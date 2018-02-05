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Московский листок

Не только у нас православные мешают смотреть кино

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 2

Не только у нас православные мешают смотреть кино

В одном из кинотеатров Бухареста верующие прервали показ фильма "120 ударов в минуту", получившего Гран-при Каннского фестиваля. Очевидцы рассказали, что люди с иконами прямо во время сеанса начали исполнять гимн Румынии, а также петь "Спаси, господи, твой народ!". При этом с собой у нарушителей спокойствия были транспаранты с различными лозунгами, например, "Румыния – не Содом и Гоморра". 

В центре сюжета - история двух активистов Натана и Шона, которые пытаются привлечь внимание общественности к проблемам больных СПИДом. Во время совместной работы молодые люди влюбляются друг в друга.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сергей Петров написал 05.02.2018 11:13
Ну если эти "Натана и Шона" мальчик и девочка, тогда ничего страшного, если это девочка и девочка - это уже хуже, но пока еще терпимо, но ежели это два вонючих пидераса, то тогда караул, все правильно ПГМнутые делают. Вы поймите смотрю сейчас новый Стар Трек Дискавери, а там целующихся п*дарастов показывают крупным планом. И это в фантастическом фильме, где эта голубятня вообще ни к месту. Если так и дальше пойдет, то сам скоро начну с хоругвями по городу тусоваться и гомосятину ими пи*дить. Ведь раньше ну вообще плевать на них было, но после такого тотального насильственного насаждения гомопедии уже никакого зла на них не хватает!
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(без названия)
Лис написал 05.02.2018 11:01
Осталось только уточнить:" Каким боком Иегова относится к румынскому народу?".
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