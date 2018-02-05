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Московский листок

Коррумпированный наследник империи "Самсунга" получил уникальную "олимпийскую" амнистию

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 1

фемида южная корея классовая ненависть
Коррумпированный наследник империи "Самсунга" получил уникальную "олимпийскую" амнистию

Высокий суд Сеула сократил срок заключения вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Co. Ли Джэёна (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ёна) вдвое - до 2,5 лет, а также отложил на четыре года приведение приговора в исполнение. 

Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе. В конце августа 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал 49-летнего Ли Джэёна виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний, и приговорил его к пятилетнему сроку заключения. 

В феврале этого года Ли Джэён был взят под арест по ряду обвинений, в том числе в даче взяток на сумму порядка $39 млн четырем организациям, контролировавшимся Чхве Сун Силь, подругой южнокорейского президента, в обмен на покровительство руководства страны. 

По данным следствия, Ли Джэён рассчитывал на поддержку, которая позволила бы ему принять меры для беспрепятственного получения контроля над Samsung Group в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, но сохраняющего за собой пост председателя совета директоров Samsung. Кроме того, Ли Джэёну необходимо было создать финансовый резерв, поскольку после смерти Ли Кун Хи ему придется заплатить налог на наследство в размере нескольких миллиардов долларов. 

Ли Джэён отвергал предъявленные ему обвинения. Он заявил, что не был знаком с Чхве Сун Силь до того момента, как разгорелся коррупционный скандал, а также не обсуждал ситуацию о потенциальной смене контроля в Samsung с бывшим президентом в ходе четырех проведенных с нею встреч. Адвокаты Samsung не опровергали данные, что компания пожертвовала крупную сумму компаниям, контролируемым Чхве Сун Силь, однако утверждали, что эти пожертвования были законными и не являлись взяткой.

От редакции: Ну, а вы говорите, что классового правосудия не существует! А теперь приглядываемся к международному контексту - к чему "приурочена" эта наглая, демонстративная "классовая амнистия" (чем мотивирована отсрочка приговора - может, он, как дочка главы иркутского "ЕдРа", которая сбила насмерть двух молодых гражданок, обременён материнством)? Да конечно же, к олимпийским играм в Сеуле приурочена такая невиданная расположенность к нему правосудия!

Ну, хочет богатый человек не в тюрьме по телеку его фирмы, а в реальности увидеть редкое событие - олимпийские игры на родине. Так кто ж посмеет помешать такому сильному желанию богатого человека, одного из основных, бюджетообразующих налогоплательщиков Южной Кореи? Что, какое-то хиленькое правосудие помешает, равенство граждан перед законом? Нет, господа хорошие, это если б он был бедным корейцем, тогда бы - сидел. И так - везде, где капитализм.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сергей Петров написал 05.02.2018 18:41
А мне в этой статье понравилось то что этот чувак должен будет заплатить налог на наследство в несколько миллиардов долларов. Нет каково, а? Пусть этот чувак - конченый *удак, но каково лицемерие капиталистических властей? А после смерти этого Ли Джэена, еще несколько миллиардов сдерут уже с его наследничка. А*енно!
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