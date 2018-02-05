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Московский листок

Оправданы, но не допущены

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 0

Оправданы, но не допущены

Комиссия МОК отказала в выдаче допусков на Олимпийские игры в Корее 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным в CAS, сообщает сайт организации. 

Отмечается, что подробный анализ комиссии позволил обнаружить дополнительные доказательства: информацию из системы управления данными антидопинговой лаборатории и следы наличия запрещенных веществ. Также были получены важные сведения от ВАДА. 

– Комиссия согласна с тем, что решение CAS не сняло подозрений в применении допинга и не дало комиссии достаточную уверенность для утверждения о «чистоте» атлетов. Расследование показало, что два тренера также не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поездку на Игры, – говорится в заявлении.

Интересно, а тренеры тоже принимали допинг?



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