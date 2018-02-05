За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов

В Путинской России с 2014-го по 2017 год прекратили существование 1097 высших учебных заведений и их филиалов. Эти показатели соответствуют планам Минобрнауки, где при прежнем руководителе Дмитрии Ливанове заявляли о намерении к концу 2016 года завершить "очистку" высшего образования от вузов и филиалов, которые не дают качественного образования. Тогда сообщалось, что концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы предусматривает сокращение количества вузов на 40%, а их филиалов - на 80%.

Согласно данным ведомственной аналитической справки, оказавшейся в распоряжении "Коммерсанта", в 2017 году Рособрнадзор приостановил действие лицензии 35 организаций высшего образования. В 68 вузах и их филиалах был запрещен прием абитуриентов. Лишены гослицензии 58 вузов. В 125 действие госаккредитации было приостановлено, в 70 после устранения нарушений лицензия возобновлена. По решению арбитражных судов в 32 организациях аннулировали действие лицензии.

В общей сложности за три года количество вузов и филиалов в России сократилось на 1097 - с 2268 до 1171. Число филиалов государственных вузов уменьшилось с 908 до 428, негосударственных - с 422 до 81.

Государственных головных вузов стало меньше на 83 (с 567 до 484), негосударственных - на 193 (с 371 до 178). За этот период возбуждено 2850 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц образовательных организаций, которые были оштрафованы на общую сумму 48,3 млн рублей.

В 2015 году занимавший тогда пост главы Минобрнауки Дмитрий Ливанов анонсировал программу создания "опорных вузов" в регионах, которая, по задумке ведомства, должна была привести к объединению региональных университетов. Эксперты предполагали, что число вузов в России в результате реформы может сократиться на четверть.

- Это же катастрофа! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не самотёком, а именно за годы экономического кризиса и именно взуы понесли такие потери, которых не могло быть даже среди банков, и о чём это говорит? О планомерном претворении в жизнь как при медведеве, так и при путине неолиберальной модели управления населением, которое должно иметь образование не выше среднего, чтобы работать в колонии в основном на "отвёрточных" производствах. Инженеры, изобретатели, учёные сырьевой империи не нужны - точнее, нужны, но в очень ограниченных количествах, чтобы работать в Газпроме и прочих структурах правящего класса, силовигархии. Это не самостоятельное вымирание высшего образования - это классовое вредительство кремлёвских паразитов. Правящий класс нефтегазовых миллиардеров оптимизирует высшее образование. Вместо почти тысячи филиалов госвузов - чуть более 400, это вам как? По-моему, на Васильевском спуске надо митинговать, как недавно - и конечно же, за Путина, ведь такое при нём раздолье! Убиты тысячи заводов, уничтожены сотни вузов за его последний срок, есть за что отчитаться. В таганрогском техникуме платят преподавателям чуть более семи тысяч после налоговых вычитов - это и есть 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест, которые были обещаны в 2012-м?!!

Материалы по теме:

Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой

Москва избавляется от троллейбусов и привыкает к выхлопам солярки, КНДР - наоборот

Подчинённая Мединского живёт в миллионерской квартире и одних сумочек у неё на 4 миллиона

Совсем озверели головы учителей в Курганской области: возврата долгов у Путина требуют (видео)

От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана