Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Государство снимет с себя часть расходов на медицину

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 8

Государство снимет с себя часть расходов на медицину

Минфин, Центробанк и крупные страховые компании обсуждают принятие в России реформы обязательного медицинского страхования (ОМС) согласно которой часть расходов государства должна переместиться на страховые компании, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, этот вопрос обсуждался в конце января на совещании в Минфине с участием главы ведомства Антона Силуанова. По словам одного из собеседников издания, в Минфине считают, что роль страховщиков в сфере ОМС недостаточна и "они только пропускают через себя деньги и анализируют счета". По итогам совещания было решено в форме эксперимента изменить систему ОМС в нескольких пилотных регионах.

По словам председателя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александра Трошина, российское здравоохранение финансируется фактически по советскому сметному принципу.

В начале года комиссия из представителей территориального фонда ОМС, регионального минздрава и других местных властей на год вперед определяет, сколько и каких потребуется медицинских услуг, она же определяет и тарифы. Комиссия исходит из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. Затем из ТФ ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам – в зависимости от того, сколько у них застрахованных. А больница выставляет страховщику счета за фактически оказанные этим застрахованным услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к ТФ ОМС, т. е. к государству.

В результате возникает конфликт интересов: региональные власти и клиники учреждают, и медицинскую помощь покупают, и контролируют ее качество. Клиники, которым денег не хватает, пытаются их дособрать, и появляются приписки, отмечает Трошин. Больницы без труда выигрывают суды у страховщиков и те обязаны доплатить деньгами, которые выделяет все тот же ТФ ОМС.

Теперь же чиновники хотят, чтобы регионы выделили в ОМС виды медпомощи с легко прогнозируемыми расходам и привлекли страховые фирмы к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. Чтобы оплатить эти тарифы, потребуются небольшие денежные вливания государства, замечает собеседник издания. Предполагается, что распределять средства все так же будут ТФ ОМС.

По словам собеседника издания, по новым тарифам страховщик сумеет отправлять клиентов в более эффективные с его точки зрения клиники. Взамен страховая компания разделит с государством риски: если стоимость услуг клиники превысит тариф, то страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам. Если же расходы будут меньше выделенной суммы, то остаток страховщик оставляет себе.

Предполагается, что с помощью страховщиков удастся конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие — по добровольному медицинскому страхованию, а какие граждане смогут оплачивать в партнерстве с государством. По словам топ-менеджера страховой компании, на совещании в Минфине также обсуждалось возможное сокращение числа бесплатных услуг.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
=)
Арт написал 05.02.2018 20:12
В православном Мордоре бесплатная и качественная медицина "рабам божьим" не положена.
----------------------------------------------------
Самое смешное, что вы не меньшие рабы в своей разоренной украине.
И самое печальное - вы до сих пор этого не поняли, и вините т.н. мордор во всех своих проблемах.
Ответить
Re:
Руслан342 написал 05.02.2018 19:56
Дорогой, уважаемый! Вы не туда попали, здесь ваши удивления интернетом никого не волнуют. Тошнит от таких предлагателей посмотреть сайты, сами найдем, без сопливых
Ответить
(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 18:11
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
Ответить
вопрос
вот в чем - написал 05.02.2018 16:37
как отныне будем воровать?
ответ - эффективней и аккуратней
Ответить
(без названия)
Аня написал 05.02.2018 16:19
Сами ***** заграницей бесплатно лечатся за счет налогов населения
Ответить
(без названия)
Или написал 05.02.2018 16:17
Какое это государство, опг только грабят и оптимизирует, эти геноцдные мрази в ице посредников страх. Комп в топку
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 05.02.2018 15:22
Ага, как только Путин сказал, что мы должны платить за мед.услуги, тут же в Москве многие врачи-специалисты перешли на платный режим. И дальше будет только хуже.
Обязать работодателей полностью оплачивать лечение работников, иначе - нефига гробиться на этих с.раных мародеров.
Ответить
(без названия)
Лис написал 05.02.2018 14:39
В православном Мордоре бесплатная и качественная медицина "рабам божьим" не положена.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому в...
05.02.2018
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет ...
05.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Проснувшуюся совесть Турции спешно сажают в тюрьмы, особенно за сетевую работу (0)
Котлован в Колывани решил судьбу главы администрации, а вот кризис судьбу Путина - нет... (0)
Никакой бесплатной парковки из-за собственной снежной вины Собянин не обещает (2)
Государство снимет с себя часть расходов на медицину (8)
Коррумпированный наследник империи "Самсунга" получил уникальную "олимпийскую" амнистию (1)
Навального заподозрили в избиении полицейских (6)
За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов (14)
Агора: Рунет переходит под контроль ФСБ (10)
Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни (13)
От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Недалекие люди в опасном мире
Дарья Митина Дарья Митина: Высунув нoс на улицу
Дарья Митина Дарья Митина: М - масштаб
Дарья Митина Дарья Митина: Эта музыка будет вечнoй
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Сильно сказано!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss