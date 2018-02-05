Агора: Рунет переходит под контроль ФСБ

В 2017 году в Рунете ежедневно в среднем блокировались 244 интернет-страницы. Каждые шесть дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещённую в Сети информацию. В общей сложности в прошлом году зафиксировано 115 706 фактов ограничения свободы интернета, абсолютное большинство из них (более 110 тысяч) связаны с блокированием и фильтрацией контента, а также с запретом информации по различным основаниям. Об этом сообщает газета "Ведомости со ссылкой на ежегодный доклад международной правозащитной группы "Агора", посвященный ограничению свободы интернета в России.

Правозащитники отмечают, что наибольшее давление на интернет в прошлом году оказывала Федеральная служба безопасности (ФСБ). "Виден значительный рост доли и числа подследственных ФСБ дел об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК), а также части дел о призывах к экстремизму, следствие по которым также ведет ФСБ. С 2013 г. количество уголовных дел по ст. 205.2 увеличилось более чем в 20 раз, в то время как дел по ст. 280 и ст. 282 стало лишь вдвое больше. И если в 2014 г. доля приговоров за публичные высказывания по делам, которые вела ФСБ, составляла 18%, а в 2015 г. даже снизилась до 16%, то в 2016 г. таких дел стало уже 21%, а в первом полугодии 2017 г. и все 30%", - говорится в докладе.

Перераспределение веса «экстремистских» статей в общей статистике уголовного преследования пользователей интернета демонстрирует активизацию ФСБ и снижение роли Следственного комитета и МВД, отмечает руководитель международной «Агоры» Павел Чиков.

По мнению экспертов, 2017 год стал рекордным и по числу законодательных инициатив, направленных на усиление контроля над коммуникациями пользователей и распространением информации в сети. С января 2018 г. вступил в силу закон, обязывающий интернет-мессенджеры идентифицировать пользователей: дешифрование переписки и идентификация пользователей становятся ключевыми аспектами обеспечения нацбезопасности. При этом функция контроля над интернетом продолжает постепенно перетекать из рук Роскомнадзора, созданного в качестве регулятора отрасли, в руки прокуратуры и органов госбезопасности, считают авторы доклада. В самом Роскомнадзоре постоянно подчеркивают, что выполняют лишь технические функции, руководствуясь решениями иных ведомств.