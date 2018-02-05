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Московский листок

Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 13

Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни

Члены польского правительства продолжают политический стриптиз, сообщает АПН-Северо-Запад. Вслед за министром обороны Антони Мацеревичем, проговорившимся, что целью Варшавского восстания было задержать продвижение Красной Армии на запад, проболтался премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Вопреки официальной польской, а с подачи Ельцина-Путина и российской версии, Моравецкий заявил, что его соплеменников в Катыни расстреляли немцы. Мы и так это знали, но всё равно спасибо за подтверждение.



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Всего комментариев к статье: 13
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=)
Арт написал 05.02.2018 23:21
"превратила цветущий полуостров в полупустыню."
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Благодарю, давно так не ржал. =)))))
Последний раз я был в крыму в 2009м в феодосии и прекрасно помню засранные пляжи. Это о туризме. Насчет развития крыма в постперестроечное время, не смешите (кстати, вы плохо читаете, потому что беситесь - я не говорил, что россия будет крым развивать). Дайте больше инфы, а не беспомощно брызгайте слюной в первобытной бандеровской злобе. Жду. Насчет нато. Не хотели лишиться выхода к черному морю, звиняйте братцы.
Вероломство и подлость, говорите? И это говорят хохлы. Писдец. Плохо историю знаете. Бревна в глазу не видите, опять же потому, что мозги вам грамотно промыли. А насчет ссср не вякайте, сопляки. Вы и представить себе не можете сколько хохложопых было на руководящих постах. Так что добрая половина косяков сссра, в том числе и на вас, братцы. Так шта, не надо задвигать про несчастный и притесненный народ (где-то это уже было).
А знаете в чем между нами основная разница? И почему дебилов с украины мы, как правило сразу записываем в фашисты? Все просто - вы желаете смерти и уничтожения всем русским. Мы ненавидим только нацистов, которые прыгают, гуляют с факелами и дрочат на бандеру и шухевича.
Нормальные украинцы (которые не скачут, как макаки) страдают от нищеты, отнюдь не потому, что крыма нет. А потому, что убрав вора януковича, вы повелись и поставили на его место жида (что еще хуже), при котором олигархи и всякие саакашвили начали дербанить украину по-черному. Жалко дурачков погибших на майдане. Кое-какие люди разрешили вам порезвиться, пожечь беркут, попрыгать. А потом устроили провокацию со снайперами, чтобы разозлить протестующих. И эти ублюдки, воспользовавшись наивностью (скорее тупостью) прыгающих украинцев, захватили власть. И только сейчас народ украины начал это понимать.
Хотел бы заметить, что мне насрать на ваши, т.н. оскорбления. Вы сами того не ведая, подчеркиваете свой дебилизм. Не надоело повторять одни и те же слова в течение 4-х лет, как попугаи. Придумайте, в конце концов, новые.
А то, "москали, кацапы, хуйлопитеки" - уже скучно и не оригинально.
Насчет, крыма. Был бы рад доказательствам того, как мы держим в заложниках все население крыма, и что они не хотели в рашку. Другое дело, что они сами не ожидали, что в россии тож будет ху ева. Ну, по крайней мере, у нас пока нет поездов дружбы =)
И чтобы уж совсем загнать вас в ступор когнитивного диссонанса, скажу что я (как и многие у нас в россии) ненавижу путина и всю его бандитскую шелупень со скрепами. Конечно, мы тож не прочь смести эту ссаную власть, но нам, в отличии от вас, прыгать по площадям не дают. А сразу начинают ***** и вешать сроки на задержанных.
Запомните, власть никто просто так не отдает. Вам разрешили попрыгать.
Кстати, будь моя воля, я бы вернул вам вашу прелесть крым. Если бы вы перестали угрожать населению крыма и не стали бы размещать базы нато. Вам нужно придумать пряник для крымчан, а не диверсии устраивать. Если бы вы не стали кошмарить крымское население после майдауна, вполне возможно, крым был бы до сих пор ваш. =))
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(без названия)
ветер с моря написал 05.02.2018 23:12
"все экономические вопросы решались сообща..."
---
Обычный треп рашафашистской школоты. Канал в Крым копали СМУ из Украины, электричество вели из Украины, дороги и заводы строили на деньги Украины, строили украинцы своими руками. Как хуйлопитеки только тырят чужое. Как всегда...
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(без названия)
телевизор написал 05.02.2018 23:10
"Почти все страны мира..."
--
Это, мня-мня.. обычная мировая практика. Вот трамп, мня-мня.. - не лепит горбатого...
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Re: годим написал
замечание написал 05.02.2018 21:43
"документы с фамилиями убийц засекретили еще раз на 30 лет."-какие убийцы?По чьей версии?Почти все страны мира -сша, гб,израиль и др. практически никогда не рассекречивают все подряд,там полно массивов документов не подлежащих рассекречиванию никогда... И, что?
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Re: оря написал 0
замечание написал 05.02.2018 21:37
"Украина Крым кормила и поила, провела воду и электричество, построила дороги, газифицировала. А россия - стырила чужое, подло и вероломно, захламила, убила туризм, превратила цветущий полуостров в полупустыню."-УССР, был частью единого государева- СССР где, все экономические вопросы решались сообща , для достижения максимальной гармонии жизни на всей его территории.Беловежская загогулина , создала на территории единой страны много разных, в нарушение всех международных соглашений, конституция СССР, закона о порядке выхода из состава СССР, воли и интересов большинства его граждан выраженной на референдуме в 1991г.Все остальное , в большей степени следствие этого преступления кучки тогдашних бандитов-сепаратистов их последышей, и перешедшей на их сторону рати предателей-силовиков.А, также влияние внешних конкурентов ,с целью убрать любого противника , любой центр потенциально противостоящей силы.Создание очагов напряжения, подогрев деструктивных сил с помощью различных рычагов влияния, есть обычная практика истинной империи зла -мировой закулисы выродков , во всех частях света.Это организованное земное зло, пытается править миром с помощью разных разработок, в том числе и теории управляемого хаоса; обманом , силой оружия, угрозами, погружая планету в земной ад ,для большинства ее жителей.То, что происходит на территории СССР , с помощью марионеток этой всемирной банды часть сценария ..использующая старую традицию идущую с давних времен-разделяй и властвуй , которую всегда пользовали колонизаторы для порабощения целых народов и захвата континентов.
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(без названия)
ветер с моря написал 05.02.2018 20:44
"Вы ***** не сделали для крыма."
--
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Украина Крым кормила и поила, провела воду и электричество, построила дороги, газифицировала. А россия - стырила чужое, подло и вероломно, захламила, убила туризм, превратила цветущий полуостров в полупустыню.
Дебилушка тупенький, натовские базы есть в Турции и Болгарии - совсем рядом. кацапии крым для другого был нужен - чтоб калорадское быдло плясало от радости, захватив чужое и нагадив соседям. Путлер понял что россияне - нация воров и моральных уродов и использовал это
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(без названия)
ветер с моря написал 05.02.2018 20:43
"Вы ***** не сделали для крыма."
--
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Украина Крым кормила и поила, провела воду и электричество, построила дороги, газифицировала. А россия - стырила чужое, подло и вероломно, захламила, убила туризм, превратила цветущий полуостров в полупустыню.
дебилушка тупенький, натовские базы есть в Турции и Болгарии - совсем рядом. кацапии крым для другого был нужен - чтоб калорадское быдло плясало от радости, захватив чужое и нагадив соседям. Путлер понял что россияне - нация воров и моральных уродов и использовал это
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=)
Арт написал 05.02.2018 20:25
"Путин случайно ляпнул что Трамп не лепит горбатого. Как это позволите понимать? И что русские солдаты в крыму прячутся за женщинами и детьми. Вот позор то на весь мир..."
------------------------------------------
По телеку сказали? Че, круто! А ты хоть раз был в крыму за свою короткую жизнь?
Вы ***** не сделали для крыма. После перестройки у вас были все шансы сделать из него конфетку, а вы его тупо просрали. Все могло было быть по другому, если бы вы его развивали. Сейчас бы деньги гребли лопатой с туризма. Опомнились, *****! Меньше надо было прыгать по площадям, строем ходить с факелами и посылать поезда дружбы. Другое дело, что в нашей рашке крым тоже развивать никто не будет и ***** он был нужен. Ну, кроме того, что не нужна была нам натовская ***** у южных границ, таки да.
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:18
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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(без названия)
телезритель написал 05.02.2018 18:05
Путин случайно ляпнул что Трамп не лепит горбатого. Как это позволите понимать? И что русские солдаты в крыму прячутся за женщинами и детьми. Вот позор то на весь мир...
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 13:41
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(без названия)
Роля написал 05.02.2018 12:02
Видела видео, путин пупок рвал от покояня, да и вся дума врагов народа поддерживала геббельсовскую версию. Молодец премьер.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 05.02.2018 11:47
"...[Премьер-министр Польши] Моравецкий заявил, что его соплеменников в Катыни расстреляли немцы."
- - - - - - -
Значит, нужно выписать премию уважаемому Юрию Мухину.
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