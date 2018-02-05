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Московский листок

Анатолий Баранов: российской стороне очень трудно будет доказать, что она получила эти платформы законно

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 6

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: российской стороне очень трудно будет доказать, что она получила эти платформы законно

Дал комментарий "Свободной прессе" о новой инициативе украинского правительства. Надо сказать, довольно хитрая инициатива.

Украина намерена продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. Об этом в пятницу, 2 февраля, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. 

«Мы имеем решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту», — сказал он. 

По его словам, купивший активы сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в свою собственность или потребовать от России компенсации за «незаконную национализацию имущества». Подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь.

- Пойдут ли они на такой шаг, или это только воздух сотрясти? На что они рассчитывают?

- Почему нет? В мире полно компаний, выкупающих проблемные активы по бросовой цене, и потом пытающихся через международные суды взыскать их стоимость или ущерб.

- Насколько юридически реальна такая процедура?

- Более чем, и в Крыму, например, после визита Путина граждане поинтересовались, что им делать с кредитами украинских банков? А закредитованность населения была очень большая. Путин легкомысленно сказал – раз не просят, то и не возвращайте. Они закрыли свои офисы в Крыму, и вы не обязаны ездить на Украину выплачивать долги. Но украинские банки продали по договорам цессии свои «плохие долги» чисто российским коллекторам, и в один далеко не прекрасный день к крымчанам стали приходить судебные исполнители взыскивать долги. И даже выселять из жилья, взятого в ипотеку на Украине и просроченного по платежам. Не вижу причин, почему не проделать такую же операцию, только не с участием российских коллекторов, а через западные компании.

- Если пойдут, примет ли Агентство по розыску и менеджменту конфискованных активов такой иск? Найдутся ли покупатели?

- Думаю, активы большие, и покупатели найдутся, и российской стороне очень трудно будет доказать, что она получила эти платформы законно.

- По словам Луценко, подобные прецеденты в мировой судебной практике уже были, и Украина готова повторить этот путь. Что он имеет в виду?

- Да хоть историю с фирмой «Нога», которая бегала по всему миру и арестовывала все российские активы за рубежом, например, военные самолеты, прибывшие на авиасалон и тому подобное. Понятно ведь, что к нынешним российским скажем так владельцам этих платформ так просто с требованием не придешь – пошлют. Но с решением, скажем, международного арбитража вполне можно объявить претензии на любую государственную собственность за рубежом. Я вообще не понимаю, почему было не организовать какую-то компанию с КНДР или в Южной Осетии, которая все равно никем не признана, и продать ей эти вышки. Эта компания станет в любом случае добросовестным приобретателем, а во вторых у той же РЮО навряд ли есть имущество за рубежом, которое можно арестовать. Но я такие советы бесплатно давать не намерен.

- Правильно ли вообще было национализировать эти вышки? Почему их не отдали Украине, как имущество ВМСУ? Они так ценны?

- Вышки ценны – Украина в свое время заказала их в Сингапуре за 800 миллионов долларов. Отдавать их как рухлядь ВМСУ, конечно, жалко. Но мы живем не в 18-м веке, имущество, взятое «на шпагу», законным не признается. Ну забрали, национализировали – устройте аукцион, продайте какой-нибудь «левой» компании, с которой взятки гладки. В крайнем случае вернете деньги, полученные с аукциона, какие-нибудь символические. И пользуйтесь «отжатым» имуществом. А сейчас не знаю. Наверно можно только затягивать решение в судах, благо Украина только сообразила о чем-то судиться, еще и исков нет. 



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Всего комментариев к статье: 6
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Иски будут, не надо переживать
Androm написал 05.02.2018 07:27
Не надо переживать, иски будут. В Расее денег много, вон пенсионеры еще кушают.
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не покатит продажа - скупка краденного это называется
влад 599 написал 05.02.2018 06:46
москву тупо подловили
сначала потрясли офшоры на крите
потом просчитали шансы втягивания в конфликт и втянули
а теперь - вариант вывод (вдогонку иски)
вариант второй тот же вывод (если сша с европой не развалятся что вряд ли) но позже
вариант третий - идти на Киев (поздно однако....) теперь антироссийскую прививку украина получила лет на 50/60
И кстати москва работает по методу плавной сдачи - тупо нет средств и здорового чуства наглости
Ну мааленькая надежда на Польшу Но польша на львов не пойдет - не хватит наглости. Так что одни химеры в башке
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 06:01
Вот удивляюся Я уже несколько лет,- ну зачем сожитель Кабаевой отобрал Крыможопию которую российские пенсионеры сейчас на своем горбе кормють?
А ведь сожитель Кабаевой еще наши триллионы дерева выкинул на Лугандон, Сирию, да еще косорылой КНДР помогает, да еще всем прощает долги которые должны нам а не его банд-группе.
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Re: Такидакале ванючей
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 05:57
Ну ты, шлюха биробиджанская, если бы не транши США, то твоя жопа сейчас в китайском борделе за миску баланды подмахивала бы.
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(без названия)
Россия просто вор. написал 05.02.2018 02:17
Без всяких передовых идей. Гопник . Ничего хорошего России не светит.
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(без названия)
!!Q!!OQQ!-TOT VASHBPG!!!& написал 05.02.2018 01:04
"Но мы живем не в 18-м веке, имущество, взятое &#171;на шпагу&#187;, законным не признается. "
- Гы-гы! Амеропитеки, англопитеки и прочие цивилизованные ублюдки разграбили Ирак, Ливию, Югославию, СССР и таки далее... Под прикрытием военных, бандитов и местной гав-нолигенции... То таки да...
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