками («Операция «Ы»). Да и вообще, на фоне нашей сегодняшней жизни плаксивые жалобы на цензуру тех времен теперь выглядят просто интеллигентским кокетством. Попробуйте-ка представить, что комедии на гайдаевские темы выходят на экраны сегодня! Я уж не говорю о том, что за все годы существования «Фитиля» (киношного, а не телевизионной лабуды) Госкино не посмело не принять ни одного нашего сюжета! Ни одного из более чем тысячи!

Мне довелось поработать с Гайдаем над несколькими игровыми сюжетами, хотя наше обычное редакторское или, точнее, продюсерское вмешательство в творческий процесс с Леонидом Иовичем категорически не проходило – в советчиках он не нуждался и снимал так, как считал нужным. И это правильно, хотя на моей памяти один его сюжет мы даже списали. Однако творческая свобода для него была дороже денег, и именно таких людей так не хватает сегодня. Как и в другие времена.

Я сумел отыскать только небольшую часть сюжетов, снятых Леонидом Гайдаем для «Фитиля». Прошу прощения за их техническое качество - это еще в самом начале 90-х мы готовили телепрограмму «Сделано в «Фитиле», и перегоняли в Останкине кинопленку на обычную кассету VHS в дурацкой системе Секам, других вариантов тогда не было. Тем не менее, приятного, надеюсь, просмотра.



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Всего комментариев к статье: 5
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ТамсямскОМУ(05.02.2018 09:21) - ''с... задачей "чисто поржать" справляются'' ничуть не хуже
какие-нибудь камедиклабы написал 05.02.2018 11:12
А уж шестикадровые - это вообще на три ступеньки выше (случайно увидел)
_
Хреновод
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Re: При всем уважении к выдающемуся режиссеру все же
Тов. Тамсямский написал 05.02.2018 09:21
Ну почему же, последние картины Гайдая, "Операция Кооперация" и "На Дерибасовской..." хотя и уступают по качеству его картинам "золотого периода", со своей основной задачей "чисто поржать" справляются вполне достойно. Все-таки Гайдай - это Гайдай, это вам не Рязанов!
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При всем уважении к выдающемуся режиссеру все же
Анкудинов написал 05.02.2018 08:32
хочется отметить. что три последние фильма Мастера - это откровенная конъюнктура, как говорится - ''в духе времени''. Зря он это. Времена то быстро меняются. На злободневной тематике нетленку не сотворишь, только очередной ''Фитиль'', хоть и полнометражный. Лучше бы чего-нибудь по литературной классике снял. Мало ли не экранизированной, в том числе и на ''вечные темы''. А ЭТИМ только все впечатление смазал. Может по тому и юбилей прошел без помпы.
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(без названия)
!!Q!!OQQ!TOTVASHBPG!!!& написал 05.02.2018 00:57
-Таки устроив в стране долбостройку, развал и последующий таки геноцид тупых населюков - бесноватая гав-нолигенция таки обнулила свой вклад в духовное богатство СССР - то таки да! Таки теперь пусть идет нах со своими таки дрочитиелЯми, которые таки на сценах своих творчильников размахивают хями - место ей - таки на фонарях! То таки да...
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Так вскользь
Полуночник написал 05.02.2018 00:55
Или наглых самодуров и любителей молоденьких девушек, руководящих нашими южными республиками (&#171;Операция &#171;Ы&#187;). Только не "Операция Ы", а "Кавказская пленница", уважаемый автор. Творчество кумира знать трэба.
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