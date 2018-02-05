МИД запретил Volkswagen и Adidas

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Rheinische Post заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма. Компании Volkswagen и Adidas будут наказаны.

Суров, надо сказать, министр Климкин. Спуску не дает никому.

Боятся его и "Сбербанк", и ВТБ, и ЛУКойл - никто в Крыму не работает. А ну как Климкину доложат, а он накажет строго. Вызовет к себе какого-нибудьГрефа, возьмет двумя пальцами за ухо и давай крутить! "Почто банкомат в Крыму открыл? Зачем украинскую гривну на рубли менял!?"

А в другой раз приедет в Берлин, поймает там Ангелу Меркель, задерет подол - и давай ремнем! "Зачем Фольксвагену разрешала? Почему Адидас в Крыму работает?!"

Та в ответ: "Битте, битте нихт!" Что значит по-нашему "Не бей меня по жопе, мужественный украинский патриот!"

Думаю, запретит Климкин в Крыму книжки печатать. Кто придумал книгопечатание? Правильно, Гуттенберг, немец. Значит, нечего!.. И таблетки аспирина - тоже нечего.

А то сегодня носит "Адидас", а завтра Евросоюз продаст.

А.Б.