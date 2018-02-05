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Московский листок

МИД запретил Volkswagen и Adidas

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 5

украина экономика голодомор
МИД запретил Volkswagen и Adidas

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Rheinische Post заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма. Компании Volkswagen и Adidas будут наказаны.

Суров, надо сказать, министр Климкин. Спуску не дает никому. 

Боятся его и "Сбербанк", и ВТБ, и ЛУКойл - никто в Крыму не работает. А ну как Климкину доложат, а он накажет строго. Вызовет к себе какого-нибудьГрефа, возьмет двумя пальцами за ухо и давай крутить! "Почто банкомат в Крыму открыл? Зачем украинскую гривну на рубли менял!?"

А в другой раз приедет в Берлин, поймает там Ангелу Меркель, задерет подол - и давай ремнем! "Зачем Фольксвагену разрешала? Почему Адидас в Крыму работает?!"

Та в ответ: "Битте, битте нихт!" Что значит по-нашему "Не бей меня по жопе, мужественный украинский патриот!"

Думаю, запретит Климкин в Крыму книжки печатать. Кто придумал книгопечатание? Правильно, Гуттенберг, немец. Значит, нечего!.. И таблетки аспирина - тоже нечего. 

А то сегодня носит "Адидас", а завтра Евросоюз продаст.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: допустим, запретить покупать их продукцию в Украине
Двуокись плутония написал 05.02.2018 11:04
гы написал: "А на(в)Украине почему-то и так никто не покупает ни фольксваген, ни адидас."
.
Не совсем так. У меня неплохая квартира в Болгарии. И я маленько балдею от гордоукров. Живут то они в доме, который раза в 3 дороже моего. Их мало, но ездят они действительно не на фольквагенах и ходят не в адидасах.
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Re: допустим, запретить покупать их продукцию в Украине
гы написал 05.02.2018 10:52
А на(в)Украине почему-то и так никто не покупает ни фольксваген, ни адидас. Все ходят в китайском дерьме и ездят на славутах и сенсах.
Еще на Украине можно смело запрещать покупать черную и красную икру, ананасы и рябчиков.
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 05:49
Ну что-то предпринимать, конечно, надо. Допустим, что-то косвенное. Ну, допустим, запретить покупать их продукцию в Украине.
А не хило, да, немецкие фашисты спаялись с российскими фашистами; прям как перед второй мировой.
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патриотизма так и прет из всех дырок
и шиза репчает написал 05.02.2018 01:38
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Rheinische Post заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма. Компании Volkswagen и Adidas будут наказаны.
- ну что сказать - шиза крепчает! патриотизма так и прет из всех дырок..
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(без названия)
!!Q!!OQQ!TOTVSHBPG!!!&&& написал 05.02.2018 00:31
- Таки зря геры-херы фашистские таки поддержали фашистский переворот на к-л "юкрейнистан"! Думали потешить свою фашистскую суть и свою фашистскую историю, а фашистская шавка - таки взяла и на гера-хера и загавкала... То таки да...
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