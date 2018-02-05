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Московский листок

Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 10

левый фронт кпрф грудинин

Как гoвoрится, "ктo не пoнял, тoт пoймёт". Месяца через пoлтoра.



Рейтинг:   2.25,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 10
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мутаборг 77 написал 05.02.2018 09:54
А тактика какова. Какое спокойствие и сдержанность.
И вообще цели верные. Еще раз убеждаюсь , что Дарья политик и человек умнецший и коммунист настоящий. Как впрочем и те все коммунисты ОКП, кто не стал шептаться по углам в 2011 году , а открыто заявил о продажности партии не коммунистов КПРФ. Когда еще ранее коммуниста Баранова в 2007 году исключили за правду из кпрф. Когда разогнали ленингадское отделение кпрф за правду. Когда разогнали московский горком за правду о перерождении партии кпрф в придаток капиталистической формации. Исключив таких щамечательных коммунистов, как Поротиков, Лакеев, Серегин и половина горкома....
.....
Не согласен с Дарьей только с одним. Это. "В партии кпрф остались в низовых организациях еще коммунисты"
Нет, Дарья , настоящие это которые открыто и смело заявили свою позицию по отношению к перерождению партии кпрф и не прячутся по углам, шепча , чтобы вожди кпрф не услышали. Такие трусы кпрф и шептуны так и останутся шептунами и предателями своих товарищей и роптающими шептунами. И пороптав без борьбы останутся в некоммунистичнской партии кпрф. По сути своей оставаясь скотообразными подонками охранмтелями капитализма вместе со своими вождями. Не надо на таеих возлагать надежду к их изменению. Скотообразные члены кпрф не сторонники коммнистов.
......
Кто понял, тот понял....
Скотообразные подонки кпрф точно не поняли ..ни-че-го ))))))
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Re: Разброд и шатания
самое интересное, написал 05.02.2018 08:52
что Баранова включили в список праймериз Левого фронта, но он возмутился и, уснащая свою речь площадной бранью, настойчиво требовал исключения его из этого списка. Прям теряюсьв догадках отчего бы так? )))
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Съезд движения "Жидовый фронт"
только так! написал 05.02.2018 08:48
Жид словами речист, да на руку не чист.
Пошли в жoпу, бЛевацкае отребье.
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Re: Re: Я вот одного не пойму
Ник65 прав написал 05.02.2018 08:46
если бы ЕБН не победил в 1991 на выборах преза РСФСР, то и путч бы не сделал и дивизиями двумя придворными в 1993 не командовал бы.
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Разброд и шатания
Н. Казбеков написал 05.02.2018 08:45
Обьясните мне почему такие нападки с этой стороны? Ну не пошел Зюганов сам. Выбрали вроде сообща приемлимого кандидата. И не из КПРФ. И все равно недовольны. Может надо было персонально спросить: А что скажет госпожа Митина? Вот так и проигрываем . Нет согласия. Каждый пенек- горой себя мнит.
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Re: Я вот одного не пойму
Александр Загонов* написал 05.02.2018 07:24
Вообще - то поменяли не в девяносто первом, а в девяносто третьем и не путем опускания бумажек в ведерко, а стрельбой из танковых орудий.
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Я вот одного не пойму
Nik65 написал 05.02.2018 06:32
Почему в 91 году все поменяли опусканием бюллетеня в ведерко, а сейчас сделать то же самое нельзя? Тогда у КПСС была и армия и государство и средства производства и милиция с кгб. И ничего не помогло взять ЕБНе власть. На законных основаниях через выборы. А сейчас что мешает?
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да уж...
не позавидуешь написал 05.02.2018 01:00
Баранову со с Митинай... Только вроде все у них наладилось, научились вроде неплохо изображать нарочито бестолковых, беспомощных, никчемных и смешных "камунистав". Имели гешефт от АП и мэрии все нормально и тут, черт бы их подрал откуда ни возьмись... Люди! Нормальные, настоящие не фэйковые! И что теперь делать?! АПешечка велит мочить, но это же палево! Мэрия велит явку валить и это палево. Куды податьси...кому отдатьси...?!
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Re: кучку дерьма
Кипелов написал 05.02.2018 00:30
Да тут 200 кг. дерьма. Ничего себе кучка. Здоровенная куча.
А заааапах!
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(без названия)
Горелов написал 05.02.2018 00:22
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