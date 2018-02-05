Не только у нас православные мешают смотреть кино

В одном из кинотеатров Бухареста верующие прервали показ фильма "120 ударов в минуту", получившего Гран-при Каннского фестиваля. Очевидцы рассказали, что люди с иконами прямо во время сеанса начали исполнять гимн Румынии, а также петь "Спаси, господи, твой народ!". При этом с собой у нарушителей спокойствия были транспаранты с различными лозунгами, например, "Румыния – не Содом и Гоморра".

В центре сюжета - история двух активистов Натана и Шона, которые пытаются привлечь внимание общественности к проблемам больных СПИДом. Во время совместной работы молодые люди влюбляются друг в друга.