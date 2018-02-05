Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни

Члены польского правительства продолжают политический стриптиз, сообщает АПН-Северо-Запад. Вслед за министром обороны Антони Мацеревичем, проговорившимся, что целью Варшавского восстания было задержать продвижение Красной Армии на запад, проболтался премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Вопреки официальной польской, а с подачи Ельцина-Путина и российской версии, Моравецкий заявил, что его соплеменников в Катыни расстреляли немцы. Мы и так это знали, но всё равно спасибо за подтверждение.
Арт написал 05.02.2018 23:21
---------------------------------------
Благодарю, давно так не ржал. =)))))
Последний раз я был в крыму в 2009м в феодосии и прекрасно помню засранные пляжи. Это о туризме. Насчет развития крыма в постперестроечное время, не смешите (кстати, вы плохо читаете, потому что беситесь - я не говорил, что россия будет крым развивать). Дайте больше инфы, а не беспомощно брызгайте слюной в первобытной бандеровской злобе. Жду. Насчет нато. Не хотели лишиться выхода к черному морю, звиняйте братцы.
Вероломство и подлость, говорите? И это говорят хохлы. Писдец. Плохо историю знаете. Бревна в глазу не видите, опять же потому, что мозги вам грамотно промыли. А насчет ссср не вякайте, сопляки. Вы и представить себе не можете сколько хохложопых было на руководящих постах. Так что добрая половина косяков сссра, в том числе и на вас, братцы. Так шта, не надо задвигать про несчастный и притесненный народ (где-то это уже было).
А знаете в чем между нами основная разница? И почему дебилов с украины мы, как правило сразу записываем в фашисты? Все просто - вы желаете смерти и уничтожения всем русским. Мы ненавидим только нацистов, которые прыгают, гуляют с факелами и дрочат на бандеру и шухевича.
Нормальные украинцы (которые не скачут, как макаки) страдают от нищеты, отнюдь не потому, что крыма нет. А потому, что убрав вора януковича, вы повелись и поставили на его место жида (что еще хуже), при котором олигархи и всякие саакашвили начали дербанить украину по-черному. Жалко дурачков погибших на майдане. Кое-какие люди разрешили вам порезвиться, пожечь беркут, попрыгать. А потом устроили провокацию со снайперами, чтобы разозлить протестующих. И эти ублюдки, воспользовавшись наивностью (скорее тупостью) прыгающих украинцев, захватили власть. И только сейчас народ украины начал это понимать.
Хотел бы заметить, что мне насрать на ваши, т.н. оскорбления. Вы сами того не ведая, подчеркиваете свой дебилизм. Не надоело повторять одни и те же слова в течение 4-х лет, как попугаи. Придумайте, в конце концов, новые.
А то, "москали, кацапы, хуйлопитеки" - уже скучно и не оригинально.
Насчет, крыма. Был бы рад доказательствам того, как мы держим в заложниках все население крыма, и что они не хотели в рашку. Другое дело, что они сами не ожидали, что в россии тож будет ху ева. Ну, по крайней мере, у нас пока нет поездов дружбы =)
И чтобы уж совсем загнать вас в ступор когнитивного диссонанса, скажу что я (как и многие у нас в россии) ненавижу путина и всю его бандитскую шелупень со скрепами. Конечно, мы тож не прочь смести эту ссаную власть, но нам, в отличии от вас, прыгать по площадям не дают. А сразу начинают ***** и вешать сроки на задержанных.
Запомните, власть никто просто так не отдает. Вам разрешили попрыгать.
Кстати, будь моя воля, я бы вернул вам вашу прелесть крым. Если бы вы перестали угрожать населению крыма и не стали бы размещать базы нато. Вам нужно придумать пряник для крымчан, а не диверсии устраивать. Если бы вы не стали кошмарить крымское население после майдауна, вполне возможно, крым был бы до сих пор ваш. =))
ветер с моря написал 05.02.2018 23:12
---
Обычный треп рашафашистской школоты. Канал в Крым копали СМУ из Украины, электричество вели из Украины, дороги и заводы строили на деньги Украины, строили украинцы своими руками. Как хуйлопитеки только тырят чужое. Как всегда...
телевизор написал 05.02.2018 23:10
--
Это, мня-мня.. обычная мировая практика. Вот трамп, мня-мня.. - не лепит горбатого...
замечание написал 05.02.2018 21:43
замечание написал 05.02.2018 21:37
ветер с моря написал 05.02.2018 20:44
--
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Украина Крым кормила и поила, провела воду и электричество, построила дороги, газифицировала. А россия - стырила чужое, подло и вероломно, захламила, убила туризм, превратила цветущий полуостров в полупустыню.
Дебилушка тупенький, натовские базы есть в Турции и Болгарии - совсем рядом. кацапии крым для другого был нужен - чтоб калорадское быдло плясало от радости, захватив чужое и нагадив соседям. Путлер понял что россияне - нация воров и моральных уродов и использовал это
ветер с моря написал 05.02.2018 20:43
--
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Украина Крым кормила и поила, провела воду и электричество, построила дороги, газифицировала. А россия - стырила чужое, подло и вероломно, захламила, убила туризм, превратила цветущий полуостров в полупустыню.
дебилушка тупенький, натовские базы есть в Турции и Болгарии - совсем рядом. кацапии крым для другого был нужен - чтоб калорадское быдло плясало от радости, захватив чужое и нагадив соседям. Путлер понял что россияне - нация воров и моральных уродов и использовал это
Арт написал 05.02.2018 20:25
------------------------------------------
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Вы ***** не сделали для крыма. После перестройки у вас были все шансы сделать из него конфетку, а вы его тупо просрали. Все могло было быть по другому, если бы вы его развивали. Сейчас бы деньги гребли лопатой с туризма. Опомнились, *****! Меньше надо было прыгать по площадям, строем ходить с факелами и посылать поезда дружбы. Другое дело, что в нашей рашке крым тоже развивать никто не будет и ***** он был нужен. Ну, кроме того, что не нужна была нам натовская ***** у южных границ, таки да.
Retrent написал 05.02.2018 18:18
телезритель написал 05.02.2018 18:05
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 13:41
Роля написал 05.02.2018 12:02
Левон Георгиевич Казарян написал 05.02.2018 11:47
- - - - - - -
Значит, нужно выписать премию уважаемому Юрию Мухину.