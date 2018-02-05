Навального заподозрили в избиении полицейских

Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о применении им насилия в отношении полицейских при задержании на акции 28 января.

"В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских", - написал Навальный в своем твиттере. Политик также опубликовал ссылку на видео задержания, которое, по его словам, стало поводом для проверки.

Напомним, Навальный был задержан в 28 января в центре Москвы на Тверской улице в ходе несанкционированной акции протеста.