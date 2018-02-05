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Московский листок

Борьба со снегом весной закончится победой

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 7

Борьба со снегом весной закончится победой

По нормативам на уборку выпавшего за последние двое суток снега требуется порядка девяти дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

"Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше", - сказал Бирюков журналистам в понедельник. 

По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы.

- А я бы от норматива не отступал, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Положено убирать такое количество снега за 9 дней, вот и убирал бы ровно столько. Лучше даже подольше, в связи со сложной обстановкой. Лучше до весны. А весной сам растает.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
крышнам написал 05.02.2018 19:07
до весны 3 недели. немного потерпеть а там снег сам таять начнет.
а дальше тотальное вечное баблоустройство вора Собянина и Бирюкова
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(без названия)
крышнам написал 05.02.2018 19:02
Бирюков известный вор. пердел в кресло еще до Лужкова
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:19
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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Re: Хочу весну
уже без Путина написал 05.02.2018 16:40
без его олигархов
и без кошерных либерало-фашистов
без тупой телевизионной местечковой ублюдочной
пропаганды
без оголтелой русофобии
без либераьльо-шизоидного
квазипровительства
без оленямэра с вросшими в моск рогами
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Просто человеку
Надежда написал 05.02.2018 15:44
Это Россия, уважаемый! И другой, к сожалению, она уже не будет.....Ближайшие 6 лет Окурок точно будет у власти. Не помню, кто сказал: "Для России нет хороших сценариев"
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Хочу весну
Просто человек написал 05.02.2018 14:44
Хочу весну, хочу чтобы сразу весь снег исчез вместе с грязью, окурками, п/э пакетами, пивными бутылками, коробками от быстрого питания. Хочу, чтобы росли огромные липы на Тверской, а в парках пели птицы, а сквозь асфальт пробивались одуванчики . А вы?
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Это не похоже на борьбу.
Калькулятор написал 05.02.2018 11:32
Это похоже на игру "в крысу".
С пешеходной зоны узбеки гребут на дорогу, а дорожники на тротуар.
И все при деле.
Во дворах тоже, только еще хуже - вместо дорожников, автовладельцы.
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