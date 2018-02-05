От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана

Вся верхушка правительства Дагестана задержана, в столице республики идут обыски. По данным РИА "Дагестан", врио председателя правительства Абдусамад Гамидов накануне, 4 февраля, был задержан сотрудниками ФСБ и в настоящее время дает показания. Издание утверждает, что в ближайшее время чиновнику будет избрана мера пресечения и предъявлено первое обвинение.

Одновременно спецслужба приступила к обыскам у двух заместителей Гамидова - вице-премьера Шамиля Исаева и совмещающего пост вице-премьера и врио министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова.

Также у силовиков имеются вопросы и к экс-министру образования и науки Дагестана Шахабасу Шахову, который находится в Москве, где он, вероятнее всего, и будет задержан в ближайшее время.

Информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что Абдусамад Гамидов доставлен на допрос, а в его доме идет обыск.

Напомним, в январе мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован по обвинению в превышении полномочий при выделении земли частной компании.

После этого в республику из Москвы прибыла спецкомиссия из сотрудников центрального аппарата МВД и ФСБ, а также Генпрокуратуры. Целью приезда комиссии называлась проверка "состояния законности в республике". Источники СМИ сообщали, что деятельность проверяющих коснется, в частности, высокопоставленных чиновников региона, в том числе республиканских министров и мэров.

На прошлой неделе уголовное дело было возбуждено в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, его обвиняют в превышении полномочий и причинении ущерба на сумму в четыре миллиона рублей.

От редакции: Ну да, начиналось-то всё только с очередного мэра-коррупционера Махачкалы, а клубок-то и дальше начал разматвыаться. Мудрено ли: ведь по славным восточным традициям, которые из Кремля всегда поддерживали и даже сами насаждали (этнократию) власть это и есть коррупция плюс насилие в отношении бедных слоёв населения. Это закономерный социальный регресс, постигший не только идеологию в республиках экс-советского Кавказа, но и прямо поразивший систему управления.

Сколько не заменяй рожицы, не давай навороваться новым персонам власти - Система работает по-старому. Часто этнократия имеет прямые контакты с банд-подпольем и запросто переходит на "антипутинскую" сторону (хотя и "запутинская" сторона имеет в соседних республиках богатое моджахедское прошлое). Что десятилетиями строили, ещё по-ельцински, глупо опираясь на древние традиции - то и построили. Главное почаще проклинать Советскую власть, пролетарский интернационализм, атеизм, и строить побольше церквей и мечетей - и будет вам счастье, братья...

Д.Ч.