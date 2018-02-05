МИД запретил Volkswagen и Adidas

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Rheinische Post заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма. Компании Volkswagen и Adidas будут наказаны.
Суров, надо сказать, министр Климкин. Спуску не дает никому.
Боятся его и "Сбербанк", и ВТБ, и ЛУКойл - никто в Крыму не работает. А ну как Климкину доложат, а он накажет строго. Вызовет к себе какого-нибудьГрефа, возьмет двумя пальцами за ухо и давай крутить! "Почто банкомат в Крыму открыл? Зачем украинскую гривну на рубли менял!?"
А в другой раз приедет в Берлин, поймает там Ангелу Меркель, задерет подол - и давай ремнем! "Зачем Фольксвагену разрешала? Почему Адидас в Крыму работает?!"
Та в ответ: "Битте, битте нихт!" Что значит по-нашему "Не бей меня по жопе, мужественный украинский патриот!"
Думаю, запретит Климкин в Крыму книжки печатать. Кто придумал книгопечатание? Правильно, Гуттенберг, немец. Значит, нечего!.. И таблетки аспирина - тоже нечего.
А то сегодня носит "Адидас", а завтра Евросоюз продаст.
А.Б.
Двуокись плутония написал 05.02.2018 11:04
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Не совсем так. У меня неплохая квартира в Болгарии. И я маленько балдею от гордоукров. Живут то они в доме, который раза в 3 дороже моего. Их мало, но ездят они действительно не на фольквагенах и ходят не в адидасах.
гы написал 05.02.2018 10:52
Еще на Украине можно смело запрещать покупать черную и красную икру, ананасы и рябчиков.
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 05:49
А не хило, да, немецкие фашисты спаялись с российскими фашистами; прям как перед второй мировой.
и шиза репчает написал 05.02.2018 01:38
- ну что сказать - шиза крепчает! патриотизма так и прет из всех дырок..
!!Q!!OQQ!TOTVSHBPG!!!&&& написал 05.02.2018 00:31