Борьба со снегом весной закончится победой

По нормативам на уборку выпавшего за последние двое суток снега требуется порядка девяти дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.
По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы.
- А я бы от норматива не отступал, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Положено убирать такое количество снега за 9 дней, вот и убирал бы ровно столько. Лучше даже подольше, в связи со сложной обстановкой. Лучше до весны. А весной сам растает.
крышнам написал 05.02.2018 19:07
а дальше тотальное вечное баблоустройство вора Собянина и Бирюкова
крышнам написал 05.02.2018 19:02
Retrent написал 05.02.2018 18:19
уже без Путина написал 05.02.2018 16:40
и без кошерных либерало-фашистов
без тупой телевизионной местечковой ублюдочной
пропаганды
без оголтелой русофобии
без либераьльо-шизоидного
квазипровительства
без оленямэра с вросшими в моск рогами
Надежда написал 05.02.2018 15:44
Просто человек написал 05.02.2018 14:44
Калькулятор написал 05.02.2018 11:32
С пешеходной зоны узбеки гребут на дорогу, а дорожники на тротуар.
И все при деле.
Во дворах тоже, только еще хуже - вместо дорожников, автовладельцы.