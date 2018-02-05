Государство снимет с себя часть расходов на медицину

Минфин, Центробанк и крупные страховые компании обсуждают принятие в России реформы обязательного медицинского страхования (ОМС) согласно которой часть расходов государства должна переместиться на страховые компании, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, этот вопрос обсуждался в конце января на совещании в Минфине с участием главы ведомства Антона Силуанова. По словам одного из собеседников издания, в Минфине считают, что роль страховщиков в сфере ОМС недостаточна и "они только пропускают через себя деньги и анализируют счета". По итогам совещания было решено в форме эксперимента изменить систему ОМС в нескольких пилотных регионах.

По словам председателя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александра Трошина, российское здравоохранение финансируется фактически по советскому сметному принципу.

В начале года комиссия из представителей территориального фонда ОМС, регионального минздрава и других местных властей на год вперед определяет, сколько и каких потребуется медицинских услуг, она же определяет и тарифы. Комиссия исходит из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. Затем из ТФ ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам – в зависимости от того, сколько у них застрахованных. А больница выставляет страховщику счета за фактически оказанные этим застрахованным услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к ТФ ОМС, т. е. к государству.

В результате возникает конфликт интересов: региональные власти и клиники учреждают, и медицинскую помощь покупают, и контролируют ее качество. Клиники, которым денег не хватает, пытаются их дособрать, и появляются приписки, отмечает Трошин. Больницы без труда выигрывают суды у страховщиков и те обязаны доплатить деньгами, которые выделяет все тот же ТФ ОМС.

Теперь же чиновники хотят, чтобы регионы выделили в ОМС виды медпомощи с легко прогнозируемыми расходам и привлекли страховые фирмы к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. Чтобы оплатить эти тарифы, потребуются небольшие денежные вливания государства, замечает собеседник издания. Предполагается, что распределять средства все так же будут ТФ ОМС.

По словам собеседника издания, по новым тарифам страховщик сумеет отправлять клиентов в более эффективные с его точки зрения клиники. Взамен страховая компания разделит с государством риски: если стоимость услуг клиники превысит тариф, то страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам. Если же расходы будут меньше выделенной суммы, то остаток страховщик оставляет себе.

Предполагается, что с помощью страховщиков удастся конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие — по добровольному медицинскому страхованию, а какие граждане смогут оплачивать в партнерстве с государством. По словам топ-менеджера страховой компании, на совещании в Минфине также обсуждалось возможное сокращение числа бесплатных услуг.