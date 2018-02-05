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Московский листок

От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 4

коррупция силовигархия вертикаль дагестан
От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана

Вся верхушка правительства Дагестана задержана, в столице республики идут обыски. По данным РИА "Дагестан", врио председателя правительства Абдусамад Гамидов накануне, 4 февраля, был задержан сотрудниками ФСБ и в настоящее время дает показания. Издание утверждает, что в ближайшее время чиновнику будет избрана мера пресечения и предъявлено первое обвинение. 

Одновременно спецслужба приступила к обыскам у двух заместителей Гамидова - вице-премьера Шамиля Исаева и совмещающего пост вице-премьера и врио министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова. 

Также у силовиков имеются вопросы и к экс-министру образования и науки Дагестана Шахабасу Шахову, который находится в Москве, где он, вероятнее всего, и будет задержан в ближайшее время. 

Информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что Абдусамад Гамидов доставлен на допрос, а в его доме идет обыск. 

Напомним, в январе мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован по обвинению в превышении полномочий при выделении земли частной компании. 

После этого в республику из Москвы прибыла спецкомиссия из сотрудников центрального аппарата МВД и ФСБ, а также Генпрокуратуры. Целью приезда комиссии называлась проверка "состояния законности в республике". Источники СМИ сообщали, что деятельность проверяющих коснется, в частности, высокопоставленных чиновников региона, в том числе республиканских министров и мэров. 

На прошлой неделе уголовное дело было возбуждено в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, его обвиняют в превышении полномочий и причинении ущерба на сумму в четыре миллиона рублей.

От редакции: Ну да, начиналось-то всё только с очередного мэра-коррупционера Махачкалы, а клубок-то и дальше начал разматвыаться. Мудрено ли: ведь по славным восточным традициям, которые из Кремля всегда поддерживали и даже сами насаждали (этнократию) власть это и есть коррупция плюс насилие в отношении бедных слоёв населения. Это закономерный социальный регресс, постигший не только идеологию в республиках экс-советского Кавказа, но и прямо поразивший систему управления.

Сколько не заменяй рожицы, не давай навороваться новым персонам власти - Система работает по-старому. Часто этнократия имеет прямые контакты с банд-подпольем и запросто переходит на "антипутинскую" сторону (хотя и "запутинская" сторона имеет в соседних республиках богатое моджахедское прошлое). Что десятилетиями строили, ещё по-ельцински, глупо опираясь на древние традиции - то и построили. Главное почаще проклинать Советскую власть, пролетарский интернационализм, атеизм, и строить побольше церквей и мечетей - и будет вам счастье, братья...

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:26
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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Э, нет, торопиться не надо...
Александр ДВ написал 05.02.2018 15:29
Тут едросы с целью экономии бюджета на содержании осужденных, предлагают вообще отменить лишение свободы части казнокрадов https://youtu.be/56B6oRnPAAY
Так, что закон к моменту приговоров поспеет, и некоторым еще извиняться придется за клевету на честных и порядочных воров. Посему - не торопитеся
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(без названия)
стоик1111 написал 05.02.2018 13:24
На Украине началась зачистка античеловеческого Сионизма?
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(без названия)
Лис написал 05.02.2018 11:50
Вот и я не понимаю:" Зачем Русскому народу коего в России 80% населения все это клерикальное дерьмо?".Русский человек рождается Абсолютно свободным и не является собственностью религиозных иудейских сект.
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