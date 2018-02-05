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Московский листок

Агора: Рунет переходит под контроль ФСБ

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 10

Агора: Рунет переходит под контроль ФСБ

В 2017 году в Рунете ежедневно в среднем блокировались 244 интернет-страницы. Каждые шесть дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещённую в Сети информацию. В общей сложности в прошлом году зафиксировано 115 706 фактов ограничения свободы интернета, абсолютное большинство из них (более 110 тысяч) связаны с блокированием и фильтрацией контента, а также с запретом информации по различным основаниям. Об этом сообщает газета "Ведомости со ссылкой на ежегодный доклад международной правозащитной группы "Агора", посвященный ограничению свободы интернета в России.

Правозащитники отмечают, что наибольшее давление на интернет в прошлом году оказывала Федеральная служба безопасности (ФСБ). "Виден значительный рост доли и числа подследственных ФСБ дел об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК), а также части дел о призывах к экстремизму, следствие по которым также ведет ФСБ. С 2013 г. количество уголовных дел по ст. 205.2 увеличилось более чем в 20 раз, в то время как дел по ст. 280 и ст. 282 стало лишь вдвое больше. И если в 2014 г. доля приговоров за публичные высказывания по делам, которые вела ФСБ, составляла 18%, а в 2015 г. даже снизилась до 16%, то в 2016 г. таких дел стало уже 21%, а в первом полугодии 2017 г. и все 30%", - говорится в докладе.

Перераспределение веса «экстремистских» статей в общей статистике уголовного преследования пользователей интернета демонстрирует активизацию ФСБ и снижение роли Следственного комитета и МВД, отмечает руководитель международной «Агоры» Павел Чиков.

По мнению экспертов, 2017 год стал рекордным и по числу законодательных инициатив, направленных на усиление контроля над коммуникациями пользователей и распространением информации в сети. С января 2018 г. вступил в силу закон, обязывающий интернет-мессенджеры идентифицировать пользователей: дешифрование переписки и идентификация пользователей становятся ключевыми аспектами обеспечения нацбезопасности. При этом функция контроля над интернетом продолжает постепенно перетекать из рук Роскомнадзора, созданного в качестве регулятора отрасли, в руки прокуратуры и органов госбезопасности, считают авторы доклада. В самом Роскомнадзоре постоянно подчеркивают, что выполняют лишь технические функции, руководствуясь решениями иных ведомств.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: А вы думали шо Чебурнет -- это прикол...
Чукча Гек написал 05.02.2018 20:53
Нет сомнений,в составе олимпийской делегации России на Играх в Корее должны быть члены
СФ и Госдумы в полном составе-для изучения опыта. Должны быть члены СК, ФСБ ,ГРУ и ЦБ
с семьями для получения опыта для будущего. В Корее должет быть оборудован специальный
Королевский перносной будуар с вертолетом на случай чего для царской четы Путин-Кабаева.
В других случаях Игры надо запрещать!
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А вы думали шо Чебурнет -- это прикол...
Светослав.............................. написал 05.02.2018 19:19
Ну вот, блаженныя, а вы думали шо Чебурнет -- это такой прикол... вкушайте потихоньку тихое и стабильное счастье чучхе... ))
.
\\\а вот за приемники и фотоаппараты в личном пользовании тогда не сажали...///
.
При Сралене приемники надо было регистрировать под страхом уголовной ответственности и платить на них налог каждый год.
.
Ответить
Re: каждый ксерокс
был под пристальным наблюденим написал 05.02.2018 18:18
а вот за приемники и фотоаппараты в личном пользовании тогда не сажали...
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Re: вручат его незадачливому покупателю
а потом влепят ему срок! написал 05.02.2018 18:16
и премия - в кармане!
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:14
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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Re: так оно...
Не москвич написал 05.02.2018 16:54
Ну надо ж как-то оправдывать свое существование... Ну и премии со званиями тоже очень приятно получать
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(без названия)
......... . . написал 05.02.2018 16:53
да, хорошо было при коммунистах - не то что рунета, каждый ксерокс был под пристальным наблюденим. лепота.
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(без названия)
так оно... написал 05.02.2018 14:09
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 13:35
Надо еще добавить, що за бандероли с видеокамерами в ручках, зажигалках и т.п. привлекли к уголовной ответственности множество людей.
Прям на почте граждан задерживали.
-------------------
вместо того,чтоб на таможне завернуть этот товар,если он запрещен к ввозу,вручат его незадачливому покупателю а потом влепят ему срок!
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 05.02.2018 13:35
Надо еще добавить, що за бандероли с видеокамерами в ручках, зажигалках и т.п. привлекли к уголовной ответственности множество людей.
Прям на почте граждан задерживали.
Ответить
(без названия)
стоик1111 написал 05.02.2018 13:33
сортирный Карлик, без сомнения, позор КГБ?
под суд его уже не отдадут?
упустил возможность вернуть честь и достоинство?
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