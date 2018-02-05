Навального заподозрили в избиении полицейских

Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о применении им насилия в отношении полицейских при задержании на акции 28 января.
"В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских", - написал Навальный в своем твиттере. Политик также опубликовал ссылку на видео задержания, которое, по его словам, стало поводом для проверки.
Напомним, Навальный был задержан в 28 января в центре Москвы на Тверской улице в ходе несанкционированной акции протеста.
страж порядка написал 05.02.2018 18:16
В связи с вышеизложенным,прошу наградить меня орденом "за заслуги" и выделить трехкомнатную квартиру.
Если мое требование покажется чрезмерным и денег как обычно нет,то я согласен на почетную грамоту и бутылку водки.
Retrent написал 05.02.2018 18:12
Надежда написал 05.02.2018 15:32
стоик1111 написал 05.02.2018 13:45
Но почему не пошел с повинной к следователю?
фыва-23 написал 05.02.2018 12:35
Сегодняшние полицейские - это никакие не "стражи порядка", а солдаты вражеской армии.
Лис написал 05.02.2018 12:09