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Московский листок

Навального заподозрили в избиении полицейских

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 6

Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о применении им насилия в отношении полицейских при задержании на акции 28 января.

"В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских", - написал Навальный в своем твиттере. Политик также опубликовал ссылку на видео задержания, которое, по его словам, стало поводом для проверки.

Напомним, Навальный был задержан в 28 января в центре Москвы на Тверской улице в ходе несанкционированной акции протеста.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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полицейский протокол
страж порядка написал 05.02.2018 18:16
Указанный персонаж нанес своей головой целенаправленный удар по моему сапогу,чем причинил нестерпимую боль моему левому мизинцу,получившему скол ногтя на первой фаланге.В результате данного противоправного действия также был нанесен материальный урон в особо крупном размере моему сапогу.
В связи с вышеизложенным,прошу наградить меня орденом "за заслуги" и выделить трехкомнатную квартиру.
Если мое требование покажется чрезмерным и денег как обычно нет,то я согласен на почетную грамоту и бутылку водки.
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:12
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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(без названия)
Надежда написал 05.02.2018 15:32
На видео совершенно очевидно внезапное с"лютой справедливостью в глазах" нападение бандитов в форме на мирно идущего гражданина. На одного вдесятером. Это ж как надо бояться "этого персонажа", имя которого власти неизвестно?!!
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(без названия)
стоик1111 написал 05.02.2018 13:45
сортирный Карлик извинился перед спортсменами за свое преступление?
Но почему не пошел с повинной к следователю?
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(без названия)
фыва-23 написал 05.02.2018 12:35
Навальный подвергся нападению преступников в полицейской форме. В отношении Навального полицаями были совершены преступления по ст.ст. 149 и 301 УК РФ.
Сегодняшние полицейские - это никакие не "стражи порядка", а солдаты вражеской армии.
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 05.02.2018 12:09
Леша-Аэрофлот начал мочить в сортире пехоту Путина? Крут.Стопудовый Бетмен.
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