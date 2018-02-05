Борьба со снегом весной закончится победой

По нормативам на уборку выпавшего за последние двое суток снега требуется порядка девяти дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы.

- А я бы от норматива не отступал, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Положено убирать такое количество снега за 9 дней, вот и убирал бы ровно столько. Лучше даже подольше, в связи со сложной обстановкой. Лучше до весны. А весной сам растает.