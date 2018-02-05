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Московский листок

За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 14

образование кризис силовигархия вузы сырьеваяимперия
За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов

В Путинской России с 2014-го по 2017 год прекратили существование 1097 высших учебных заведений и их филиалов. Эти показатели соответствуют планам Минобрнауки, где при прежнем руководителе Дмитрии Ливанове заявляли о намерении к концу 2016 года завершить "очистку" высшего образования от вузов и филиалов, которые не дают качественного образования. Тогда сообщалось, что концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы предусматривает сокращение количества вузов на 40%, а их филиалов - на 80%. 

Согласно данным ведомственной аналитической справки, оказавшейся в распоряжении "Коммерсанта", в 2017 году Рособрнадзор приостановил действие лицензии 35 организаций высшего образования. В 68 вузах и их филиалах был запрещен прием абитуриентов. Лишены гослицензии 58 вузов. В 125 действие госаккредитации было приостановлено, в 70 после устранения нарушений лицензия возобновлена. По решению арбитражных судов в 32 организациях аннулировали действие лицензии. 

В общей сложности за три года количество вузов и филиалов в России сократилось на 1097 - с 2268 до 1171. Число филиалов государственных вузов уменьшилось с 908 до 428, негосударственных - с 422 до 81. 

Государственных головных вузов стало меньше на 83 (с 567 до 484), негосударственных - на 193 (с 371 до 178). За этот период возбуждено 2850 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц образовательных организаций, которые были оштрафованы на общую сумму 48,3 млн рублей. 

В 2015 году занимавший тогда пост главы Минобрнауки Дмитрий Ливанов анонсировал программу создания "опорных вузов" в регионах, которая, по задумке ведомства, должна была привести к объединению региональных университетов. Эксперты предполагали, что число вузов в России в результате реформы может сократиться на четверть.

- Это же катастрофа! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не самотёком, а именно за годы экономического кризиса и именно взуы понесли такие потери, которых не могло быть даже среди банков, и о чём это говорит? О планомерном претворении в жизнь как при медведеве, так и при путине неолиберальной модели управления населением, которое должно иметь образование не выше среднего, чтобы работать в колонии в основном на "отвёрточных" производствах. Инженеры, изобретатели, учёные сырьевой империи не нужны - точнее, нужны, но в очень ограниченных количествах, чтобы работать в Газпроме и прочих структурах правящего класса, силовигархии. Это не самостоятельное вымирание высшего образования - это классовое вредительство кремлёвских паразитов.  Правящий класс нефтегазовых миллиардеров оптимизирует высшее образование. Вместо почти тысячи филиалов госвузов - чуть более 400, это вам как? По-моему, на Васильевском спуске надо митинговать, как недавно - и конечно же, за Путина, ведь такое при нём раздолье! Убиты тысячи заводов, уничтожены сотни вузов за его последний срок, есть за что отчитаться. В таганрогском техникуме платят преподавателям чуть более семи тысяч после налоговых вычитов - это и есть 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест, которые были обещаны в 2012-м?!!  

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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
ошпаренный снегом написал 05.02.2018 22:57
"В таганрогском техникуме платят преподавателям чуть более семи тысяч ..."
--
Ахринеть! Это же нищета! В Украине и то платят в два раза больше. Бля, росияне, у себя в хуйлопии порядок наведите, вместо того чтоб свое свинное рыло советь в Сирию, Украину,Грузию и т.д.
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(без названия)
Архангел......Гавриил написал 05.02.2018 19:45
Фюрер умер, а дело его живет... Невероятно, но если бы ОН только знал, кто его дело продолжит... :) неисповедимы пути, как говорится.... коротышка канешна мерзок, как и остальная кодла, но зато утилизатор непревзойденный. Лично я уверен, что ВВ дело доведет до конца.....Так что, спи спокойно Алоизыч....... бугагагага
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(без названия)
крышнам написал 05.02.2018 19:05
Он вышел из подворотни. Но подворотня не вышла из него. И теперь 140 млн человек живут в подворотне. Самой большой подворотне мира!
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Путен наш гярой! Нам так сказали!
Баба Нюра,суседка написал 05.02.2018 19:00
Вчярася мы с подружкими как раз гутарили за кого пойдем?
Усе как одна сказали:а больше не за кого! Пенсию плотють,во-
в кранте есть, капремонт сделыють.А чево еще надо для щастя?
Канеша,при Ельцане было луче.Тот был красивай!
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:06
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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Re: Заводов нет, а вузы зачем?
и народ не нужен написал 05.02.2018 16:44
и территорию распродать
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 05.02.2018 15:16
Смерть фашистским оккупантам и их приспешникам!!!
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(без названия)
Основной вопрос так никто и не задает написал 05.02.2018 15:11
Кто еще не убедился , что неуклонно продолжается процесс распада и утилизации СССР. Теперь уже России и руками Путина.
Вообще интересно на кого этот чувак работает. Когда то в чьих то мемуарах почитаем.
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Поддерживаю!
Прохожий написал 05.02.2018 15:03
Надо бы еще столько же закрыть, а половину оставшихся преобразовать в ПТУ и техникумы - будет больше пользы для страны, чем от убогих недоучек: бакалавров, магистров, юристов, экономистов, менеджеров.
Инженер - это творец, врач - это целитель, учитель - это воспитатель. Это нужно стране, а остальное - в малых количествах по мере ухода имеющихся кадров.
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(без названия)
эх! написал 05.02.2018 14:06
МДА.... а они все равно будут голосовать за Путина...
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Помню ,помню......,
В лад написал 05.02.2018 13:57
как к нам на производственную фирму приходили выпускники коммерческих вузов и мы их обучали таблице умножения, а уж просчитать объем цилиндра или площадь круга вообще не выполнимая задача.Зато, как разбирались в сортах пива.............. и на икса такие "образованные"?
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(без названия)
стоик1111 написал 05.02.2018 13:41
Никто не должен быть умнее сортирного Карлика?
А значит опустить всех ниже уровня полуграмотного и косноязычного выпускника заурядной школы КГБ ?
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Заводов нет, а вузы зачем?
Крокодио??? написал 05.02.2018 12:43
Все закономерно!
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(без названия)
Лис написал 05.02.2018 12:22
Это геноцид Русского народа.Любой грамотный русский-это потенциальный враг Сионизма и ОПГ"Путин".
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