Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни Члены польского правительства продолжают политический стриптиз, сообщает АПН-Северо-Запад. Вслед за министром обороны Антони Мацеревичем, проговорившимся, что целью Варшавского восстания было задержать продвижение Красной Армии на запад, проболтался премьер-министр Матеуш Моравецкий. Вопреки официальной польской, а с подачи Ельцина-Путина и российской версии, Моравецкий заявил, что его соплеменников в Катыни расстреляли немцы. Мы и так это знали, но всё равно спасибо за подтверждение.



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