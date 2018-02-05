Как гoвoрится, "ктo не пoнял, тoт пoймёт". Месяца через пoлтoра.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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левый фронт кпрф грудинин
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?
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мутаборг 77 написал 05.02.2018 09:54
И вообще цели верные. Еще раз убеждаюсь , что Дарья политик и человек умнецший и коммунист настоящий. Как впрочем и те все коммунисты ОКП, кто не стал шептаться по углам в 2011 году , а открыто заявил о продажности партии не коммунистов КПРФ. Когда еще ранее коммуниста Баранова в 2007 году исключили за правду из кпрф. Когда разогнали ленингадское отделение кпрф за правду. Когда разогнали московский горком за правду о перерождении партии кпрф в придаток капиталистической формации. Исключив таких щамечательных коммунистов, как Поротиков, Лакеев, Серегин и половина горкома....
.....
Не согласен с Дарьей только с одним. Это. "В партии кпрф остались в низовых организациях еще коммунисты"
Нет, Дарья , настоящие это которые открыто и смело заявили свою позицию по отношению к перерождению партии кпрф и не прячутся по углам, шепча , чтобы вожди кпрф не услышали. Такие трусы кпрф и шептуны так и останутся шептунами и предателями своих товарищей и роптающими шептунами. И пороптав без борьбы останутся в некоммунистичнской партии кпрф. По сути своей оставаясь скотообразными подонками охранмтелями капитализма вместе со своими вождями. Не надо на таеих возлагать надежду к их изменению. Скотообразные члены кпрф не сторонники коммнистов.
......
Кто понял, тот понял....
Скотообразные подонки кпрф точно не поняли ..ни-че-го ))))))
самое интересное, написал 05.02.2018 08:52
только так! написал 05.02.2018 08:48
Пошли в жoпу, бЛевацкае отребье.
Ник65 прав написал 05.02.2018 08:46
Н. Казбеков написал 05.02.2018 08:45
Александр Загонов* написал 05.02.2018 07:24
Nik65 написал 05.02.2018 06:32
не позавидуешь написал 05.02.2018 01:00
Кипелов написал 05.02.2018 00:30
А заааапах!
Горелов написал 05.02.2018 00:22